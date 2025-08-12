Bố đánh con gái dã man giữa phố, ép lên xe vì không chịu về nhà

Mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục đấm, đá rồi kéo một cô bé lên xe.

Sự việc xảy ra gần một khu dân cư ở thị trấn Thành Quan, huyện Tường Phù, thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), gây nhiều tranh cãi về nguyên nhân và mối quan hệ giữa hai người.

Bố bắt con gái lên xe, về nhà nhưng con không chịu. Ảnh: 163

Ngày 11/8, Công an thị trấn Thành Quan xác nhận rằng người đàn ông và cô bé trong video là 2 bố con, đều là cư dân địa phương. Vụ việc xảy ra vài ngày trước khi đoạn video bị phát tán.

Theo công an, cô bé đang trong tuổi “nổi loạn”, hôm đó không chịu về nhà nên bị bố dùng vũ lực ép lên xe, theo thông tin từ 163.com.

Lực lượng chức năng đã cảnh cáo về hành vi bạo lực gia đình đối với người bố, đồng thời báo cáo sự việc cho chính quyền thị trấn, hội phụ nữ và các đơn vị liên quan.

Bố đạp vào người con gái rồi ép con lên xe. Ảnh: 163

Khi được hỏi về tình trạng sức khỏe của bé gái, phía công an cho biết, em “không bị thương nghiêm trọng”. Người bố hiện chưa bị xử phạt hành chính hay hình sự do phía con gái không đưa ra yêu cầu.

“Chuyện gia đình khó phân xử, nhưng rõ ràng cách giáo dục này là không phù hợp”, công an cho biết, đồng thời khuyến cáo người dân không nên lan truyền thông tin sai lệch.

Hội Phụ nữ huyện Tường Phù cho biết sẽ phối hợp với công an để nắm rõ tình hình và có hướng xử lý.

Cộng đồng mạng bày tỏ sự bức xúc trước cách hành xử của người bố.

“Dù thế nào cũng không nên đánh con như vậy. Con trẻ ở tuổi ‘nổi loạn’ cần được cha mẹ chia sẻ, bảo ban từ từ. Đánh đập, bạo lực chỉ phản tác dụng mà thôi,” một người bình luận.