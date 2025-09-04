Nữ thủ khoa tham gia diễu binh A80 là chủ nhân bộ tranh "Việt Nam tử tế" gây sốt

Đến giữa tháng 8/2025, Đồng An Thư mới đăng bài trên trang cá nhân, thông báo cô được chọn tham gia diễu binh A80 trong khối Nữ Du kích miền Nam. Cô giấu mọi người trong suốt 4 tháng. Sau buổi tổng duyệt cấp Nhà nước, hình ảnh "flex con gái yêu" bằng tấm poster dễ thương của bố mẹ đã giúp cô trở thành "hiện tượng" trên mạng xã hội.

An Thư báo tin vui được tham gia nhiệm vụ A80 đầy tự hào.

An Thư luôn nghiêm túc khi thực hiện nhiệm vụ.

Bức ảnh tự hào về "cô út Thư" của bố mẹ cùng những thành tích đáng nể giúp An Thư thu hút sự chú ý của netizen.

Điểm giúp An Thư "nổi khắp cõi mạng" là những thành tích "càng khui" càng nể phục của cô. Thư sinh năm 2000, tốt nghiệp Thủ khoa ngành Thiết kế thời trang tại trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM) vào năm 2022. Thích ca hát từ nhỏ, cô đem đam mê này trở thành cảm hứng tạo nên bộ sưu tập (đồ án) tốt nghiệp. An Thư nhận được học bổng toàn phần bậc Thạc sĩ tại Việt Nam. Tuy nhiên, cô đã chọn chương trình du học liên kết tại trường Univpm Università Politecnica delle Marche (Ý).

"Mình không muốn tuổi trẻ phải lựa chọn giữa đam mê này bỏ đam mê kia, có được đam mê rồi thì theo đuổi nó tới cùng, dù cho cuộc sống đang định hướng mình theo con đường nào. Ca hát và thời trang, mình không từ bỏ cái nào hết!" - An Thư viết trên trang cá nhân vào năm 2022, trong bài đăng về đồ án tốt nghiệp.

Một vài thiết kế trong đồ án tốt nghiệp của Đồng An Thư.

Hiện tại, cô vẫn làm stylist tự do, hợp tác với nhiều nghệ sĩ hay KOL có tiếng như ca sĩ Mỹ Linh (trong chương trình Thư Giãn hay Than Dzữ), Độ Mixi (trong MV Kiên Trì là dì Thành Công), NSND Tự Long, nghệ sĩ Vân Dung... Sau thời gian tích lũy tài chính, An Thư khởi nghiệp kinh doanh và đang sở hữu 2 quán cà phê.

An Thư gây bất ngờ khi có "quá nhiều thân phận".

Đây không phải lần đầu tiên An Thư gây sốt. Năm ngoái, cô từng được nhiều người biết đến qua bộ tranh "Việt Nam tử tế", vẽ lại những khoảnh khắc tương thân tương ái của người dân với nhau, giữa quân và dân trong đợt bão Yagi. Dù sống và làm việc tại TP.HCM - nơi không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão, nhưng qua mạng xã hội, An Thư xem được nhiều hành động ấm áp nên đã quyết định vẽ lại. Bộ tranh "Việt Nam tử tế" cũng được chọn làm hình minh họa trong một số chương trình phát sóng trên VTV, HTV.

Một vài bức tranh do An Thư thực hiện.

Tranh của An Thư được dùng để minh họa cho tiết mục của ca sĩ Hoàng Dũng trong chương trình "Mùa Xuân Thành phố Hồ Chí Minh" hồi đầu năm nay.

Hai chị gái của An Thư hiện đang là giảng viên của trường Đại học Tôn Đức Thắng và bác sĩ nội trú chuyên ngành da liễu. Anh trai là bác sĩ đa khoa và đang tìm hiểu thêm về thẩm mỹ. Thành công của anh chị là tấm gương, động lực cho "cô út Thư" theo đuổi đam mê, phát triển bản thân. Câu chuyện của An Thư cũng trở thành nguồn cảm hứng, truyền lửa cho nhiều bạn trẻ.