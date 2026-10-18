Ngoại tình vì bị phản bội, đến khi chồng thay đổi, tôi muốn vãn hồi, người tình dịu dàng lại biến kẻ ác

Tôi năm nay 36 tuổi, chồng tôi 37. Chúng tôi cưới nhau đã được 10 năm, có một đứa con gái 9 tuổi. Nếu ai nhìn vào, gia đình tôi vẫn được coi là đủ đầy.

Chồng tôi làm trong nhà máy của bố mẹ chồng. Nói là đi làm, nhưng thực chất nhà máy là của gia đình, anh không phải lo doanh số, không phải chấm công. Vì thế anh có rất nhiều thời gian rảnh. Rảnh đến mức thừa thãi.

Tôi thì khác. Tôi vẫn đi làm công việc của mình, sáng đưa con đi học, chiều đón con về, tối lại cơm nước, dạy con học. Chồng tôi thì không. Anh lười việc nhà, tôi có thể chấp nhận, nhưng anh lại không quan tâm đến con.

Đưa đón, họp phụ huynh, con ốm, con sốt, bài vở của con - tất cả như thể không liên quan gì đến anh. Có dặn thì anh làm cho có, không dặn thì thôi. Nhiều năm như vậy, tôi vừa làm mẹ, vừa làm bố. Tôi mệt, nhưng tôi quen.

Chồng tôi ngoại tình

Chồng ngoại tình với nhân viên massage

Năm ngoái, mọi thứ đi quá giới hạn. Anh thường xuyên lui tới một tiệm massage chân gần khu công nghiệp. Ban đầu tôi không để ý, nghĩ bạn bè rủ nhau đi cho vui.

Cho đến một hôm, tôi cầm điện thoại của anh để tìm số của cô giáo con, và thấy lịch sử trò chuyện. Những tin nhắn mùi mẫn với một cô nhân viên ở đó. "Anh nhớ em", "tối nay anh qua nhé". Tim tôi lúc đó như có ai bóp nghẹt. Chồng tôi ngoại tình.

Tôi đòi ly hôn. Lần đầu tiên sau 10 năm, tôi nói ra hai từ đó một cách dứt khoát.

Mẹ chồng tôi nghe tin tôi muốn ly hôn vì con trai bà ngoại tình thì suy sụp. Bà khóc cả ngày, sau đó gọi con trai về mắng xối xả, bắt anh phải quỳ xuống xin lỗi tôi. Mối quan hệ của tôi với mẹ chồng vốn rất tốt, bao năm nay chúng tôi thân như mẹ con, chưa từng cãi nhau một câu nặng lời.

Nhìn bà như vậy, tôi lại mềm lòng. Tôi bảo, con sẽ đợi một thời gian cho mẹ nguôi rồi tính tiếp. Nhưng bà nhất quyết không chấp nhận chuyện ly hôn.

Chính trong khoảng thời gian lửng lơ đó, khi đơn ly hôn chưa nộp, khi tôi vừa giận chồng, vừa thương mẹ chồng, vừa trống rỗng không biết tương lai mình sẽ đi đâu, tôi đã trượt chân.

Tôi biết mình sai khi ngoại tình.

Ngoại tình với người đàn ông cùng cảnh

Tôi gặp Hoàng trong một bữa tiệc liên hoan của mấy chị em cùng công ty. Anh ta hơn tôi ba tuổi, đẹp trai, ăn nói khéo. Anh đã ly hôn, có một cô con gái đang học trường nghề. Hoàng kể vợ cũ ngoại tình trước, lúc nào cũng cằn nhằn chê bai anh ta vô dụng.

Chúng tôi nói chuyện, và lạ lùng thay, chúng tôi thấy mình quá giống nhau. Đều là những người bị tổn thương trong hôn nhân, đều khao khát được lắng nghe. Chúng tôi như hai tâm hồn đồng điệu tìm thấy nhau giữa lúc cùng kiệt quệ nhất.

Tôi biết mình sai khi ngoại tình. Tôi biết mình đang lấy một sai lầm để lấp vào một sai lầm khác. Nhưng khi con người ta đang ở trong trạng thái căng thẳng về mặt cảm xúc, người ta sẽ luôn mắc phải những lỗi lầm mà sau này nghĩ lại chỉ muốn tự tát mình.

Chúng tôi đến với nhau. Hoàng đối xử với tôi rất tốt, rất nghiêm túc. Hoàng nói anh đã ly hôn xong rồi, chỉ chờ tôi ly hôn xong là chúng tôi sẽ bắt đầu lại. Lúc đó, tôi và chồng đã đồng ý ly hôn trên miệng, chỉ là chưa làm thủ tục vì mẹ chồng ngăn cản.

Rồi gia đình chồng tôi quyết định cho chồng tôi nghỉ phép dài hạn sáu tháng, vẫn trả lương, để ở nhà "sửa sai", chăm sóc tôi và con. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là hình thức. Nhưng không.

Hai ba tháng gần đây, chồng tôi thay đổi như một người khác. Anh dậy sớm đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, lau nhà. Anh tự nguyện đưa đón con gái đi học, ngồi hàng giờ kèm con làm bài tập. Những việc mà 9 năm trước tôi van nài anh cũng không làm.

Anh bắt đầu mua cho tôi những thứ nhỏ nhặt mà trước đây chưa bao giờ anh nghĩ tới: một bó hoa hồng vào ngày thường, một chiếc váy mà tôi từng ngắm ở cửa hàng, một bữa tối ở nhà hàng mà anh đặt bàn trước cả tuần. Anh xin lỗi tôi mỗi ngày, nói anh đã ngu dại, đã bỏ bê mẹ con tôi.

Tôi xúc động. Thật sự xúc động. Người đàn ông vô tâm ngày nào bỗng trở thành một người chồng mẫu mực ngay trước mắt tôi.

Đúng lúc đó, Hoàng lại về quê lo việc nhà, chúng tôi chỉ nhắn tin qua loa trên điện thoại. Hoàng nói bận, nhiều bạn bè phải gặp. Tin nhắn cứ thưa dần. Tình cảm không gặp mặt, chỉ qua vài dòng chữ, tự nhiên cũng phai nhạt.

So sánh hai người đàn ông, tôi mới giật mình nhận ra, người chồng hiện tại mới là người tốt nhất. Dù sao anh ấy cũng là bố ruột của con gái tôi. Con bé quấn bố nó kinh khủng, từ ngày bố nó ở nhà, nó cười nhiều hơn hẳn.

Tôi nhìn cảnh hai bố con nó ngồi học bài, lòng tôi mềm ra. Tình cảm tôi dành cho chồng, kỳ lạ thay, lại còn sâu đậm hơn cả trước khi chúng tôi đòi ly hôn. Tôi không còn muốn ly hôn nữa.

Chồng tôi đã trở thành người mà tôi từng ao ước suốt 10 năm.

Người tình trở mặt, tôi trả giá đắt vì ngoại tình

Tuần trước, Hoàng từ quê lên. Anh ta hẹn gặp tôi, hỏi tôi ly hôn chưa. Tôi ấp úng nói, chồng tôi vẫn chưa đồng ý, chuyện ly hôn không thể vội được, phải từ từ.

Hoàng bảo, được, anh sẽ cho em thời gian. Nhưng em phải cho anh một mốc cụ thể để anh còn chuẩn bị. Tôi không trả lời được. Tôi chỉ bịa ra một lý do nào đó cho qua chuyện.

Hôm kia, Hoàng lại rủ tôi đi ăn. Tôi nghĩ, thôi thì gặp một lần cuối để nói rõ ràng rằng tôi muốn dừng lại, muốn quay về với gia đình. Tôi đã nghĩ mình sẽ đồng ý với anh ta trước, rồi sẽ từ từ nói là tôi không muốn ly hôn nữa.

Hôm đó chúng tôi có uống rượu. Uống khá nhiều. Và trong men say, trong cái không khí mập mờ của quán quen, chúng tôi lại đi quá giới hạn. Lại một lần sai trái nữa.

Nhưng tôi không thể ngờ được điều xảy ra sau đó.

Tối hôm đó, vừa về đến nhà, điện thoại tôi báo tin nhắn. Hoàng gửi cho tôi một loạt ảnh và một đoạn video. Là cảnh của chúng tôi chiều nay. Anh ta đã lén đặt điện thoại quay lại toàn bộ.

Tôi chết điếng. Đầu óc tôi trống rỗng, rồi sau đó như muốn nổ tung. Tôi run rẩy đến mức đánh rơi cả điện thoại.

Anh ta nhắn: "Em xem lại mỗi khi nhớ anh nhé. Đẹp lắm."

Rồi ngay sau đó là một tin nhắn khác, giọng điệu hoàn toàn khác: "Nếu em không ly hôn, anh sẽ gửi những thứ này cho chồng em. Anh sẽ đăng lên mạng cho tất cả mọi người cùng xem."

Tôi đã đánh giá sai hoàn toàn về con người này. Người đàn ông từng nói những lời an ủi ngọt ngào, từng tỏ ra là một tâm hồn đồng điệu, hóa ra lại có thể tàn nhẫn, tệ bạc đến như vậy. Anh ta nói, anh ta là đàn ông, anh ta ly hôn rồi, anh ta chẳng sợ gì cả. Nếu chuyện này lộ ra, chỉ có tôi là người mất hết, mất mặt, mất chồng, mất con.

Tôi sợ hãi tột độ. Nếu chồng tôi thấy được những thứ này, anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nữa. Người đàn ông vừa mới thay đổi, vừa mới học cách làm một người chồng tốt, sẽ lại sụp đổ.

Tôi đã ngoại tình, đã tự tay đẩy mình vào một vũng lầy khác

Mẹ chồng tôi thì sao? Bà vốn coi tôi như con gái, bà đã khóc lóc ngăn cản tôi ly hôn vì thương tôi. Nếu bà biết tôi cũng ngoại tình, lại còn bị quay clip lại như thế này, bà sẽ sốc đến mức nào? Gia đình chồng tôi có chút tiếng tăm ở vùng này, mẹ chồng tôi làm sao chịu nổi bẽ bàng?

Và con gái tôi nữa. Con bé mới 9 tuổi. Nếu sau này bạn bè nó, ai đó vô tình cho nó xem được những hình ảnh ngoại tình của mẹ, nó sẽ nghĩ gì về mẹ?

Mấy ngày nay tôi không dám đi làm. Tôi không dám ra đường. Tôi chỉ quanh quẩn trong nhà, nhìn chồng và con gái mà nước mắt cứ chảy ngược vào trong. Mỗi tiếng tin nhắn điện thoại kêu lên là tim tôi lại thắt lại, sợ rằng anh ta đã thực sự gửi đi.

Tôi đau đớn, dằn vặt, cảm thấy thà chết đi còn hơn phải sống trong nỗi sợ hãi và nhục nhã này.

Chồng tôi bây giờ đã tốt lên rồi. Anh ấy đã trở thành người mà tôi từng ao ước suốt 10 năm. Tôi thực sự, thực sự không còn muốn ly hôn nữa. Tôi chỉ muốn được quay về làm một người vợ, một người mẹ bình thường. Nhưng tôi đã ngoại tình, đã tự tay đẩy mình vào một vũng lầy khác, còn sâu và còn bẩn hơn vũng lầy trước đó.

Tôi phải làm sao đây?