Tôi 53 tuổi, chồng 56, có một con trai duy nhất năm nay 30 tuổi. Cháu làm trong lĩnh vực công nghệ, thu nhập khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng, công việc ổn định nhưng vẫn sống cùng bố mẹ. Từ khi đi làm đến giờ, con gần như không phải đóng góp khoản nào. Tôi lo cho con từ giặt giũ cho tới dọn phòng, cọ rửa phòng tắm... cơm tối cũng luôn để phần dù nhiều hôm con ăn ngoài mà quên nhắn mẹ. Lương con dùng vào đâu tôi không hỏi kỹ, chỉ biết cháu mua đồ công nghệ khá nhiều, cuối tuần đi cà phê, du lịch với bạn bè, thỉnh thoảng đổi điện thoại hoặc mua giày đắt tiền.

Trước đây tôi không thấy có vấn đề vì nghĩ con mới ra trường, để dành được đồng nào hay đồng ấy. Nhưng 30 tuổi rồi mà nếp sống vẫn không thay đổi khiến tôi bắt đầu sốt ruột. Sáng con dậy đi làm, chiều về ăn cơm, vào phòng đóng cửa. Cuối tuần nếu không đi chơi thì ngủ đến trưa. Trong nhà có việc như gọi thợ sửa điều hòa, đưa bố đi khám, mua đồ nặng hay xử lý giấy tờ, phần lớn vẫn là vợ chồng tôi tự làm. Có lần tôi đề nghị từ tháng sau con góp 5 triệu đồng tiền sinh hoạt và tự chịu trách nhiệm giặt giũ, dọn phòng. Cháu đồng ý nhưng được vài tuần lại đâu vào đó. Tôi nhắc con bảo bố mẹ có thiếu tiền đâu, góp rồi cuối cùng sau này tài sản cũng để lại cho con.

Tôi muốn yêu cầu con ra thuê nhà sống riêng khoảng một, hai năm nhưng chồng tôi lại phản đối. Anh nói chỉ có một đứa con, nhà rộng, đẩy con đi thuê ngoài vừa tốn tiền vừa xa bố mẹ. Anh còn bảo con chưa lấy vợ, vài năm nữa lập gia đình tự khắc sẽ trưởng thành.

Tôi không biết lời chồng nói liệu có đúng không nhưng càng ngày tôi càng sốt ruột với tác phong vô trách nhiệm của con trai trong khi cháu vẫn sống vô lo, vô nghĩ. Tôi nên làm thế nào trong hoàn cảnh này? Xin độc giả cho lời khuyên.