Những video do người mẹ họ Ma đăng trên mạng xã hội gần đây thu hút sự chú ý bởi trò chơi khác thường của con trai. Trong đó, cậu bé họ Wang tổ chức đám tang giả tại nhà, còn bố thường đóng vai người đã khuất.

Cậu học sinh tiểu học chuẩn bị đủ các vật phẩm mô phỏng tang lễ, từ quan tài, vòng hoa đến tháp giấy và lễ vật hình con vật. Em còn đóng vai người chủ trì, đọc lời tưởng niệm, thực hiện nghi thức khóc trước người đã khuất rồi dùng điện thoại của bố mẹ mở nhạc tang lễ.

Theo chị Ma, phần lớn những món đồ thu nhỏ được con trai tự làm bằng giấy. Đôi khi, em dùng các khối Lego để dựng rạp tang lễ.

Sở thích này bắt đầu sau lần cậu bé dự một đám tang lúc 4 tuổi. Tuy nhiên, gia đình chỉ phát hiện khi giáo viên mẫu giáo phàn nàn rằng em vẽ kín một quyển sổ toàn hình vòng hoa tang lễ.

Thay vì cấm đoán vì cho rằng đây là điều kiêng kỵ, vợ chồng chị Ma để con tiếp tục tìm hiểu và làm những món đồ mình thích. Ông bà của cậu bé cũng thông cảm, không coi sở thích này là điềm gở.

"Đứa trẻ nào cũng có sở thích riêng, chỉ là sở thích của con tôi hơi khác một chút", chị Ma nói.

Cậu bé tự tạo một đám tang giả với đầy đủ các nghi thức truyền thống. Ảnh: QQ

Người mẹ khẳng định gia đình không hướng con chơi trò tang lễ để thu hút sự chú ý trên mạng. Trong một video, chị yêu cầu con trai xác nhận bố mẹ không dạy em những việc này. Các hướng dẫn làm đồ thủ công đều do cậu bé tự tìm trên mạng.

Dù tôn trọng sở thích của con, chị Ma đôi lúc vẫn bực mình vì em mang trò chơi ra cả nơi mẹ làm việc. Chị bán đồ ăn đường phố và thỉnh thoảng đưa con đi cùng. Cậu bé không chỉ chơi trò tang lễ tại quầy của mẹ mà còn sang cả quầy những người bán hàng khác.

Các video thu hút nhiều bình luận hài hước. Có người đùa cậu bé có thể kiếm được nhiều tiền nếu theo nghề tang lễ, người khác so sánh em với Khổng Tử, người được kể là cũng thích thực hành các nghi thức tang lễ khi còn nhỏ.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến khen ngợi cách ứng xử cởi mở của gia đình. Một người bình luận rằng điều người lớn coi là kiêng kỵ có thể chỉ là trò làm đồ thủ công và đóng vai trong mắt trẻ nhỏ, vì vậy bố mẹ cần tôn trọng sự tò mò của con.

Wang từng nói với mẹ muốn làm việc trong ngành dịch vụ tang lễ khi trưởng thành. Chị Ma không phản đối: "Dù sao cũng phải có người làm công việc này".