Tranh cãi gay gắt quanh bức ảnh cô gái mặc áo tràng, quần ngắn thắp hương

Cuộc tranh cãi xoay quanh vài bức ảnh được đăng công khai trên nạng xã hội cho thấy một cô gái trẻ thắp hương trước bàn thờ gia tiên trong chiếc áo tràng (trang phục thường dùng khi đi chùa, lễ Phật) và quần đùi rất ngắn màu trắng. Sự kết hợp này châm ngòi cho cuộc thảo luận gay gắt với rất nhiều bình luận trái chiều.

Cư dân mạng cho rằng, dù là phương Đông hay phương Tây, các nghi lễ tâm linh đều đòi hỏi sự nghiêm túc, tôn kính thể hiện qua trang phục. Đặc biệt đối với người Việt Nam, thắp hương trước bàn thờ tổ tiên là nghi thức thiêng liêng kết nối với tổ tiên, cội nguồn. Trong không gian và hoạt động ấy, từ thái độ, cử chỉ đến quần áo đều phải chuẩn.

Vì thế, cách mặc áo tràng với quần đùi khi thắp hương cho tổ tiền của cô gái bị đánh giá là phản cảm, bất kính. Vài lời bênh vực rằng "chỉ cần có tâm là được", "thoải mái là được", “có áo tràng bên ngoài thì được rồi, lòng thành vẫn được chứng"... nhanh chóng gặp ý kiến phản biện.

Cô gái gây tranh cãi khi diện quần ngắn, áo lam thắp hương gia tiên.

Một người gay gắt bình luận: “Không có ai mặc áo lam mà mang quần ngắn bên trong, có tâm nhưng cách thể hiện nửa vời thì tội thêm". Người khác đặt câu hỏi: “Đừng nói là chỉ cần có tâm. Thay cái quần dài có đến 2 phút không? Nếu có tâm thay cái quần chẳng ai trách. Tâm nào?”.

Có ý kiến "soi" rất kỹ: “Tóc tai đàng hoàng cột cái nơ đẹp đẽ thế kia là có chuẩn bị rồi, vậy mà không có thời gian thay quần dài?".

“Đừng viện cớ hiện đại hay thoải mái. Truyền thống là truyền thống. Đã bước tới bàn thờ thì phải tự biết chỉnh tề, không ai bắt mà vẫn phải ý thức được. Đây không phải chuyện thời trang để thích phối gì thì phối”; “Nếu ai cũng nghĩ mặc như vậy là được thì chuẩn mực sẽ trôi tuột lúc nào không hay. Thờ cúng mà còn xuề xòa thì nói gì đến hai chữ tôn kính?"; "Tâm thành kính cũng thể hiện qua trang phục"...

Ở chiều ngược lại, một số người cho rằng không nên chỉ trích cô gái vì tuy cách ăn mặc đó chưa phù hợp nhưng cô không xuất hiện nơi công cộng mà đang ở trong không gian riêng của gia đình: “Nhà người ta thờ cúng chớ có phải là chùa chiền đâu mà bắt bẻ. Này là áo tràng, dùng để khoác vô cúng ở nhà"; "Bối cảnh trong hình là không gian thờ cúng tại gia, không phải chùa chiền nên đừng quá khắt khe. Nhiều gia đình vốn quen mặc đồ thoải mái, khi thắp hương chỉ cần khoác thêm áo tràng là đủ lịch sự".

Tuy nhiên, ý kiến này bị nhiều người phản bác vì hình ảnh được đăng tải công khai trên mạng xã hội: "Đã ăn mặc thiếu nghiêm túc còn chụp hình đăng công khai thì khác nào xem nhẹ không gian tâm linh. Không ai cấm tự do cá nhân, nhưng tự do không đồng nghĩa với thiếu ý thức"; "Đăng ảnh công khai với mặc như vậy xuất hiện nơi công cộng cũng không khác mấy, đó cũng là cách thể hiện quan điểm và có thể truyền sự thiếu chuẩn mực cho những bạn trẻ khác"...

Trước sự việc này, chủ đề ăn mặc phản cảm khi đi đền chùa hay thực hiện nghi lễ thờ cúng từng gây nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Chẳng hạn, đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ mặc áo sát nách, quần đùi ngắn thắp hương thần Tài cũng gây nhiều bức xúc. Người phụ nữ này thường xuyên đăng tải hình ảnh diện đồ bị cho là không phù hợp khi đứng trước bàn thờ thần Tài.

Người phụ nữ mặc áo sát nách, quần đùi ngắn thắp hương thần Tài.

Theo quan niệm được đại đa số đồng tình, trang phục ngắn, hở, thiết kế quá phá cách như váy ngắn, quần đùi, áo hở vai hay hở lưng không phù hợp để thắp hương, đặc biệt là tại chùa, việc mặc chúng bị xem là bất kính, thiếu trang nghiêm. Ngay cả trong không gian thờ cúng tại nhà, nhiều người vẫn cho rằng nên lựa chọn trang phục dài, kín đáo để thể hiện sự tôn trọng đối với tổ tiên và thần Phật.

Các lưu ý về trang phục khi thắp hương thường được nhắc đến gồm: Hạn chế mặc đồ ngắn, quần áo bó sát hoặc lộ liễu; tránh đồ mỏng, xuyên thấu gây phản cảm; ưu tiên quần dài, áo có tay, kiểu dáng kín đáo. Ngoài ra, cũng nên tránh màu sắc quá sặc sỡ khi vào chùa, thay vào đó là các gam màu nhã nhặn, trung tính.