Vai 'girl phố' gây bão mạng và chuyện chưa kể của nữ công an quê Thanh Hoá

Ngày 10/8, trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ những hình ảnh ấn tượng trong chương trình Ngày hội vì Thủ đô bình yên và Lễ ra quân bảo đảm an ninh trật tự dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

Trong đó, được chú ý nhất là màn biểu diễn tình huống giả định trấn áp các đối tượng đua xe gây mất an ninh trật tự. Nhân vật "girl phố" trong nhóm quái xế gây sốt với diễn xuất ấn tượng và ngoại hình nổi bật.

Nhiều người không khỏi bất ngờ khi biết người đóng vai "girl phố" với tạo hình ngổ ngáo, ăn chơi này lại là một chiến sĩ công an.

Màn biểu diễn tình huống giả định trấn áp các đối tượng đua xe

Nhân vật "girl phố ngổ ngáo" được cư dân mạng tìm kiếm danh tính. Ảnh: Lê Thị Mai Ly

Đó là Thiếu tá Lê Thị Mai Ly (sinh năm 1988, quê Thanh Hóa), hiện công tác tại Công an phường Phúc Lợi, Hà Nội. Chia sẻ với VietNamNet, chị cho biết, chị rất bất ngờ khi hình ảnh "girl phố" được nhiều người quan tâm.

"Vai diễn này là một phần trong tình huống giả định tại chương trình 'Ngày hội Vì Thủ đô bình yên'. Nhiệm vụ của tôi là hóa thân thành một nhân vật đua xe trên phố, tạo tình huống cho đồng đội xử lý.

Cả đội đã tập luyện và chuẩn bị kịch bản trong khoảng 2 tuần từ kỹ thuật động tác đến cách phối hợp, sao cho vừa kịch tính, vừa truyền tải đúng thông điệp.

Hôm nay, khi nhìn thấy rất đông người dân Thủ đô và du khách có mặt, cổ vũ nhiệt tình, tôi cảm thấy tự hào và xúc động. Đây là nguồn động lực lớn để mỗi chiến sĩ cố gắng hơn nữa", chị Mai Ly chia sẻ.

Thiếu tá Lê Thị Mai Ly hiện công tác tại Công an phường Phúc Lợi, Hà Nội. Ảnh: Lê Thị Mai Ly

Chị Ly cho biết thêm, thời gian tập luyện chương trình diễn ra vào giai đoạn nắng nóng cao điểm, có ngày nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C. Các buổi tập đều diễn ra ngoài trời nên chị Ly và đồng đội khá vất vả.

"Chúng tôi động viên nhau, chủ động phân chia thời gian hợp lý, chuẩn bị đầy đủ nước uống, khăn lạnh... để vừa đảm bảo sức khỏe, vừa tập luyện hiệu quả", chị nói.

Nữ thiếu tá gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh đẹp. Ảnh: Lê Thị Mai Ly

Chị Mai Ly cho biết, gia đình chị có truyền thống công tác trong ngành công an. Từ nhỏ, chị đã ngưỡng mộ hình ảnh những chiến sĩ công an dũng cảm, kỷ luật, hết mình vì nhân dân.

"Chính niềm tự hào và mong muốn cống hiến cho xã hội đã thôi thúc tôi gắn bó với nghề cho đến bây giờ", chị Ly chia sẻ.

Chị Ly sinh ra trong gia đình có truyền thống công tác trong ngành công an. Ảnh: Lê Thị Mai Ly

Chị Ly sở hữu tài khoản Facebook có hơn 100.000 người theo dõi. Chị thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường của bản thân. Lượng người theo dõi trang cá nhân của chị tăng lên "chóng mặt" sau khi gây sốt với vai diễn "girl phố".

Chị Ly cho biết, chị cao 1m7. Ngoài thời gian làm việc, chị thích thể thao, đặc biệt là các môn vận động giúp rèn luyện sức khỏe và sự dẻo dai. Nữ thiếu tá cũng thích đọc sách và đi du lịch.

Hình ảnh đời thường xinh đẹp của nữ thiếu tá công an. Ảnh: Lê Thị Mai Ly

Chị Mai Ly rất thích đi du lịch. Ảnh: Lê Thị Mai Ly

Chị Ly cũng thường tham gia các chuyến từ thiện cùng đơn vị công tác. Hơn 2 năm trước, nữ thiếu tá có một chuyến đi từ thiện ở bản vùng cao Bắc Kạn (nay là Thái Nguyên).

Quãng đường tới đó có nhiều đèo dốc, bùn lầy lội, gần như không thể di chuyển. Chị Ly và đồng đội phải xuống đẩy xe đoạn đường dài, bùn đất bắn lấm lem hết quần áo, giày ướt nặng trĩu. Tới nơi, ai cũng rất mệt nhưng nhìn thấy bà con đứng chờ từ sáng sớm, các em nhỏ chạy ra nắm tay, chị Ly và đồng đội quên hết mệt mỏi.

Những chuyến đi từ thiện đều là kỷ niệm đặc biệt với nữ thiếu tá xinh đẹp.

Nữ thiếu tá trong một chuyến từ thiện. Ảnh: Lê Thị Mai Ly