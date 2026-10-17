Chồng thú nhận ngoại tình, muốn đưa tôi 3 tỷ đồng để nuôi con riêng

Tôi 34 tuổi, chồng 37 tuổi, có công việc và thu nhập ổn định. Chúng tôi kết hôn tám năm, có một cô con gái đang học lớp một. Vợ chồng tôi sống khá hòa thuận, kinh tế không quá dư dả nhưng cũng không phải lo nghĩ nhiều. Chồng luôn quan tâm đến con, tiền lương đưa cho tôi quản lý phần lớn, những dịp lễ Tết đều thu xếp thời gian đưa cả nhà đi chơi. Anh thường xuyên phải đi công tác tỉnh, có khi vài ngày, có khi cả tuần. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ vì nghĩ đó là yêu cầu công việc.

Cách đây vài hôm, chồng bất ngờ thú nhận có một đứa con riêng 3 tuổi. Anh nói mẹ đứa bé là người yêu cũ, hai người qua lại với nhau trong thời gian tôi và anh vẫn là vợ chồng. Hiện cô ấy muốn kết hôn với người khác nên không thể tiếp tục nuôi con, muốn giao đứa bé cho anh chăm sóc. Tôi chết lặng khi nghe những lời đó. Hóa ra những chuyến công tác mà tôi vẫn tin tưởng bấy lâu có thể là khoảng thời gian anh ở bên người phụ nữ khác. Suốt ba năm, anh giấu tôi chuyện có một đứa con, trong khi ở nhà vẫn đóng vai người chồng, người cha chu đáo.

Điều khiến tôi càng khó chấp nhận là sau khi thú nhận, chồng lại đưa ra một đề nghị như thể mọi chuyện có thể giải quyết bằng tiền. Anh nói nếu tôi đồng ý đón con riêng về nuôi, coi đứa bé như con mình và không làm lớn chuyện, anh sẽ bán miếng đất bố mẹ cho trước khi cưới, dù sổ đỏ chỉ đứng tên anh, rồi đưa tôi 3 tỷ đồng. Anh hứa vẫn chăm lo cho vợ con như trước, gia đình không thay đổi, mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra. Theo anh, đứa trẻ không có lỗi, còn tôi và con gái vẫn là gia đình anh muốn giữ gìn.

Tôi thực sự cay đắng. Tám năm làm vợ, tôi tin tưởng chồng, vun vén nhà cửa, chăm sóc con cái, chưa từng nghĩ có ngày mình phải đối diện với chuyện này. Tôi không biết anh đã nói dối mình bao nhiêu lần, cũng không hiểu làm sao anh có thể bình thản sống bên vợ con trong khi che giấu một gia đình khác.

Tôi còn thương chồng, hay đúng hơn là tiếc gia đình đã vun đắp suốt tám năm và không muốn con gái phải chịu cảnh bố mẹ ly hôn. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc nhìn thấy đứa trẻ, tôi lại nhớ đến sự lừa dối của chồng. Tôi cũng lo nếu từ chối, làm mọi chuyện bung bét rồi ly hôn, liệu mình có hối hận vì đã bỏ qua một khoản tiền lớn hay không. Còn nếu đồng ý, liệu tôi có thể thật sự sống yên ổn bên anh, hay sẽ phải chịu đựng cảm giác bị phản bội suốt phần đời còn lại?

Theo mọi người, tôi nên nhận lời chồng, chấp nhận nuôi con riêng để giữ gia đình và nhận 3 tỷ đồng, hay nên làm rõ mọi chuyện, ly hôn và để anh chịu trách nhiệm cho những gì đã gây ra?