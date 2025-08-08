Không gặp cha suốt 40 năm, con trai xin miễn nghĩa vụ phụng dưỡng

Mới đây, một vụ việc gây tranh cãi ở Đài Loan khiến cư dân mạng xôn xao. Theo đó, một người đàn ông ngoài 40 tuổi đã đệ đơn xin miễn nghĩa vụ phụng dưỡng cha ruột, người đã bỏ rơi mình suốt gần 40 năm.

Theo lời người con trai, cha mẹ anh đã ly hôn khi anh mới 2 tuổi, quyền nuôi dưỡng hoàn toàn thuộc về người mẹ. Tuy nhiên, anh chia sẻ rằng: “Suốt gần 40 năm qua, cha tôi chưa từng đến thăm, cũng không chu cấp bất kỳ khoản tiền nào để nuôi dưỡng tôi. Từ lúc có ký ức đến giờ tôi chưa từng gặp ông ấy, ông ta chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm người cha”.

Ảnh minh họa.

Suốt thời thơ ấu, anh chủ yếu được người giúp việc chăm sóc là chính, bởi người mẹ bận phải kiếm tiền. Khi lên trung học, người mẹ tái hôn và lập gia đình mới, còn anh phải vừa học vừa làm để tự lo cho bản thân.

Vì vậy, anh cho rằng mình không có lý do gì phải gánh trách nhiệm phụng dưỡng một người chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm làm cha và dẫn điều số 1118-1 của Bộ luật Dân sự Đài Loan để xin miễn nghĩa vụ chu cấp cho cha ruột.

Được biết, cha ruột của anh năm nay 69 tuổi, không có thu nhập ổn định, chỉ sở hữu một căn nhà nhỏ và đang hưởng trợ cấp người có thu nhập trung bình thấp. Từ năm 2025, ông được chính quyền huyện Chương Hóa đưa vào trung tâm chăm sóc người già, với chi phí mỗi tháng khoảng 29.000 TWD (khoảng 26 triệu đồng). Trong đó, chính quyền chi trả 22.000 TWD (khoảng 20 triệu đồng), khoản còn lại lẽ ra do người con chi trả nhưng anh từ chối. Vì vậy, nhân viên xã hội buộc phải xin hỗ trợ từ các tổ chức từ thiện.

Với hoàn cảnh như vậy, tưởng chừng như người con sẽ được miễn nghĩa vụ chu cấp cho người cha nhưng tòa án lại bác đơn với lý do: "Người cha chưa từng yêu cầu con trai phải trả bất kỳ chi phí nào và người con không thể chứng minh rằng mình đang bị buộc phải phụng dưỡng”. Do đó, việc yêu cầu xin miễn hoặc giảm nhẹ nghĩa vụ phụng dưỡng không có cơ sở pháp lý để được chấp thuận.

Vụ việc đã dấy lên nhiều tranh cãi trong dư luận Đài Loan. Một bên cho rằng, người con không có lý do phải chăm sóc người cha từng bỏ rơi mình, một bên là hệ thống pháp luật vốn đặt nặng giá trị truyền thống hiếu đạo. Và dù tòa đã có phán quyết, câu hỏi vẫn còn khiến nhiều người bỏ ngỏ: liệu huyết thống có đủ để ràng buộc nghĩa vụ phụng dưỡng, khi tình cảm đã đứt từ thuở còn thơ?