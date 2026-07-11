Lý do người Trung Quốc gọi Haaland là 'bảo bối'

"Tôi không ngờ mình sẽ thích một cầu thủ bóng đá nào khác ngoài Cristiano Ronaldo", Gum Li, 34 tuổi, người tỉnh Quảng Đông, hôm 8/7 nói về ấn tượng với tiền đạo cao 1,94 m người Na Uy Erling Haaland.

"Nhưng cậu ấy đã chinh phục tôi sau khi tôi xem rất nhiều video trên mạng xã hội về Haaland thi đấu cho Manchester City, cũng như video về những khoảnh khắc hài hước của cậu ấy ngoài sân cỏ".

Erling Haaland cười trong buổi họp báo ngày 9/7 tại Fort Lauderdale, Florida, trước trận tứ kết World Cup gặp Anh. Ảnh: AP

Người dùng mạng xã hội Trung Quốc đã biến những biểu cảm phong phú của Haaland thành kho ảnh chế, so sánh anh với chú mèo trong phim Tom và Jerry. Video ghi lại cảnh Haaland chạy nước rút trên sân cỏ, người rướn về phía trước, cũng được chia sẻ khắp mạng xã hội Trung Quốc.

Nhiều người so sánh mái tóc vàng của Haaland với ngôi sao điện ảnh Nicole Kidman, cho rằng tiền đạo này đã thay đổi suy nghĩ của họ về "vẻ đẹp của mái tóc vàng".

Kể từ khi ra mắt tài khoản Douyin hơn một tháng trước, Haaland đã thu hút được 5,8 triệu người theo dõi, nhiều hơn dân số của Na Uy.

Người hâm mộ Trung Quốc đặt cho anh biệt danh "Habao", nghĩa là "Bảo bối Haaland". Trong tiếng Trung, đây là cách gọi em bé một cách âu yếm, hoặc cách cặp đôi dùng để gọi nhau nhằm thể hiện sự trân trọng và tình cảm sâu sắc.

"Tôi nghĩ đây là biệt danh rất hay, tôi rất thích nó", Haaland trả lời khi được hỏi về biệt danh "Habao" hồi đầu tháng 6.

Biểu cảm của Haaland được chế thành ảnh trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: Sixthtone

Trên các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc như Taobao, băng đô kiểu Haaland đã trở thành phụ kiện thời trang không thể thiếu. Người hâm mộ nói đùa rằng họ hy vọng có thể giữ được mái tóc hoàn hảo như Haaland sau mỗi trận đấu.

Lượng người hâm mộ khổng lồ đã giúp Haaland giành được nhiều hợp đồng kinh doanh lớn với các công ty Trung Quốc, trong đó có chiến dịch quảng cáo cho thương hiệu trà thảo dược Walovi.

Anh cũng hợp tác với nhà sản xuất thiết bị gia dụng Trung Quốc Midea, hãng có các sản phẩm điều hòa không khí và các sản phẩm làm mát khác đang chứng kiến doanh số tăng vọt ở châu Âu trong bối cảnh nắng nóng chưa từng có.

Haaland còn đang quảng bá cá hồi Đại Tây Dương tươi ngon của Na Uy tại Trung Quốc, một trong những thị trường sản phẩm hải sản lớn nhất của nước này.

Người hâm mộ bóng đá ở Trung Quốc lâu nay luôn cổ vũ cho những ngôi sao bóng đá lớn nhất như Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Nhưng sự nổi tiếng của Haaland lại mang tính chất hoàn toàn khác.

"Cristiano Ronaldo là siêu sao mà chúng tôi ngưỡng mộ từ xa", Li nói. "Ngược lại, Haaland lại giống như một người bạn thân thiết của chúng tôi hơn".

Ảnh GIF từ một video quảng cáo được chế thành meme nổi tiếng về Erling Haaland. Ảnh: Sixthtone

Haaland cũng nhanh chóng thích nghi với phong cách hài hước của người hâm mộ trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong một video nổi tiếng trên Douyin, Haaland đã trả lời câu hỏi liệu anh có phải là người máy hay không.

"Có lẽ đôi khi tôi đúng là như vậy", Haaland nhìn thẳng vào máy quay và nói với vẻ mặt lạnh lùng nhưng giọng điệu tinh nghịch.

Người hâm mộ so sánh nền tảng giáo dục Bắc Âu và niềm đam mê bóng đá của Haaland với hệ thống thể thao Trung Quốc, nơi tuyển chọn vận động viên triển vọng từ nhỏ và đề cao sự hy sinh.

"Cậu ấy chơi bóng đá đơn thuần vì yêu thích và mơ ước được chơi. Cậu ấy tự hào khi đại diện cho đất nước, nhưng không tự tạo áp lực hay kỳ vọng quá lớn cho bản thân", Li nói. "Điều đó rất khác so với nhiều vận động viên ở đất nước tôi, những người thường xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn và coi thể thao là cách để kiếm sống".

Ngoài kỹ năng chuyên môn, Li cho rằng Haaland dường như rất coi trọng "tình bạn chân thành và tinh thần đồng đội".

"Cậu ấy toát lên vẻ tự tin và hoàn toàn chân thật", cô nói. "Ở nhiều khía cạnh, cậu ấy đang sống cuộc sống mà hầu hết chúng ta đều mong muốn".

Biển quảng cáo mang hình ảnh Haaland cho sản phẩm cá hồi Na Uy trong siêu thị Trung Quốc. Ảnh: NBC

Zhang Yihuai, cổ động viên 23 tuổi ở Thượng Hải, cho rằng "Haaland là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới".

"Những con số đã nói lên tất cả, anh ấy đã ghi rất nhiều bàn thắng", Zhang nói.

Haaland đang đứng thứ hai trong danh sách Vua phá lưới World Cup 2026 với 7 bàn, gồm cú đúp vào lưới Brazil ở vòng 1/8. Anh đã giành danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh (Premier League) mùa giải 2025/2026 trong màu áo Manchester City với 27 pha lập công trong 35 trận.

"Anh ấy vẫn còn rất trẻ và tôi nghĩ anh ấy có thể giữ vững vị trí tiền đạo hàng đầu thế giới trong vòng 5 đến 8 năm tới", Zhang nhận định.