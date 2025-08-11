Bất ngờ với hình ảnh "dân chơi" của nữ CSGT kẹp cổ "báo thủ"

Sáng ngày 10/8, trong ngày hội "Vì Thủ đô bình yên" diễn ra tại khu vực Hồ Gươm (Hà Nội), Đại úy Nguyễn Phương Thảo đã khiến đông đảo người xem trầm trồ với màn trình diễn võ thuật ấn tượng. Hình ảnh nữ đại úy thực hiện các động tác như nhảy san tô, kẹp cổ "dân chơi" trong quá trình vây bắt đã nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. (Ảnh nhân vật cung cấp).

Trước đây, Phương Thảo đã có một quá trình dài gắn bó với võ thuật chuyên nghiệp. Sau khi vào ngành, cô học thêm võ công an nhân dân. Cô cũng giành được rất nhiều giải thưởng võ thuật điều lệnh quân sự do Bộ công an tổ chức.

Năm 2021, cô được vinh danh là một trong 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu và cũng là cán bộ Đoàn xuất sắc do Thành đoàn Hà Nội bình chọn.

Phương Thảo cùng các đồng nghiệp công an Vân Đình thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. (Trong ảnh, nữ đại úy tham gia hoạt động đoàn viên đi cấy lúa giúp dân tại huyện Ứng Hòa (cũ)).

Phương Thảo cho hay, mỗi ngày đến đơn vị, cô đều dành thời gian rèn luyện thể lực, với 4 bài võ thuật công an nhân dân (25,38,44 và Mai Hoa Quyền).

Cuộc sống đời thường của nữ đại úy cũng đầy màu sắc. Mỗi tuần, cô dành 2 buổi để chơi golf. Bên cạnh đó, cô cũng thường xuyên đến phòng gym, chạy bộ và tranh thủ thời gian rảnh sẽ đi leo núi.

Chia sẻ về sở thích cá nhân, Phương Thảo tiết lộ, cô rất thích động vật, đặc biệt là chó và mèo. (Trong ảnh là chú chó đã gắn bó với Thảo suốt 8 năm, được cô nuôi nấng từ khi còn bé xíu).

Màn trình diễn ấn tượng tại Hồ Gươm ngày 10/8, Phương Thảo vào vai nữ cảnh sát giao thông truy bắt nhóm "báo thủ", trong đó có đối tượng "dân chơi" do thiếu tá Lê Thị Mai Ly thủ vai. Tuy nhiên ở ngoài đời, cả hai là cặp chị em thân thiết.

Phương Thảo và Mai Ly cũng từng có màn trình diễn ấn tượng ở Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong công an nhân dân lần thứ II năm 2023.

Trong tiết mục này, Phương Thảo đảm nhận vai nữ "dân chơi", trong khi Mai Ly vào vai nữ cảnh sát giao thông. Sau một cuộc truy bắt kịch tính, nữ cảnh sát đã thành công trong việc "tóm gọn" đối tượng.

Dù công tác ở 2 đơn vị khác nhau nhưng Phương Thảo và Mai Ly vẫn trò chuyện, chia sẻ với nhau hằng ngày. "Chị Ly như một người bạn tâm giao, đồng hành cùng em trong cuộc sống" - Phương Thảo cho hay.

Tại vòng chung kết Hội thi quân sự, võ thuật dành cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong Công an Nhân dân (CAND) năm 2023 diễn ra tại Quảng Ninh, Phương Thảo một lần nữa gây ấn tượng khi hóa thân thành "dân chơi" trong bộ váy gợi cảm và mái tóc thời thượng.

Chia sẻ về tình trạng hôn nhân, Đại úy Phương Thảo cho biết, cô hiện vẫn độc thân và chưa có ý định lập gia đình.

Nói về mẫu bạn trai lý tưởng, nữ đại úy mong muốn tìm được một người bạn đời lý tưởng là người hiểu, chia sẻ và tôn trọng công việc của mình, có trách nhiệm và đồng hành cùng nhau trong mọi hoàn cảnh.