Nghiên cứu sinh mời chủ quán ăn yêu thích đến dự lễ tốt nghiệp tiến sĩ

Trong một đơn đặt đồ ăn ngày 23/6, nghiên cứu sinh họ Hùng để lại lời nhắn: "Hai cô chú đã nuôi cháu từ cử nhân đến tiến sĩ suốt bảy năm. Giờ cháu sắp tốt nghiệp và rời trường nên rất lưu luyến". Anh đồng thời mời hai vợ chồng chủ quán đến dự lễ tốt nghiệp và chụp ảnh lưu niệm.

Theo Hùng, anh theo học ngành kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại tại Đại học Y khoa Phương Nam hơn 10 năm. Từ năm thứ năm đại học, anh và các bạn bắt đầu gọi đồ ăn tại quán Khách Gia của gia đình bà La Na, gần trường. Dần dần, nơi này trở thành địa điểm ăn uống quen thuộc của cả nhóm trong suốt bảy năm.

Bà La (bên trái) và Hùng (áo đỏ). Ảnh: Hangout

Khi chuẩn bị tốt nghiệp, các thành viên trong nhóm thống nhất mời vợ chồng chủ quán đến dự buổi lễ để lưu lại kỷ niệm về quãng thời gian gắn bó. Với họ, quán ăn không chỉ là nơi dùng bữa mà còn gắn với những năm tháng học tập và nghiên cứu.

Nhận được lời mời, bà La cho biết ban đầu nghĩ đây chỉ là một đơn đặt hàng bình thường. Khi đọc phần ghi chú, bà bất ngờ nên chụp lại và chia sẻ với gia đình.

Hai ngày sau, vợ chồng bà cùng hai con đến trường theo lời hẹn. Bà mang theo một bó hoa và những phong bao lì xì để chúc mừng các tân tiến sĩ.

"Tôi biết sinh viên y rất bận. Lễ tốt nghiệp là dấu mốc quan trọng nên khi được các em mời, tôi thấy rất vinh dự", bà nói. "Bây giờ các con đã trở thành bác sĩ. Khi chăm sóc người khác cũng đừng quên chăm sóc chính mình". Chồng bà cũng dặn các học trò cũ: "Dù công việc bận đến đâu cũng nhớ ăn đúng bữa".

Đến ngày 30/6, bà La đăng những bức ảnh chụp cùng các nghiên cứu sinh lên mạng xã hội với lời chúc mừng tốt nghiệp. Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Không ít người bình luận rằng những quán ăn quanh trường đại học thường trở thành một phần ký ức thanh xuân của sinh viên, nên lời mời của Hùng là cách tri ân ý nghĩa.

Gia đình bà La đến dự lễ tốt nghiệp của anh Hùng. Ảnh: Jimu News

Theo bà La, gia đình mở quán gần trường khoảng 20 năm và phục vụ nhiều thế hệ sinh viên. Bản thân bà nghỉ học từ nhỏ nên chưa từng nghĩ có ngày được mời tham dự lễ tốt nghiệp đại học.

"Tôi biết sinh viên y rất bận. Lễ tốt nghiệp là dấu mốc quan trọng nên khi được các em mời, tôi thấy rất vinh dự", bà nói với SCMP.

Bà La quyết định cùng chồng và hai con đến dự lễ tốt nghiệp. Bà còn chuẩn bị một bó hoa và những phong bao lì xì để chúc mừng các tân tiến sĩ.

"Bây giờ các con đã trở thành bác sĩ. Khi chăm sóc người khác cũng đừng quên chăm sóc chính mình", bà nhắn nhủ. Chồng bà cũng dặn các tân tiến sĩ: "Dù công việc bận đến đâu cũng nhớ ăn đúng bữa".

Theo bà La, sau hơn 20 năm mở quán, điều khiến gia đình bà nhớ nhất không phải doanh thu hay lượng khách mà là việc nhiều sinh viên vẫn quay lại thăm hoặc giữ liên lạc sau khi ra trường.

Trước cửa quán, gia đình treo một tấm biển với dòng chữ: "Mở một quán nhỏ ấm áp và gặp những người có cùng sự đồng điệu".