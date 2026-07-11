6 kỹ năng của người 'đọc vị' người khác cực chuẩn, hiếm ai qua mắt được
Khả năng quan sát tốt và biết nắm bắt những điều người khác dễ bỏ qua là kỹ năng giúp xây dựng các mối quan hệ bền vững, xử lý tình huống khéo léo và tạo lợi thế trong công việc.
Muốn hiểu rõ một người không nhất thiết phải mất nhiều năm. Chỉ cần quan sát 5 khía cạnh quan trọng trong cuộc sống, bạn có thể phần nào nhìn thấu bản...
Theo Tường Vy (t/h) ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-29/06/2026 16:05 PM (GMT+7)