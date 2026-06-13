Nữ YouTuber hay khoe vàng trên mạng xã hội bị mất trộm hơn 9.000 USD

Vụ trộm xảy ra tại nhà của Rachna Gurjar ở làng Mohani Khyavada, bang Madhya Pradesh, rạng sáng 6/6. Theo Times of India, nhóm trộm đột nhập khi gia đình nữ YouTuber đang ngủ, lấy đi số tài sản trị giá khoảng 7-8 lakh rupee, tương đương 9.000 USD.

Rachna Gurjar thường xuyên khoe vàng, trang sức trên mạng xã hội. Ảnh: Times of India

Rachna cho biết nhóm trộm cắt hàng rào dây thép quanh nhà để vào bên trong. Sau đó, chúng chốt cửa phòng ngủ của cô và chồng, Udal Singh Gurjar, từ bên ngoài, khiến hai người không thể ra ngoài khi nhà bị lục soát.

Nhóm này cũng xoay camera CCTV lắp trong nhà lên phía trên để tránh bị ghi hình. Vì vậy, vụ đột nhập không được camera trong nhà ghi lại rõ.

Theo trình báo của Rachna, tài sản bị mất gồm 191.000 rupee tiền mặt, khoảng 2.230 USD, một dây chuyền cưới bằng vàng, bốn nhẫn vàng, một thắt lưng bạc và một thùng Red Bull trị giá khoảng 8.000 rupee, tương đương 93 USD. Cô phát hiện sự việc khoảng 4h, khi thức dậy uống nước và thấy cửa phòng ngủ bị chốt từ bên ngoài.

Sau khi nhận tin báo, cảnh sát địa phương đến hiện trường, lập hồ sơ vụ án và kiểm tra camera an ninh tại các nhà dân, cửa hàng gần khu vực. Hiện chưa có thông tin về nghi phạm.

Rachna sau đó gặp Giám đốc Cảnh sát huyện Shivpuri, đề nghị sớm bắt những người liên quan và thu hồi tài sản. Cô nói sẽ tiếp tục đăng video về vụ việc cho đến khi nghi phạm bị bắt.

Rachna Gurjar là YouTuber sống tại vùng nông thôn Madhya Pradesh, thường đăng video hát dân ca, ghi lại sinh hoạt gia đình, nhà cửa và trang sức vàng bạc. Sau vụ trộm, nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng việc công khai tài sản có thể khiến cô trở thành mục tiêu. Tuy nhiên, cảnh sát chưa kết luận các video của Rachna có liên quan trực tiếp đến vụ đột nhập.