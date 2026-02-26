Người xưa dặn: Ngày vía Thần tài, 5 làm, 4 tránh, cả năm may mắn, tài lộc dư dả, không lo thiếu tiền tiêu

Người xưa thường nói: "Làm điều thiện vào ngày vía Thần Tài, cả năm sẽ không nghèo; làm điều ác, tài lộc sẽ tiêu tan".

Để đón chào Thần Tài và cầu mong Thần Tài phù hộ, giữ gìn tài lộc và đón năm Bính Ngọ thịnh vượng, người xưa dặn mọi người nên làm 5 việc, tránh 4 điều để xua tan nghèo đói, đón chào tài lộc, giữ gìn hòa thuận gia đình và có một năm suôn sẻ, thịnh vượng.

Người xưa thường nói: "Làm điều thiện vào ngày vía Thần Tài, cả năm sẽ không nghèo; làm điều ác, tài lộc sẽ tiêu tan".

Người xưa dặn: Ngày vía Thần Tài, làm tốt 5 việc, giàu có và hạnh phúc sẽ đến

1. Dậy sớm để đón nhận sự giàu có

Theo người xưa, việc đầu tiên cần làm trong ngày vía Thần Tài là dậy sớm và không ngủ nướng. Tài lộc sẽ đi thị sát các ngôi nhà trước bình minh, ban phước lành cho những người siêng năng, năng động và chỉnh tề.

Càng nằm trên giường, lười biếng và luộm thuộm, càng ít tài lộc tích lũy được. Hãy dậy ngay khi trời sáng, mặc quần áo chỉnh tề, rửa mặt và chải tóc, giữ vẻ ngoài gọn gàng và sạch sẽ.

Việc đầu tiên cần làm sau khi thức dậy là mở cửa chính và cửa sổ, để tài lộc vào nhà qua cửa chính và vận rủi ra ngoài qua cửa phụ, đồng thời khẽ nói: "Mong Tài lộc vào nhà, mang lại thịnh vượng trong năm Bính Ngọ, bình an cho cả gia đình và giàu sang phú quý."

Theo người xưa, thức dậy sớm để đón tài lộc không chỉ là đón thần linh, mà còn là đón nhận năng lượng, tinh thần và động lực cho năm mới. Khi một người tràn đầy năng lượng, vận may sẽ đến; khi một người siêng năng, tài lộc sẽ đến.

Nhiều gia đình cũng sẽ cố ý đi lại nhẹ nhàng, lặng lẽ, đón nhận vận may của cả năm với lòng thành kính và trang trọng.

Theo người xưa, ngày vía Thần Tài cần phải xóa bỏ những dấu vết của nghèo đói, các thói quen cũ và vận rủi.

2. Xóa bỏ nghèo đói

Theo người xưa, ngày vía Thần Tài cần phải xóa bỏ những dấu vết của nghèo đói, các thói quen cũ và vận rủi. Do đó, trong nhà, nếu có rác rưởi tích tụ, bụi bẩn bám khắp nơi, đồ đạc lộn xộn - những thứ "gốc rễ của đói nghèo" thì cần phải dọn dẹp kỹ lưỡng.

Quét từ phòng trong ra cửa chính, chỉ quét ra ngoài chứ không quét ngược lại, để quét sạch mọi nghèo đói, phiền muộn và bất hạnh.

Những đồ cũ không dùng đến, bát đĩa vỡ, đồ vật nhỏ bị hư hỏng và thức ăn hết hạn sử dụng nên được vứt bỏ không chút do dự hay tiếc nuối.

Theo người xưa, nếu không xua tan nghèo khó, tài lộc sẽ không đến; nếu không buông bỏ gánh nặng cũ, năm mới sẽ không suôn sẻ.

Dọn dẹp nhà cửa giống như đánh bóng cánh cửa dẫn đến tài lộc; việc sắp xếp nhà cửa gọn gàng là điều cần thiết để ổn định vận may gia đình. Việc quét dọn này loại bỏ sự bừa bộn và mang lại sự tươi mới, và hơn thế nữa, một cảm giác mong chờ một cuộc sống mới.

Người xưa cũng dặn: Dù bạn đang kinh doanh, làm công việc thường nhật hay ở nhà, tất cả đều có thể thành tâm ước nguyện

3. Chuẩn bị lễ vật cúng Thần Tài

Theo người xưa, ngày vía Thần Tài mọi người nên làm lễ cúng đón chào Thần Tài và tỏ lòng kính trọng các vị thần hộ gia đình.

Cần có nghi thức trang trọng và ý định chân thành. Không cần phung phí, nhưng sự sạch sẽ, gọn gàng và lễ nghi là điều thiết yếu. Chuẩn bị trái cây, bánh ngọt, kẹo và trà, bày biện ngăn nắp.

Thắp hương và cầu nguyện, không phải cầu giàu sang chỉ sau một đêm, mà cầu mong một năm bình an, lao động chăm chỉ mang lại tài lộc, gia đình an toàn và mọi việc đều suôn sẻ.

Người xưa cũng dặn: Dù bạn đang kinh doanh, làm công việc thường nhật hay ở nhà, tất cả đều có thể thành tâm ước nguyện: kiếm tiền bằng khả năng của bản thân, hưởng hạnh phúc nhờ lao động chăm chỉ, giữ gìn tâm hồn và sống đúng đường lối.

Thờ cúng thần linh không phải là mê tín dị đoan; đó là việc đặt ra mục tiêu cho bản thân và cầu nguyện cho sự bình an của gia đình. Tâm càng thành tâm, thần linh càng che chở; phẩm chất càng ngay thẳng, tài lộc càng ổn định.

Người xưa cho biết, dù chỉ là vài lễ vật đơn giản, miễn là bạn có lòng kính trọng và hy vọng trong lòng, đó chính là nghi lễ chân thành nhất.

4. Ăn uống để cầu may mắn

Sau khi cúng Thần Tài xong, mọi người trong nhà nên ngồi lại và cùng nhau ăn uống vui vẻ. Theo người xưa, ăn những món ăn tốt lành sẽ mang lại may mắn cho cả năm; ăn những món ăn không tốt có thể làm giảm vận may của bạn.

Đây cũng là lời dặn cần tiết kiệm lương thực, tránh lãng phí. Sự sum họp gia đình cũng là động lực để chúng ta làm lụng, phấn đấu tạo ra của cải để người trong nhà được sống sung túc, vui vẻ.

Hãy ăn chậm rãi và cẩn thận, không tranh giành thức ăn, không gây tiếng ồn hoặc làm vỡ bát đĩa; hành vi trang trọng như vậy góp phần vào sự ổn định tài chính của gia đình.

Người xưa cho rằng, những quy tắc trên bàn ăn mang lại phước lành cho gia đình; lời nói chừng mực mang lại sự cân bằng cho cả năm.

Một bữa ăn yên bình đảm bảo một năm bình an cho cả gia đình; một miếng ăn may mắn mang đến một năm thịnh vượng. Khi cả gia đình quây quần bên bàn ăn, ăn uống thoải mái và trò chuyện vui vẻ, sự ấm áp này còn may mắn hơn bất kỳ món ngon nào.

Quan niệm của người xưa cho rằng, lời nói là phong thủy tốt nhất cho gia đình.

5. Hãy nói những lời tốt lành thường xuyên hơn.

Người xưa cho rằng, lời nói mang lại phước lành và may mắn; mỗi lời bạn thốt ra đều ảnh hưởng đến năng lượng của gia đình. Hãy nói những lời tốt lành, an ủi và động viên, tránh những lời làm nản lòng, gay gắt hoặc phàn nàn.

Chào hỏi mọi người bạn gặp bằng những lời vui vẻ, may mắn, thịnh vượng và bình an trong gia đình. Nói chuyện nhẹ nhàng và kiên nhẫn với các thành viên trong gia đình, không la hét hay quát tháo.

Lịch sự và nhã nhặn với người lạ, tránh đối đầu. Theo người xưa, người có lời nói ngọt ngào được mọi người yêu mến; người nói lời tốt lành được ban phước.

Quan niệm của người xưa cho rằng, lời nói là phong thủy tốt nhất cho gia đình. Nói nhiều lời tử tế, bạn sẽ nhận được nhiều phước lành; nói ít lời cay nghiệt, bạn sẽ tránh được điều không may.

Để thịnh vượng trong năm Bính Ngọ, trước hết hãy chú ý đến lời nói của mình; hãy nói những lời tử tế vào ngày vía Thần Tài, và bạn sẽ được ban phước lành suốt cả năm.

Ngay cả một lời động viên đơn giản dành cho con cái hoặc các thành viên trong gia đình cũng có thể làm cho gia đình thêm vui vẻ và hạnh phúc.

Người xưa dặn, tránh làm 4 điều vào ngày vía Thần Tài, giữ gìn của cải

1. Tránh tranh cãi

Người xưa cho rằng, vào ngày vía Thần Tài, điều cấm kỵ nhất là cãi vã, đập phá đồ đạc, lạnh nhạt với người khác, hay gây mâu thuẫn trong gia đình. Cãi vã sẽ hủy hoại tài sản; đánh nhau sẽ làm tiêu tan vận may.

Theo người xưa, sự hòa thuận mang lại tài lộc

Thần Tài rất sợ những gia đình ồn ào; khi nghe thấy tiếng cãi vã gay gắt, ngài sẽ lập tức quay đi. Vợ chồng không nên cãi nhau, cha con không nên giận nhau, cả gia đình nên tránh xung đột.

Vấn đề nên được thảo luận riêng tư, và những bất đồng nên được giải quyết một cách bình tĩnh. Không nên nhắc lại chuyện cũ, vạch trần khuyết điểm, hay trút giận lên người thân.

Theo người xưa, sự hòa thuận mang lại tài lộc – đây không chỉ là câu nói xưa, mà là dấu hiệu thực sự của vận may gia đình. Nhà càng yên bình, càng nhiều phước lành; nhà càng hòa thuận, tài lộc càng ổn định.

Hãy kiềm chế tính khí của mình vào ngày vía Thần Tài và cả các ngày khác trong năm để bảo vệ tài lộc cho gia đình. Hãy giữ bình tĩnh vào ngày này để có một năm suôn sẻ và thịnh vượng.

Ngày càng tốt để thu hút tài lộc, bạn càng cần giữ bình tĩnh; gia đình hòa thuận mang lại tài lộc, và sự bình an trong tâm hồn mang lại phước lành.

2. Đừng than phiền về việc nghèo khó.

Vào ngày vía Thần Tài, người xưa cho rằng, việc liên tục nói về nghèo đói, khó khăn hay than vãn về vận rủi được coi là rất xui xẻo.

Nếu bạn nói về nghèo đói, nghèo đói sẽ đến; nếu bạn nghĩ về khổ đau, khổ đau sẽ theo sau. Vận may và giàu có thường đến với những người lạc quan, tích cực và có cái nhìn hướng lên.

Thay vì nói "Tôi không có tiền", "Khó khăn quá", "Tôi không may mắn", hay "Không ổn rồi", hãy nói "Mọi chuyện sẽ tốt hơn", "Tôi có thể làm được", "Thuận buồm xuôi gió", hay "Sẽ thịnh vượng".

Đừng than vãn về nghèo đói với gia đình, đừng đóng vai nạn nhân với bạn bè, và đừng than thở với người ngoài.

Theo người xưa, tự mình gánh chịu khó khăn, kiên nhẫn chịu đựng cay đắng, và đừng phung phí vận may trong ngày tốt lành này. Khi bạn lạc quan, vận may sẽ thay đổi; khi tâm hồn vui vẻ, tài lộc sẽ đến.

Đừng than nghèo, kể khổ trong ngày vía Thần Tài hay nhiều ngày khác, bạn sẽ không nghèo cả năm; đừng nản lòng trong năm Bính Ngọ Ngọ, bạn sẽ luôn tự tin. Hãy giữ tâm trạng bình tĩnh, mở rộng tầm nhìn, và vận may sẽ tự nhiên đến với bạn.

Người xưa cho rằng, việc liên tục nói về nghèo đói, khó khăn hay than vãn về vận rủi được coi là rất xui xẻo.

3. Tránh lãnh phí

Ngày vía Thần Tài không phải là ngày "vung tay quá trán" mà là ngày tiết kiệm. Người xưa khuyên tốt nhất là nên tránh mua sắm bốc đồng, tiêu xài hoang phí, phát lì xì bừa bãi, hoặc cố tỏ ra giàu có vượt quá khả năng.

Đừng tiêu tiền vào những thứ không cần thiết, đừng mua những thứ không cần thiết, và đừng chạy theo xu hướng, so sánh bản thân với người khác, hoặc coi trọng vẻ bề ngoài.

Theo người xưa, tiền nên được chi tiêu một cách khôn ngoan: cho sức khỏe gia đình, sinh hoạt thiết thực và những việc cấp bách; tránh lãng phí tiền bạc hoặc tiêu xài vào những việc tầm thường hay vì muốn tỏ ra giàu có.

Người xưa cho rằng, bảo vệ ví tiền của bạn là bảo vệ tài sản gia đình; kiểm soát chi tiêu là kiểm soát vận may của bạn. Nghèo đói sẽ đẩy bạn ra khỏi thị trường, còn vận may sẽ ở lại; có tiền dự phòng mang lại sự an tâm.

Bảo vệ tài sản của bạn vào ngày vía Thần Tài 2026 và bạn sẽ giàu có trong năm Bính Ngọ; đừng tiêu xài hoang phí vào ngày này, và bạn sẽ có tiền để tiêu cả năm.

Người xưa khẳng định, tiêu dùng hợp lý và lối sống giản dị là cách lâu dài để tích lũy của cải và giữ gìn phước lành.

4. Đừng lười biếng

Vào ngày vía Thần Tài, việc dành cả ngày nằm dài trên ghế sofa, ngủ nướng, chơi điện thoại và không làm gì được coi là không phù hợp. Tài lộc không ghé thăm những gia đình lười biếng, và tài lộc không đến với người nhàn rỗi.

Người xưa cho rằng, siêng năng mang lại thịnh vượng, lười biếng không mang lại may mắn;

Năm Bính Ngọ nhấn mạnh sự siêng năng. Đừng là người quản lý thụ động, đừng chờ tiền tự nhiên đến, và đừng sống trôi nổi vô định. Hãy chủ động, có việc để làm và có mục tiêu trong đầu.

Theo người xưa, ngay cả những việc đơn giản như dọn dẹp, lau bàn, hay chuẩn bị đồ đạc cũng là cách để tích lũy tài lộc và vun đắp may mắn.

Người xưa cho rằng, siêng năng mang lại thịnh vượng, lười biếng không mang lại may mắn; hãy bắt tay vào việc ngay từ đầu năm chứ không chỉ ngày vía Thần Tài và năm Bính Ngọ sẽ là một năm đầy may mắn.

Người xưa khuyên, tránh xa sự lười biếng, tự mãn và sa đọa, con đường làm giàu của bạn sẽ rộng mở, và gia sản gia đình bạn sẽ thịnh vượng. Sự giàu có thực sự không phải là thứ bạn chờ đợi; nó được tạo dựng bằng lao động chăm chỉ.

Ngày vía Thần Tài 2026 là ngày tốt lành để phá bỏ vòng luẩn quẩn nghèo khó và đón chào tài lộc, ngày tốt để mở cửa lại kinh doanh và mang lại may mắn, và là ngày quan trọng để thiết lập các quy tắc, duy trì tâm thế ổn định và tăng cường vận may cho gia đình.

Người xưa khuyên, làm tốt 5 việc này và tránh 4 việc chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho gia đình và sự thịnh vượng cho công việc kinh doanh của bạn!