Tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc trắng tay, trốn nợ vì sống xa xỉ, vung tiền cho mỹ nữ

Câu chuyện về Lý Triệu Hội không chỉ là bi kịch cá nhân của một "phú nhị đại" (thế hệ siêu giàu thứ hai) mà còn là bài học đắt giá về sự quản trị yếu kém, lối sống hưởng thụ gây nên sự sụp đổ của một đế chế thép lừng lẫy tại Trung Quốc.

Từ vị thế là tỷ phú, sở hữu khối tài sản khổng lồ ở tuổi đôi mươi, Lý Triệu Hội đã trượt dài trong những cuộc chơi xa xỉ, để rồi cuối cùng phải trốn chạy khỏi lệnh truy nã vì những khoản nợ không thể chi trả.

Ở tuổi 28, Lý Triệu Hội trở thành tỷ phú USD nhưng cũng lụi bại không lâu sau đó. (Ảnh: Baidu)

Tuổi đôi mươi đã vực dậy gia tộc

Lý Triệu Hội sinh năm 1981, là con trai cả của Lý Hải Thương, người sáng lập Tập đoàn Thép Hải Hâm – doanh nghiệp tư nhân lớn nhất tỉnh Sơn Tây thời bấy giờ. Cuộc đời của chàng thiếu gia này rẽ sang một hướng hoàn toàn khác vào năm 2003, khi cha anh bất ngờ qua đời.

Lúc đó, Lý Triệu Hội đang du học tại Australia, chỉ mới 22 tuổi và chưa từng có kinh nghiệm quản lý thực tế. Đứng trước áp lực gia tộc và sự kỳ vọng của hội đồng quản trị, anh buộc phải bỏ dở việc học để về nước tiếp quản cơ nghiệp.

Trong những ngày đầu, Lý Triệu Hội từng khiến dư luận thán phục khi tuyên bố sẽ bảo vệ thành quả của cha mình bằng mọi giá. Dưới sự hỗ trợ của những người chú và đội ngũ cố vấn kỳ cựu, Tập đoàn Hải Hâm không những duy trì được hoạt động mà còn phát triển mạnh mẽ nhờ cơn sốt thép toàn cầu.

Tài năng của Lý Triệu Hội là không thể phủ nhận khi lèo lái sản nghiệp của gia tộc qua giai đoạn khó khăn. (Ảnh: Baidu)

Năm 2008, ở tuổi 27, Lý Triệu Hội trở thành một trong những tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc lúc bấy giờ với khối tài sản ròng ước tính khoảng 2 tỷ USD. Dù được xây dựng trên nền móng tài sản thừa kế của cha nhưng không thể không phủ nhận tài năng và bản lĩnh của vị chủ tịch trẻ này đã giúp anh phần nào tự gây dựng nên cơ đồ của mình.

Tuy nhiên, vinh quang này lại là khởi đầu cho một chuỗi những sai lầm chết người xuất phát từ sự tự mãn và thiếu kiên định với nghề thép truyền thống.

Thay vì tập trung cải tiến công nghệ và tối ưu hóa sản xuất cho Hải Hâm, Lý Triệu Hội bắt đầu bị mê hoặc bởi thị trường chứng khoán và các thương vụ đầu tư tài chính mạo hiểm. Anh tin rằng việc kiếm tiền từ sàn chứng khoán nhanh chóng và dễ dàng hơn nhiều so với việc điều hành những lò cao đỏ lửa đầy bụi bặm.

Anh đổ hàng tỷ NDT vào các ngân hàng và công ty chứng khoán, biến mình thành một nhà đầu tư thay vì nhà sản xuất thép.

Những cuộc hôn nhân tốn kém

Trong khi vị chủ tịch trẻ mải mê với những con số trên sàn giao dịch, nội bộ Tập đoàn Hải Hâm dần trở nên rệu rã. Sự thiếu sâu sát của lãnh đạo khiến quy trình quản trị lỏng lẻo, chi phí sản xuất tăng cao và công nghệ dần lạc hậu so với các đối thủ cạnh tranh.

Khi thị trường thép Trung Quốc bước vào giai đoạn bão hòa và khủng hoảng thừa, Hải Hâm đã không còn khả năng chống chọi. Thay vì cứu vãn cốt lõi, Lý Triệu Hội lại chọn cách rút tiền từ công ty để bù đắp cho những khoản lỗ đầu tư và chi tiêu cá nhân, đẩy doanh nghiệp vào bờ vực phá sản.

Sự sụp đổ của Lý Triệu Hội không chỉ do sai lầm kinh doanh mà còn gắn liền với lối sống hưởng thụ quá độ. Anh nổi tiếng với phong cách tiêu tiền không tiếc tay để khẳng định đẳng cấp. Đỉnh điểm của sự xa hoa chính là đám cưới rình rang vào năm 2010 với nữ diễn viên nổi tiếng Xa Hiểu.

Cuộc tỷ phú và nữ minh tinh từng khiến báo chí tốn giấy mực vì độ chịu chi. (Ảnh: Baidu)

Để rước nàng về dinh, Lý Triệu Hội thuê 200 siêu xe cho đoàn xe rước dâu và tổ chức 600 bàn tiệc linh đình với sự tham gia của hàng nghìn khách mời. Vị chủ tịch còn lì xì cho 10.000 nhân viên của mình mỗi người 500 NDT (1,7 triệu đồng) để báo hỉ.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài chưa đầy hai năm. Có nhiều tin đồn cho rằng sau khi ly hôn, tỷ phú họ Lý đã không ngần ngại chi khoản tiền bồi thường khổng lồ lên tới 300 triệu NDT (hơn 1.150 tỷ đồng) cho Xa Hiểu để ly hôn trong yên bình.

Không dừng lại ở đó, Lý Triệu Hội tiếp tục sa đà vào những mối quan hệ với các người đẹp trong giới giải trí, thường xuyên tặng quà đắt tiền, siêu xe và bất động sản cho các bóng hồng.

Việc vung tiền cho mỹ nữ trong khi tập đoàn đang nợ lương công nhân và nợ ngân hàng khiến anh vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ dư luận. Vị tỷ phú từ một tấm gương vượt khó trở thành biểu tượng của sự hư hỏng.

Sau khi ly hôn, Lý Triệu Hội lại hẹn hò vơi diễn viên Trình Noãn Noãn. Anh sẵn sàng chi hàng trăm triệu NDT đầu tư vào các bộ phim để mỹ nhân đóng vai chính và tổ chức một đám cưới thứ hai xa hoa không khác gì lần đầu.

Cái kết tất yếu đến vào năm 2014, khi Tập đoàn Thép Hải Hâm chính thức tuyên bố phá sản với khoản nợ lên tới hơn 25 tỷ NDT. Hàng nghìn công nhân mất việc làm, các ngân hàng và đối tác đứng trước nguy cơ mất trắng.

Lý Triệu Hội bị cáo buộc có liên quan đến nhiều hành vi gian lận tài chính và tẩu tán tài sản trước khi tuyên bố phá sản. Từ một tỷ phú nắm trong tay tương lai rạng ngời, anh đột ngột trở thành người trắng tay mang trên mình những gánh nặng pháp lý nặng nề.

Từ tỷ phú, Lý Triệu Hội bị truy nã vì trốn nợ. (Ảnh: Baidu)

Sau khi đế chế tan rã, Lý Triệu Hội gần như biến mất khỏi mắt công chúng. Anh không xuất hiện tại các buổi điều trần và bỏ mặc các nghĩa vụ trả nợ. Năm 2021, tòa án Thượng Hải đã ban hành lệnh truy nã Lý Triệu Hội tội danh trốn nợ hơn 216 triệu NDT (gần 833 tỷ đồng) và treo thưởng cho bất kỳ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc tìm thấy tài sản ẩn giấu của vị cựu tỷ phú này.

Từ một thiếu gia được hàng nghìn người ngưỡng mộ, Lý Triệu Hội trở thành kẻ trốn nợ bị truy đuổi. Câu chuyện của Lý Triệu Hội để lại nhiều bài học sâu sắc cho các thế hệ doanh nhân kế cận. Lối sống xa hoa và thiếu kiểm soát cá nhân không chỉ hủy hoại danh tiếng mà còn làm suy kiệt tài chính trong những thời điểm khó khăn nhất.