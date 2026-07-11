11 năm sau bức ảnh gây sốt, 'tội phạm đẹp trai' giờ ra sao?

Cuộc sống của chàng trai Jeremy Meeks đã thay đổi đáng kể khi bức ảnh chụp anh bị bắt lan truyền trên mạng cách đây 11 năm. Giờ đây, Jeremy Meeks không còn bị nhắc đến như một phạm nhân.

Ảnh Jeremy Meeks lan truyền rộng rãi trên mạng vào năm 2014 sau khi anh bị bắt. Ảnh: Sở cảnh sát Stockton

Tuổi thơ nhiều biến cố và quá khứ phạm tội

Jeremy Ray Meeks sinh ra trong một gia đình nhiều bất ổn. Anh từng chia sẻ cả cha lẫn mẹ đều nghiện ma túy, tuổi thơ gắn liền với bạo lực và tội phạm. Khi Meeks mới 9 tháng tuổi, cha anh bị kết án vì giết người.

Trưởng thành trong môi trường đầy cám dỗ, Meeks nhiều lần vướng vòng lao lý. Trước khi nổi tiếng, anh đã phải sống 10 năm trong trại giáo dưỡng và nhà tù vì nhiều tội danh khác nhau, trong đó có trộm cắp, đánh cắp danh tính, làm giả giấy tờ và trộm xe.

Đến tháng 6/2014, Meeks tiếp tục bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện một khẩu súng ngắn bán tự động cùng 2 hộp tiếp đạn trong xe của anh. Anh bị kết án 27 tháng tù vì tội sở hữu súng trái phép đối với người có tiền án. Meeks được trả tự do sớm vào tháng 3/2016 sau khoảng 13 tháng thụ án.

Meeks trên đường phố Los Angeles, Mỹ năm 2019. Ảnh: RHTY/starmaxinc.com

Bức ảnh thay đổi cả cuộc đời

Tháng 6/2014, Jeremy Meeks bị bắt vì tội tàng trữ vũ khí trái phép. Sở cảnh sát Stockton khi đó đã đăng tải bức ảnh chụp trong hồ sơ của Meeks lên mạng xã hội Facebook nhằm thông báo về vụ bắt giữ.

Không ai ngờ bức ảnh ngay lập tức lan truyền rộng rãi, trở thành hiện tượng mạng xã hội.

Thay vì chỉ chú ý đến cáo buộc hình sự, cộng đồng mạng lại bị thu hút bởi gương mặt góc cạnh, đôi mắt xanh và ngoại hình nổi bật của người đàn ông đến từ California (Mỹ). Chỉ sau 1 đêm, anh được gọi với biệt danh "tội phạm đẹp trai" và mở ra một bước ngoặt không ai ngờ tới.

Hàng chục nghìn lượt thích và bình luận khi cư dân mạng liên tục chia sẻ hình ảnh người đàn ông có ngoại hình được ví như người mẫu thời trang.

"Tôi nhận được khoảng 300 lá thư mỗi ngày, con số đó quá nhiều", anh chia sẻ.

Thậm chí có người lạ tìm cách đến thăm anh trong tù. Nhưng với giới hạn 3 lần thăm/tuần, anh muốn dành thời gian quý báu ấy cho gia đình mình.

Sự nổi tiếng bất ngờ mang đến hàng loạt cơ hội mới. Ngay cả khi còn ở trong tù, Meeks cho biết anh đã nhận được hàng chục lời mời hợp tác từ các công ty quản lý người mẫu và nhiều thương hiệu.

Từ nhà tù bước lên sàn diễn thời trang

Ngay sau khi mãn hạn tù, ngày 9/3/2016, Meeks đã đăng bài chia sẻ trên trang Instagram cá nhân bày tỏ lòng biết ơn vì được tự do.

"Tôi muốn cảm ơn gia đình và mọi người vì tình yêu thương dành cho tôi. Tôi vô cùng xúc động và biết ơn. Tôi đã sẵn sàng chào đón những điều phía trước", anh chia sẻ.

Anh nhanh chóng ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu và bắt đầu sự nghiệp trong ngành thời trang.

Anh liên tục xuất hiện trên các sàn diễn quốc tế, trình diễn cho nhiều nhà thiết kế và thương hiệu nổi tiếng như Philipp Plein hay Tommy Hilfiger.

Không dừng lại ở vai trò người mẫu, Meeks còn lấn sân sang lĩnh vực thiết kế. Năm 2019, anh ký hợp đồng trị giá khoảng 15 triệu USD để phát triển thương hiệu thời trang riêng. Bộ sưu tập cao cấp đầu tiên ra mắt vào năm 2020, trước khi anh tiếp tục giới thiệu các thiết kế mới trong những năm sau đó.

Song song với thời trang, Meeks thử sức với điện ảnh. Anh góp mặt trong nhiều bộ phim như Trigger, Secret Society, True to the Game 2 và True to the Game 3.

Năm 2024, Meeks phát hành cuốn tự truyện Model Citizen, kể lại toàn bộ hành trình từ một người nhiều lần vào tù đến khi trở thành người mẫu nổi tiếng. Anh cho biết muốn kể câu chuyện của mình một cách chân thực nhất để mọi người hiểu những gì bản thân đã trải qua, theo People.

Meeks thành công trong lĩnh vực người mẫu và diễn viên. Ảnh: Instagram

Đời tư nhiều sóng gió

Anh từng kết hôn với Melissa Meeks và có 1 con trai chung. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân tan vỡ vào năm 2018 sau gần 10 năm gắn bó.

Hai ngày sau khi anh đệ đơn ly hôn với Melissa, anh bị bắt gặp thân mật với Chloe Green - con gái của tỷ phú Philip Green, chủ đế chế bán lẻ Topshop. Cặp đôi có chung 1 con trai trước khi chia tay vào năm 2019.

Trong các cuộc phỏng vấn năm 2024, Meeks cho biết anh vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả Melissa và Chloe để cùng chăm sóc các con. Theo anh, việc làm cha luôn là ưu tiên hàng đầu.

"Tôi có mối quan hệ tốt với Chloe. Chúng tôi vẫn cùng nhau nuôi dạy con", anh chia sẻ.

Hiện tại, ở tuổi ngoài 40, Jeremy Meeks vẫn hoạt động trong lĩnh vực thời trang và điện ảnh, đồng thời tiếp tục phát triển các dự án kinh doanh cá nhân. Anh đã ký hợp đồng đại sứ thương hiệu mới nhất với công ty thời trang SAYA.