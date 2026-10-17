Ngoại tình với gái trẻ hừng hực khiến tôi mê muội, vừa bỏ vợ để cưới bồ, tôi bàng hoàng biết sự thật bẽ bàng

Tôi năm nay 45 tuổi, làm quản lý an ninh cho một công ty sản xuất ở khu công nghiệp. Hơn hai mươi năm đi làm, chưa một lần tôi để ai phải phàn nàn về sự tận tâm của mình.

Cuộc đời tôi trước đó vốn rất phẳng lặng. Phẳng lặng đến mức tôi từng tự hào về nó. Lấy vợ đã hơn mười năm, có một đứa con trai đang học cấp hai. Vợ tôi không phải người phụ nữ quá xinh đẹp hay giỏi giang, nhưng cô ấy hiền, vun vén, chịu khó.

Buổi sáng cô ấy dậy từ 5 giờ chuẩn bị cơm hộp cho hai bố con, buổi tối lại chờ tôi về ăn cơm dù có muộn đến mấy. Tôi đã từng nghĩ, như thế là đủ cho một đời người đàn ông.

Đang êm ấm bỗng ngoại tình

Cho đến ba năm trước, công ty tôi có một sự kiện hợp tác lớn với một công ty đối tác. Tôi được phân công làm đầu mối an ninh. Bên họ cũng cử một người phụ trách an ninh sang phối hợp. Đó là Hà.

Lần đầu gặp, tôi đã không thể rời mắt. Cô ấy trẻ hơn tôi gần chục tuổi, mặc bộ vest công sở màu be, tóc buộc cao, nói năng rành mạch và nụ cười rất sáng. Trong cái thế giới toàn đàn ông khô khan, đầy quy trình và biên bản của tôi, sự xuất hiện của cô ấy giống như một cơn gió lạ.

Sự kiện diễn ra suôn sẻ. Kết thúc, tôi với tư cách bên chủ nhà, đã nhắn tin cảm ơn riêng Hà. Tôi viết rằng nhờ có sự phối hợp tuyệt vời của đội bên cô ấy mà mọi thứ mới thành công rực rỡ. Cô ấy trả lời rất lịch sự. Rồi tôi lấy cớ mời cô ấy một bữa cơm để bày tỏ lòng biết ơn. Chỉ là một bữa cơm thôi, tôi đã tự nhủ như thế.

Bữa cơm đó, chúng tôi nói chuyện rất vui. Hà kể về áp lực công việc, về việc làm phụ nữ trong ngành an ninh vốn bị coi là việc của đàn ông thì khó khăn thế nào. Tôi kể về những đêm trực ca, về những năm tháng mới vào nghề. Chúng tôi đã vô tình trở nên thân quen như thể đã biết nhau từ lâu.

Những ngày sau đó, tôi không thể quên được Hà. Hình ảnh cô ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi lúc kiểm tra camera, lúc họp giao ban, lúc ngồi ăn cơm vợ nấu. Tôi tự huyễn hoặc mình rằng, 20 năm sống quy củ, đây mới là lần đầu tiên tim mình đập nhanh như vậy. Đây chắc chắn là tình yêu đích thực. Tình yêu đến muộn, nhưng là thật.

Nhìn lại bây giờ, tôi mới thấy nực cười. Cái gọi là tình yêu đích thực khi ấy, thực chất chỉ là một cơn say nắng, một thứ cảm xúc ích kỷ của một người đàn ông trung niên bắt đầu sợ mình già đi, sợ mình trở nên vô hình trong chính gia đình mình.

Vài tháng ngoại tình như vậy, tôi xao nhãng hoàn toàn.

Mối quan hệ của chúng tôi nảy nở rất nhanh. Tôi ngoại tình. Bắt đầu nói dối vợ là đi trực đêm, đi tiếp khách. Tôi mua cho Hà những món quà mà cả đời tôi chưa từng mua cho vợ: một thỏi son đắt tiền, một chiếc vòng tay bạc, một chiếc váy mà cô ấy khen đẹp trên mạng.

Mỗi lần Hà nhận, cô ấy cười, và tôi thấy mình như trẻ lại hai mươi tuổi, thấy mình là một người hùng đang che chở cho người mình yêu. Tôi hạnh phúc một cách mê muội.

Vài tháng ngoại tình như vậy, tôi xao nhãng hoàn toàn. Ở công ty, có lần tôi duyệt sót một báo cáo ca trực, bị cấp trên gọi lên phê bình nặng nề. Ở nhà, tôi không còn nghe con trai kể chuyện trường lớp, không còn phụ vợ rửa bát. Trong đầu tôi chỉ có tin nhắn của Hà đã xem hay chưa, hôm nay cô ấy mặc gì, khi nào thì được gặp lại. Tôi đã bỏ bê chính cái tổ ấm mà mình từng tự hào là ổn định.

Rồi vợ tôi cũng phát hiện ra chồng ngoại tình. Không ồn ào như trong phim. Vợ tôi chỉ đặt chiếc điện thoại của tôi lên bàn, màn hình vẫn sáng tin nhắn của tôi và Hà. Căn nhà vốn yên tĩnh và hòa thuận trước đó lập tức vỡ tan. Chúng tôi cãi nhau, một trận cãi nhau dữ dội nhất trong hơn mười năm chung sống.

Trong cơn tức giận và xấu hổ bị vạch trần, tôi đã trở nên thiếu kiềm chế, tôi đã nói ra những lời cay độc, tôi chê vợ nhàm chán, cũ kỹ, không biết làm mới mình. Tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt của vợ lúc đó, không phải giận dữ, mà là đau đớn đến tột cùng, như thể người đàn ông đầu gối tay ấp bao năm nay bỗng hóa thành người xa lạ.

Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, vợ tôi ôm con về nhà ngoại, ly thân. Nhưng ngay cả lúc đó, tôi vẫn si mê. Tôi còn nghĩ đến việc ly hôn thật sự để được đường đường chính chính đến với Hà.

Tôi ngoại tình mà không ngờ hậu quả nặng nề

Trả giá đắt cho chuyện ngoại tình

Chính trong giai đoạn say đắm mãnh liệt đó, tôi lại là lúc thê thảm nhất. Ở cơ quan, vì thiếu tập trung, tôi bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ, từ một trưởng bộ phận được tín nhiệm, tôi bị giáng xuống làm nhân viên thường, lương giảm, uy tín mất sạch.

Tôi cảm thấy mọi thứ đều chống lại mình, càng không thuận, tôi lại càng bám víu vào Hà như một chiếc phao cứu sinh duy nhất.

Sau gần một năm lén lút, tôi lấy hết can đảm nói lời chia tay với vợ để cưới Hà. Tôi nghĩ cô ấy sẽ cảm động. Nhưng cô ấy im lặng. Cô ấy không đồng ý, cũng không từ chối. Cô ấy chỉ dần trở nên xa cách. Tin nhắn thưa dần, những cuộc hẹn bị hủy với lý do công việc bận.

Cho đến một ngày, tôi bàng hoàng phát hiện ra, Hà cũng đang hẹn hò với một người đàn ông khác. Người đó độc thân, trẻ hơn tôi, làm kinh doanh. Cô ấy nói với tôi, rất thẳng thắn và cũng rất tàn nhẫn, rằng cô ấy chưa hề có ý định kết hôn sớm.

Rằng mối quan hệ của chúng tôi, đối với cô ấy, chỉ là một sự kết nối thoáng qua trong công việc. Rằng Hà đang quan sát, đang lựa chọn người phù hợp nhất cho mình. Và tôi, một người đàn ông 45 tuổi, đã có gia đình, đang trên bờ vực mất việc, không phải là lựa chọn đó.

Giây phút đó, tôi mới thực sự sụp đổ. Hóa ra cái gọi là tình yêu đích thực mà tôi tôn thờ, mà tôi sẵn sàng đánh đổi cả gia đình và sự nghiệp để có được, chỉ là một màn kịch một vai do chính tôi tự biên tự diễn. Người ta chỉ tiện tay ghé vào quán trọ cuộc đời tôi một chút cho đỡ buồn, còn tôi thì dại dột đập nát cả ngôi nhà của mình để mời người ta ở lại.

Những năm sau ngoại tìnhó, tôi cứ tự hỏi mình, tại sao ở tuổi trung niên, cái tuổi đáng lẽ phải chín chắn nhất, tôi lại vướng vào một mối tình ngoại tình hoàn toàn vô giá trị như vậy. Tôi đã có một quá trình say đắm rất tuyệt vời, nó khiến tôi thấy mình như được sống lại.

Nhưng cái giá phải trả cho việc ngoại tình lại quá đắt. Gia đình tan vỡ, vợ tôi đến tận bây giờ vẫn chưa thể tha thứ cho tôi, con trai tôi gặp tôi thì ít nói, ánh mắt nó vừa thương hại vừa xa cách. Công việc thì trượt dốc.

Giờ đây, ở tuổi 50, tôi sống một mình trong căn phòng trọ thuê gần công ty

Nếu không có hai người bạn thân từ thời học nghề, những người đã không mắng chửi mà chỉ ngồi uống với tôi vài chén rượu nhạt rồi vỗ vai tôi bảo "ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó", có lẽ tôi đã không gượng dậy nổi trong giai đoạn tăm tối nhất đó.

Giờ đây, ở tuổi 50, ngồi một mình trong căn phòng trọ thuê gần công ty, tôi mới hiểu. Đời người, con đường là do chính mình tự bước. Không thể đổ lỗi cho ai, không thể đổ lỗi cho cảm xúc nhất thời, cho cô đơn hay cho cám dỗ.

Hạnh phúc gia đình không phải là thứ tự nhiên có sẵn, nó là thứ phải được vun đắp mỗi ngày bằng sự tử tế và trách nhiệm. Tôi đã tự tay đạp đổ nó.

Và có lẽ, điều quý giá nhất còn lại ở một người đàn ông thất bại như tôi, không phải là tìm lại được tình yêu, mà là có đủ can đảm để nhìn thẳng vào sai lầm của mình, và học cách chịu trách nhiệm cho phần đời còn lại. Đó mới là dấu hiệu của sự trưởng thành, dù nó đến muộn màng và đầy chua xót.