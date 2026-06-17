Những người trẻ quay về sống cùng bố mẹ vì 'vỡ mộng' tự lập

Khi chuyện tình kéo dài nhiều năm của Keara Callahan kết thúc vào 2023, cô nhận ra mình cần thực hiện những thay đổi lớn trong cuộc sống. Thời điểm đó, Callahan sống ở Miami và làm tư vấn công nghệ cho một cơ quan chính phủ theo hình thức làm việc từ xa. Dù thu nhập khá tốt, mức lương của cô vẫn không đủ để sống một mình tại một thành phố đắt đỏ như Miami.

Vì vậy, Callahan quyết định chuyển về sống cùng bố mẹ ở Bắc Virginia. Dù đây là lựa chọn thực tế, cô nói với Business Insider rằng đó không phải quyết định dễ dàng.

"Lúc đó tôi 25 tuổi và nghĩ việc chuyển về nhà sống cùng bố mẹ sẽ rất xấu hổ", cô nói. "Tôi đã xây dựng và chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh về một cuộc sống hoàn hảo - chuyển đến Miami, sống trong một căn hộ đẹp giữa thành phố lớn - trong khi thực tế mọi thứ lại không diễn ra như tôi kỳ vọng".

Một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Pew năm 2025 cho thấy vào năm 2023, 18% người trưởng thành từ 25 đến 34 tuổi vẫn sống cùng bố mẹ. Đối với nhiều người trẻ như Callahan, quyết định này là một chiến lược tài chính. Chi phí sinh hoạt tăng cao, nợ vay sinh viên lớn và tình trạng thiếu nhà ở giá cả phải chăng đã khiến người Mỹ trẻ tuổi ngày càng khó sống tự lập.

Callahan cho biết tuy ban đầu thấy ngượng ngùng khi chuyển về căn phòng thời thơ ấu, quyết định này cuối cùng lại trở thành "cứu cánh".

"Tôi học kinh tế ở đại học nên hiểu đây là lựa chọn tốt nhất cho tình hình tài chính của mình", cô nói. "Tôi không phải trả tiền thuê nhà, có thể tiết kiệm tiền và tích lũy một khoản dự phòng cho tương lai".

Nghỉ việc và đi du lịch khắp thế giới

Keara Callahan có tiền du lịch nhiều nơi trên thế giới nhờ về ở cùng bố mẹ. Ảnh: Keara Callahan

Chi phí nhà ở thường là một trong những khoản chi lớn nhất của mỗi người, đặc biệt tại những thành phố đắt đỏ như Miami. Theo dữ liệu từ Zillow, tính đến tháng 6, giá thuê nhà trung bình tại Miami vào khoảng 3.200 USD mỗi tháng, trong khi mức trung bình trên toàn nước Mỹ là 2.003 USD.

Việc từ bỏ căn hộ ở Miami và chuyển về sống cùng bố mẹ giúp Callahan tiết kiệm được hàng nghìn USD mỗi tháng. Không còn phải dành phần lớn thu nhập cho tiền thuê nhà, cô nhanh chóng tích lũy được một khoản tiết kiệm đáng kể.

Khoản dự phòng tài chính này cho phép Callahan nghỉ công việc tư vấn công nghệ cho chính phủ để theo đuổi sự nghiệp mới với vai trò nhà sáng tạo nội dung. Nhờ có nguồn tài chính dư dả hơn, cô cũng có cơ hội đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, từ Đông Nam Á, Trung Đông, châu Âu đến Mỹ Latinh.

Vài tháng tới, Callahan dự định quay lại Miami và thuê một căn hộ riêng. Lần này, cô không còn lo lắng về khả năng chi trả tiền thuê nhà.

"Nếu không có nhà bố mẹ làm chỗ dựa, tôi sẽ không thể tiết kiệm được nhanh đến vậy", cô nói. "Tôi cảm thấy mình cuối cùng cũng đang đi đúng hướng. Đôi khi bạn phải chấp nhận mạo hiểm để đạt được cuộc sống mà mình hằng mong muốn".

Tiết kiệm tiền để mua nhà

Với một số người trẻ, chuyển về sống cùng bố mẹ là bước đệm để hiện thực hóa mục tiêu sở hữu nhà riêng trong tương lai.

Luke Howland, 24 tuổi, ở bang Arizona (Mỹ), là một ví dụ. Sau khi bán doanh nghiệp bán lẻ xe đạp điện tại thành phố Flagstaff và chuyển ra khỏi mặt bằng kinh doanh trước đó, Howland quyết định chuyển về ở cùng bố mẹ trong năm nay.

Quyết định của anh xuất phát từ một câu hỏi duy nhất: Tại sao phải tiếp tục trả tiền thuê nhà trong khi có thể tiết kiệm bằng cách sống cùng gia đình và mua nhà riêng?

"Tôi may mắn vì có thể quay về sống với bố mẹ", Howland nói. "Dù đã bán doanh nghiệp và kiếm được một khoản tiền từ đó, tôi vẫn thấy không hợp lý nếu vội vàng ký hợp đồng thuê nhà hoặc thuê căn hộ mới trước khi tìm được công việc khác hay bắt đầu một dự án kinh doanh mới".

Luke Howland dự định ở cùng bố mẹ một thời gian để đủ tiền mua nhà và dọn ra riêng. Ảnh: Luke Howland

Howland đặt mục tiêu trong vòng hai năm sẽ tiết kiệm đủ tiền đặt cọc để mua nhà và chuyển ra ở riêng.

Tuy nhiên, điều đó không hề dễ dàng. Một nghiên cứu năm 2019 của Viện Đô thị Mỹ (Urban Institute) cho thấy những người trưởng thành sống cùng bố mẹ trong độ tuổi 25-34 có xu hướng ít trở thành chủ nhà hoặc tự lập hộ gia đình hơn trong vòng 10 năm tiếp theo, điều có thể ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính lâu dài.

Giống nhiều người cùng thế hệ, Howland đang đối mặt với những rào cản lớn trên con đường sở hữu nhà, bao gồm giá bất động sản và lãi suất vay mua nhà đều ở mức cao. Dù vậy, anh quyết tâm không trở thành một phần của thống kê đó.

"Đúng là có quan điểm cho rằng những người chuyển về sống với bố mẹ dễ rơi vào trạng thái an phận, nhưng điều đó còn tùy vào mỗi người", anh nói. "Với riêng tôi, động lực để ra ở riêng và sở hữu nhà vẫn luôn rất rõ ràng".

Chuyển về ở với bố mẹ để trả nợ

Với một số người trẻ khác, nợ nần là lý do khiến họ quyết định chuyển về sống cùng bố mẹ.

Danny Stewart, chuyên viên quan hệ công chúng, đã gánh khoản nợ thẻ tín dụng lên tới 10.000 USD khi mới 26 tuổi sau khi thuê căn hộ đầu tiên ở Chicago và mua chiếc ôtô đầu tiên.

"Tôi chưa từng sử dụng thẻ tín dụng trước đó", Stewart, hiện 28 tuổi, nói với Business Insider. "Tiền thuê nhà chiếm quá nhiều trong các khoản chi hàng tháng nên tôi mở thẻ để trì hoãn một số khoản thanh toán và tránh phải dùng hết số tiền tiết kiệm ít ỏi mình có".

Chỉ vài tháng sau, anh tiếp tục mở thêm một thẻ tín dụng khác và ngày càng lún sâu vào nợ nần. Cảm thấy bế tắc, Stewart quyết định chuyển về sống cùng bố mẹ để cải thiện tình hình tài chính.

"Tôi nhận ra rằng nếu không giải quyết khoản nợ của mình, mọi thứ sẽ chỉ ngày càng tồi tệ hơn", anh nói. "Dù rất thích cuộc sống ở thành phố và căn hộ riêng, tôi biết mình phải từ bỏ chúng nếu muốn cải thiện tình hình".

Không còn phải trả 1.500 USD tiền thuê nhà mỗi tháng, Stewart có thể dành phần lớn thu nhập để trả nợ. Anh cũng cắt giảm các khoản chi cho việc đi bar, ăn tối bên ngoài, nhờ đó dần khôi phục khoản tiết kiệm. Đến năm 2024, Stewart đã thanh toán hết nợ thẻ tín dụng. Sau gần một năm sống cùng bố mẹ, anh chuyển trở lại căn hộ riêng.

"Việc quay về sống ở tầng hầm nhà bố mẹ khiến tôi phải nhìn lại bản thân", anh nói. "Tôi từng thấy tức giận và xấu hổ, nhưng cũng rất biết ơn vì bố mẹ đã cho tôi về nhà để có thời gian sắp xếp lại cuộc sống".