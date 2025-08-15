9X gửi con cho bà ngoại tham gia diễu binh A80

Chu Quỳnh Phương (SN 1993, hiện đang công tác tại Học viện Quân y) tham gia vào đội hình diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Cô là thành viên của tổ quân kỳ, thuộc khối Nữ giữ gìn hòa bình.

Quỳnh Phương chia sẻ, việc được chọn tham gia diễu binh A80 là một vinh dự lớn lao và là niềm tự hào không dễ gì có được.

"Tuy nhiên, khi bắt đầu tập luyện, tôi mới nhận ra rằng, việc thực hiện các điều lệnh không hề đơn giản như mình nghĩ" - Quỳnh Phương cho hay.

Ngay từ những ngày đầu, cô và các đồng đội đã phải tập luyện 8 tiếng mỗi ngày, bất chấp thời tiết nắng gắt hay những trận mưa lớn của mùa hè Hà Nội. Việc duy trì tư thế, bước đều, đi nghiêm trong suốt thời gian dài đã khiến nhiều người bị đau nhức, thậm chí chấn thương.

Trong những ngày đầu tham gia tập luyện, cô cùng với một số người mới phải nỗ lực rất nhiều để theo kịp những thành viên từng tham gia A50. "Chúng tôi phải đứng nghiêm trong thời gian dài, cảm giác tê cứng cả người dưới cái nắng gay gắt, mồ hôi ướt đẫm..." – Quỳnh Phương chia sẻ.

Trong quá trình tập luyện, Phương nhận được sự hỗ trợ tận tình từ thầy và những chị em có kinh nghiệm đi trước. Nhờ đó, cô đã dần làm quen và cải thiện kỹ năng của bản thân. "Cho đến hiện tại, mọi người đều đã thể hiện được rất tốt và rất háo hức chờ đến ngày 'về đích' vào 2/9 tới".

Sau lịch trình tập luyện vất vả, Quỳnh Phương và các đồng đội luôn tìm thấy niềm vui trong những giờ giải lao. Thầy giáo mở nhạc, mọi người cùng nhau nhảy, múa và hát karaoke rất vui vẻ.

Trong một lần hợp luyện, Quỳnh Phương có cơ hội gặp “soái ca quân đội” Lê Hoàng Hiệp. Cô cho biết, “Lê Hoàng Hiệp là một sĩ quan trẻ có nụ cười hiền, tính cách gần gũi và rất được nhiều người yêu mến".

Quỳnh Phương cho biết thêm, khi nhận nhiệm vụ A80, cô đã phải gửi hai con (bé 10 tuổi và bé 5 tuổi) cho bà ngoại chăm sóc. Chồng cô cũng là bộ đội, thường xuyên bận rộn nên mọi trách nhiệm chăm lo cho hai con, cô đành phó thác cho bố mẹ hai bên.

“Mỗi lần gọi về nhà, con cứ đòi mẹ. Nghe con khóc, mẹ cũng không cầm được nước mắt. May mắn là tôi có được sự hỗ trợ hết mình từ bố mẹ ruột và gia đình chồng. Nhờ có ông bà chăm con, mình mới yên tâm làm nhiệm vụ” - Quỳnh Phương bày tỏ.

Phương cũng cho biết, mặc dù phải xa nhà để tập luyện nhưng gia đình luôn dõi theo và ủng hộ cô. Mọi người hứa sẽ đến xem cô diễu binh vào ngày 2/9 tới. Cô cũng hy vọng rằng, khoảnh khắc đó sẽ là món quà tinh thần dành cho cả gia đình, đặc biệt là hai con nhỏ, để các bé hiểu rằng mẹ đang thực hiện một điều rất ý nghĩa.