Bài đăng có Messi hứng bão phẫn nộ

Đêm 8/7 Trang fanpage FIFA World Cup đăng tấm ảnh Messi cầm cúp vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Sau 2 ngày, làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng mạng bất ngờ ập vào bài đăng này. Có gần 800.000 phẫn nộ/tổng lượt tương tác cảm xúc thả vào để thể hiện bức xúc.

Trong hơn 176.000 lượt bình luận, chiếm đa số là ý kiến chỉ trích FIFA, dè bỉu Messi và đội tuyển Argentina. Đây là một bình luận được đẩy lên hàng đầu: "Tuyển Ai Cập đối đầu với Argentina nhưng phải chạm trán với cả trọng tài, tổ VAR và nhiều thứ nữa. Ai Cập có thể thua một trận đấu nhưng họ đã giành sự tôn trọng của cả thế giới".

Lượt phẫn nộ nhấp vào bài đăng về Messi của FIFA.

Mọi thứ bắt đầu từ bàn thắng tranh cãi giúp Argentina thắng Ai Cập 3-2. Khi đó, Mohamed Salah bên phía Ai Cập va chạm với Julian Alvarez, ngã trong khu vực cấm địa nhưng trọng tài từ chối thổi phạt đền. Argentina tổ chức phản công ở đúng tình huống này và ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2.

Sau trận, HLV Ai Cập công khai chỉ trích trọng tài chính, tổ VAR và cả FIFA. Tuyển Ai Cập tố FIFA dàn xếp để nâng đỡ Argentina, giúp Messi tiếp tục cuộc cạnh tranh ở World Cup 2026. Tiếp đón, truyền thông thế giới, cổ động viên tranh cãi dữ dội về chiến thắng của Argentina.

Mạng xã hội chia thành 2 làn sóng để phản ứng về vụ tranh cãi. Một bên là fan của Argentina, Messi, lên tiếng bảo vệ thần tượng. Bên còn lại là những người ủng hộ Ai Cập và có cả antifan của Messi.

Nhìn vào bình luận ở bài đăng gây bão trên fanpage FIFA World Cup, có thể thấy sự phẫn nộ không chỉ đến từ cổ động viên Ai Cập, mà cả những fan của đội bóng khác ủng hộ Ai Cập. Với một bài đăng trên fanpage nhận gần một triệu phẫn nộ, đây là con số hiếm có.

Cộng đồng mạng tiếp tục đổ xô vào bài đăng thông báo kết quả trận Argentina - Ai Cập. Trong một ngày, lượt phẫn nộ tăng gấp hàng chục lần, hiện chuẩn bị cán mốc 500.000 phẫn nộ/tổng tương tác cảm xúc.

Các bài đăng liên quan đến Messi, Argentina trên fanpage FIFA World Cup thu hút tương tác đột biến. Thông thường, một bài trên fanpage này chỉ thu hút vài chục nghìn tương tác và vài trăm lượt bình luận. Chỉ cần có Messi, tương tác kéo lên hàng trăm nghìn và vài nghìn lượt bình luận.

Đó là sự căng thẳng của giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Chỉ một khoảnh khắc ở lằn ranh sinh tử, Argentina trở về từ "cõi chết". Còn Ai Cập, từ thế tưởng chừng cầm chắc chiến thắng bỗng đánh rơi tất cả và gục ngã ở thời điểm quyết định.