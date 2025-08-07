Nữ chiến sĩ bịt kín mặt giữa trời nắng tập diễu binh A80

Sáng 5/8, tại khu vực Miếu Môn, Hà Nội, 16.000 quân nhân tham gia buổi hợp luyện lần hai chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).

Tập luyện giữa tiết trời oi bức, nhiều nữ chiến sĩ phải bịt kín mặt để chống nắng.

Họ sử dụng khẩu trang dày, mũ, kính chống tia UV che kín khuôn mặt.

Một số người còn tranh thủ bôi lại kem chống nắng khi nghỉ ngơi giữa buổi. Việc bảo vệ làn da không chỉ vì yếu tố thẩm mỹ, mà còn để đảm bảo sức bền trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Nền nhiệt tại Hà Nội lên tới 37 độ C, độ ẩm cao khiến cảm giác nóng bức càng thêm dữ dội. Các khối tham gia diễu binh phải tập trung từ sáng sớm, duy trì cường độ luyện tập khoảng 8 tiếng mỗi ngày.

Theo Ban tổ chức, thời gian này rơi đúng vào giai đoạn nắng nóng nhất mùa hè, do đó, các đơn vị được yêu cầu xây dựng kế hoạch tập luyện linh hoạt, có biện pháp chăm sóc sức khỏe và phòng chống say nắng cho quân nhân.

Khối nữ cảnh sát giao thông nổi bật với đồng phục màu vàng kem. Dù đã hoàn thành buổi luyện tập, nhiều người vẫn giữ nguyên khẩu trang chống nắng, khăn trùm kín mặt.

Một số khác dùng quạt mini cầm tay và uống nước liên tục để giải nhiệt.

Khối nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình gây chú ý khi đại diện cho lực lượng "mũ nồi xanh", biểu tượng của Việt Nam trong sứ mệnh Liên Hợp Quốc.

Ngày 2/9, Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh diễn ra tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước.