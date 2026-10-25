Người vợ giản dị, quanh năm chỉ biết nội trợ ngoại tình đã hơn một năm

Trung từng tin mình có một người vợ hiền lành, giản dị, chẳng bao giờ biết ăn diện hay đòi hỏi chồng điều gì. Thế nhưng, chỉ một chiếc áo khoác đàn ông xuất hiện trong cuộc gọi video đã khiến anh phát hiện bí mật ngoại tình mà Khuyên che giấu suốt hơn một năm.

Người vợ giản dị khiến chồng chẳng chút nghi ngờ

Khuyên không phải kiểu phụ nữ thích làm đẹp hay chạy theo những bộ quần áo thời thượng. Quanh năm, cô chỉ mặc những bộ đồ đơn giản, tóc buộc gọn gàng, hết nấu cơm lại dọn dẹp nhà cửa. Với Trung, vợ mình chẳng có gì nổi bật ngoài sự chăm chỉ và biết vun vén gia đình.

Công việc của Trung thường xuyên phải đi công trình xa, có khi cả tháng mới về nhà được vài ngày. Anh từng áy náy vì để vợ một mình quá lâu, nhưng mỗi lần gọi điện về, thấy Khuyên tất bật với những công việc quen thuộc, anh lại cảm thấy yên lòng.

Khi thì cô đang đứng trong bếp nấu ăn, lúc lại lúi húi gấp quần áo hoặc lau nhà. Thỉnh thoảng, Khuyên còn trách yêu chồng đừng làm việc quá sức, nhớ ăn uống đúng giờ. Những lời quan tâm ấy khiến Trung chưa bao giờ nghĩ vợ có thể phản bội mình.

Anh càng không ngờ, đằng sau vẻ ngoài bình dị đó lại là một bí mật được giấu kín suốt hơn một năm.

Khuyên nói rằng Trung thường xuyên vắng nhà, cô cô đơn và thiếu thốn tình cảm. Ban đầu, cô chỉ trò chuyện với người kia để giải khuây. Nhưng những lần gặp gỡ dần vượt quá giới hạn. Ảnh minh họa

Chiếc áo khoác đàn ông trong nhà khiến chồng bất an

Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc gọi video tưởng như chẳng có gì đặc biệt. Hôm ấy, Trung gọi về cho vợ như thường lệ. Khuyên vừa nói chuyện vừa thu dọn đồ đạc trong phòng khách. Khi cô xoay điện thoại sang một bên, camera vô tình lướt qua chiếc ghế sofa.

Trên đó có một chiếc áo khoác nam. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Trung lập tức nhận ra điều bất thường.

Anh sống cùng vợ nhiều năm, biết rõ quần áo của mình thường được cô cất gọn gàng, không có lý do gì lại nằm vắt vẻo trên ghế như thể vừa có người cởi ra.

Không để Khuyên nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt, Trung vẫn tiếp tục trò chuyện bình thường. Ngay lúc vợ quay đi, anh nhanh tay chụp lại màn hình.

Cuộc gọi kết thúc, Trung phóng to bức ảnh, nhìn đi nhìn lại chiếc áo. Anh cố tìm một lời giải thích hợp lý. Có thể đó là áo của người thân ghé chơi? Có thể Khuyên vừa mang đồ của ai đó về? Hay đơn giản chỉ là chiếc áo cũ mà anh chưa từng để ý?

Nhưng càng tự trấn an, anh càng thấy bất an. Điều khiến Trung khó chịu nhất là Khuyên không hề tỏ ra lúng túng. Cô vẫn bình thản như mọi ngày, chẳng có biểu hiện nào giống một người đang che giấu chuyện mờ ám.

Cuối cùng, Trung quyết định quay về ngay trong ngày.

Trở về bất ngờ, bắt quả tang vợ ngoại tình

Trung lái xe về quê nhà nhưng không đi thẳng về căn hộ. Anh thuê một phòng khách sạn gần đó, muốn bình tĩnh quan sát trước khi đối diện với vợ.

Tối hôm ấy, anh đội mũ, đeo kính và khẩu trang, bắt xe ôm chạy ngang qua nhà vài lần. Căn hộ vẫn sáng đèn, cửa đóng kín, không có dấu hiệu gì bất thường. Trung đành quay lại khách sạn, gần như thức trắng đêm.

Sáng hôm sau, anh cố tình gọi điện cho Khuyên vào đúng khung giờ quen thuộc. Cô vẫn nghe máy, giọng nói tự nhiên, còn hỏi bao giờ chồng mới về.

Trung chỉ đáp rằng công việc phát sinh, chưa thể về ngay. Sau khi cúp máy, anh lập tức lái xe đến nhà.

Cánh cửa vừa mở, Khuyên đang đứng trong phòng khách bỗng tái mặt. Nụ cười trên môi cô tắt ngấm, hai bàn tay luống cuống không biết đặt vào đâu.

Sự hoảng hốt ấy khiến Trung lạnh người. Anh bước nhanh vào phòng ngủ. Trước mắt anh là một gã đàn ông lạ mặt đang nằm trên giường, trên người không mặc áo.

Trong tích tắc, mọi nghi ngờ dồn nén suốt hai ngày bùng lên. Trung lao đến, tung một cú đấm khiến gã đàn ông choáng váng.

Hắn vội vàng bật dậy, chạy ra phòng khách, chộp lấy chiếc áo khoác trên ghế sofa rồi lao thẳng ra cửa. Đó chính là chiếc áo Trung nhìn thấy trong cuộc gọi video hôm trước.

Anh định đuổi theo nhưng rồi dừng lại. Người khiến anh đau đớn nhất lúc này không phải kẻ vừa bỏ chạy, mà là người phụ nữ đang đứng run rẩy ngay trước mặt mình.

Lời thú nhận của vợ khiến cuộc hôn nhân bên bờ vực

Trung quay lại nhìn vợ. Anh không quát tháo, cũng không hỏi dồn dập. Sự im lặng của anh khiến Khuyên càng hoảng sợ. Sau một hồi khóc lóc, cô thừa nhận đã qua lại với người đàn ông kia hơn một năm.

Khuyên nói rằng Trung thường xuyên vắng nhà, cô cô đơn và thiếu thốn tình cảm. Ban đầu, cô chỉ trò chuyện với người kia để giải khuây. Nhưng những lần gặp gỡ dần vượt quá giới hạn, cuối cùng biến thành mối quan hệ ngoài luồng mà cô không đủ can đảm chấm dứt.

Cô biết mình sai, liên tục xin chồng tha thứ, hứa sẽ cắt đứt hoàn toàn với người đàn ông kia.

Trung nghe từng lời mà lòng nặng trĩu. Anh hiểu công việc xa nhà khiến vợ có lúc buồn tủi.

Anh cũng từng nghĩ mình cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nhưng sự cô đơn không thể trở thành lý do để Khuyên phản bội, càng không thể xóa bỏ những tháng ngày cô bình thản nói dối anh qua từng cuộc gọi.

Điều khiến Trung ám ảnh là suốt hơn một năm qua, anh vẫn tin mình có một mái ấm bình yên. Trong khi anh vất vả ngoài công trường để lo cho gia đình, người vợ mà anh hết lòng tin tưởng lại âm thầm xây dựng một mối quan hệ khác.

Tha thứ cho vợ ngoại tình có phải lựa chọn đúng?

Khuyên vẫn khóc, mong Trung nghĩ đến những năm tháng vợ chồng để cho cô một cơ hội sửa sai, nhưng Trung không thể trả lời.

Nếu ly hôn, anh sẽ phải đối diện với sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân mà mình từng hết lòng gìn giữ. Nếu tha thứ, liệu anh có thể sống bình thường bên người vợ từng phản bội mình suốt hơn một năm? Mỗi lần phải đi công trình xa, anh có còn đủ bình tĩnh để tin những lời vợ nói qua điện thoại?

Anh càng không biết lời hứa chấm dứt ngoại tình của Khuyên xuất phát từ sự hối hận thật lòng hay chỉ vì cô bị bắt quả tang.

Trung bước ra ban công, để mặc vợ ngồi khóc trong phòng khách. Anh chưa muốn đưa ra quyết định khi cơn giận vẫn còn nguyên vẹn.

Nhưng có một điều anh hiểu rất rõ: niềm tin trong hôn nhân có thể mất đi chỉ trong một khoảnh khắc, còn để gây dựng lại đôi khi phải mất cả đời.

Và dù sau này Trung lựa chọn ly hôn hay cho vợ cơ hội sửa sai, cuộc hôn nhân của họ cũng khó có thể trở về những ngày tháng vô tư như trước.