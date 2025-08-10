Thực hư chuyện ông lão 70 tuổi ở Hải Phòng bị gia đình bỏ rơi, sống tại vỉa hè

Ngày 9/8, mạng xã hội xuất hiện bài viết với nội dung một ông lão khoảng 70 tuổi phải sống lay lắt ở vỉa hè tại TP Hải Phòng vì bị người trong gia đình bỏ rơi.

Cụ thể, bài viết với thông tin người đàn ông tên P. năm nay khoảng 70 tuổi lập gia đình từ hơn 40 năm trước. Ông P. sau nhiều năm làm việc đã có gia tài được coi là giàu có. Vợ chồng ông có một người con trai sinh năm 1982. Vừa qua, ông P. bị bệnh nặng, vợ ông P. cho biết người con trai không phải là con của ông P. Sau khi sang tên hết tài sản cho vợ và người con trai, ông P. bị gia đình đuổi ra ngoài đường và không cho vào nhà. Đến nay, ông P. không có nơi ở, phải ngồi trước cửa nhà số 1/440 Chợ Hàng giữa thời tiết nắng nóng.

Bài viết đăng tải trên mạng xã hội nhận được nhiều sự quan tâm. Ảnh chụp màn hình

Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người, đa số mọi người xót xa cho hoàn cảnh của ông P.

Nhiều người dân còn tới chỗ ông P. để hỗ trợ đồ ăn và cho tiền sinh hoạt hàng ngày.

Liên quan đến việc này, ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch UBND phường Lê Chân cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được vụ việc và giao bộ phận chuyên môn xác minh, tìm hiểu.

Ông P. thường xuyên ngồi ở vỉa hè tại đường Chợ Hàng, TP Hải Phòng. Ảnh: Đ.X

Thông tin ban đầu địa phương xác minh được, ông P. tên đầy đủ là N.V.P. (SN 1954, trú đường Chợ Hàng, phường Lê Chân, TP Hải Phòng). Ông từng kết hôn với người vợ tên T. và sinh sống tại số nhà 1/440 đường Chợ Hàng. Trong thời gian sinh sống, ông P. và bà T. không có con chung. Trước đó bà T. có con riêng là anh N.V.Đ. (SN 1982).

Căn nhà vợ chồng ông P. sinh sống là trên phần đất mẹ bà T. cho và đăng ký tên chủ sở hữu là 2 vợ chồng.

Tuy nhiên, đến năm 1993, ông P. và bà T. ly hôn. Ông P. đi chỗ khác ở, sau đó, 2 người quay lại ở với nhau tại căn nhà số 1/440 đường Chợ Hàng.

Cuối năm 2024, ông P. bệnh nặng và phải vào viện điều trị, anh Đ. đã chăm sóc ông P.

Khoảng nửa tháng nay, anh Đ. không chăm sóc ông P. nữa vì mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình.

Sau khi ông P. ra viện, anh Đ. không cho ông P. vào nhà sinh sống nữa. Ông P. đã sang một số nhà hàng xóm ở nhờ. Tổ dân phố đã bố trí cho ông P. sống tại nhà văn hóa khu phố nhưng ông P. không ở.

Sau đó, ông P. về nhà em gái tại đường Miếu Hai Xã. Được một thời gian, em gái ông P. cũng không chăm sóc và chở ông P. về nhà văn hóa khu phố tại phường Lê Chân. Lúc này, ông P. lại về trước cửa nhà anh Đ. để ngồi.

Cũng theo chính quyền địa phương, qua xác minh tìm hiểu, ông P. có 2 người anh em, 1 người ở đường Miếu Hai Xã, 1 người ở đường Tô Hiệu.

Địa phương cũng đã mời người nhà của ông P. đến làm việc để nghe quan điểm của gia đình. Đồng thời, rà soát chế độ chính sách mà ông P. đủ điều kiện hưởng theo quy định để có hướng hỗ trợ kịp thời.

"Sau khi chính quyền làm việc với gia đình, hiện tại ông P. đã về nhà em gái ở đường Miếu Hai Xã để ở, sức khỏe ông P. hiện tại đã ổn định", ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch UBND phường Lê Chân cho biết.