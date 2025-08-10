Nữ "báo thủ" xinh đẹp náo loạn hồ Gươm gây bão mạng là ai?

Sáng 10-8, Công an TP Hà Nội tổ chức "Ngày hội vì Thủ đô bình yên" tại phố đi bộ hồ Gươm, TP Hà Nội.

Chương trình "Ngày hội vì Thủ đô bình yên" có nhiều tiết mục hoành tráng, đặc sắc

Với chủ đề "Vinh quang 80 năm Công an Thủ đô anh hùng", có sự tham gia của gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ và 245 xe cơ giới chuyên dụng thuộc các lực lượng nghiệp vụ của Công an thành phố. Cùng với đó là các khối biểu diễn võ thuật Công an nhân dân với trình độ, kỹ thuật cao, thể hiện năng lực tác chiến toàn diện, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống của Công an TP Hà Nội.

Một nội dung được người dân đặc biệt hứng thú đó là tình huống giả định Công an Hà Nội vây bắt, xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng. Xuất hiện trong tình huống giả định này, người xem ấn tượng với thiếu tá Lê Thị Mai Ly, đang công tác tại Công an phường Phúc Lợi (Hà Nội) trong vai "girl phố" náo loạn hồ Gươm.

Cô nhập vai một cô gái ăn chơi, không đội mũ bảo hiểm, cùng đồng bọn lạng lách đánh võng trên đường phố. Nhóm đối tượng này còn có hung khí và thái độ chống đối người thi hành công vụ song đã bị lực lượng chức năng khống chế.

Một nội dung được người dân đặc biệt hứng thú đó là tình huống giả định Công an Hà Nội vây bắt, xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Theo kịch bản, nhóm thanh thiếu niên đi xe máy "kẹp" ba, không đội mũ bảo hiểm, phóng tốc độ cao, lạng lách đánh võng giữa phố Hà Nội

Trong nhóm này có nữ chiến sĩ công an nhập vai "girl phố", thể hiện tốt vai diễn gây chú ý, nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Ảnh: Đức Danh

Thiếu tá Lê Thị Mai Ly trong vai "girl phố" náo loạn hồ Gươm. Ảnh: Đức Danh

Không chỉ hóa thân hoàn hảo vào nhân vật "girl phố" gây náo loạn hồ Gươm mà nữ chiến sĩ công an còn gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp. Ảnh: Đức Danh

Sau đó, toàn bộ nhóm "báo thủ" lực lượng cảnh sát khống chế

Ảnh đời thường của thiếu tá Lê Thị Mai Ly. Ảnh: FB