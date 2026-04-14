Preston Bezos - quý tử kín như bưng của tỷ phú Jeff Bezos

Sinh năm 2000, Preston là con đầu lòng của Jeff Bezos và vợ cũ MacKenzie Scott. Tên anh mang ý nghĩa gia đình khi trùng với tên đệm của cha - Jeffrey Preston Bezos, vốn được truyền qua nhiều thế hệ. Dù lớn lên trong một trong những gia đình giàu nhất thế giới, Preston được biết đến là người kín đáo, ít nói về đời tư và không sử dụng mạng xã hội công khai.

Jeff Bezos và con trai cả, Preston Bezos, dự American Portrait Gala năm 2019. Ảnh: Shannon Finney

Khác với hình ảnh cậu ấm thường thấy, Preston gây chú ý nhờ thành tích học tập. Anh được cho là từng theo học tại Đại học Princeton trước khi tốt nghiệp Massachusetts Institute of Technology năm 2022 với bằng cử nhân kết hợp giữa khoa học nhân văn và kỹ thuật - một lựa chọn hiếm gặp, phản ánh định hướng học thuật đa lĩnh vực.

Dù giữ lối sống kín tiếng, Preston vẫn xuất hiện cùng cha tại một số sự kiện lớn như lễ trao giải Oscar hay gala chân dung quốc gia ở Washington. Những lần lộ diện hiếm hoi cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa hai cha con, đồng thời phần nào hé lộ cách Jeff Bezos nuôi dạy con: đề cao sự tự lập, khuyến khích tò mò và theo đuổi đam mê cá nhân.

Jeff Bezos và con trai dự Oscar 2020. Ảnh: X @Pop Crave

Đời sống gia đình của Preston cũng thu hút chú ý khi cha kết hôn với Lauren Sanchez. Nữ nhà báo từng mô tả đại gia đình kết hợp của họ giống như The Brady Bunch - một gia đình đông thành viên nhưng gắn bó. Preston được bắt gặp đi ăn tối cùng Sanchez và con riêng của cô tại nhà hàng Nobu, hay đi nghỉ cùng gia đình ở Hy Lạp, cho thấy mối quan hệ khá hòa hợp với mẹ kế.

Bên cạnh Preston, Jeff Bezos và MacKenzie Scott còn có hai con trai khác và một con gái nuôi từ Trung Quốc, song thông tin về các em hầu như không được công bố nhằm bảo vệ đời sống riêng tư.

Jeff Bezos, McKenzie Scott và bốn con chung hồi năm 2016. Ảnh: Todd Williamson

Dù được xem là người thừa kế tiềm năng của khối tài sản khổng lồ, Preston Bezos đến nay vẫn chọn cách đứng ngoài sự chú ý, tập trung vào học vấn và cuộc sống cá nhân - một hướng đi khác biệt so với hình ảnh thường thấy của thế hệ "nepo baby" trong giới siêu giàu.

Các con của Jeff Bezos đi ăn tối với ông nhân Ngày của Cha vào tháng 6/2022. Ảnh: Hola