Tại Bệnh viện Nhân dân quận Lục Hợp (thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) vào lúc sáng sớm, cụ bà 75 tuổi chống gậy bước vào phòng cấp cứu, liên tục hỏi nhân viên y tế về tung tích con trai mình, miệng lẩm bẩm: “Tôi không tìm thấy nó! Tôi buồn quá...”.

Vẻ mặt đầy lo âu của cụ đã khiến các nhân viên bệnh viện thương cảm và xúc động. Do bà nói giọng địa phương rất nặng, họ gặp khó khăn trong việc nắm bắt thông tin. Họ chỉ hiểu rằng cụ muốn tìm con trai đang nằm viện. Dù nhân viên y tế đã nhiều lần hỗ trợ tìm kiếm nhưng vì cụ bà chỉ cung cấp biệt danh của con nên hệ thống của bệnh viện không thể đối chiếu được thông tin, việc xác định phòng bệnh trở nên bất khả thi.

Bà cụ 75 tuổi sau khi biết tin con trai phải nhập viện đã một mình chống gậy đi bộ khoảng 4 km trong đêm tối để đến thăm con.

Thấy bà cụ ngày càng lo lắng, phía bệnh viện buộc phải gọi cảnh sát đến hỗ trợ, nhưng ngay cả cảnh sát cũng gặp trở ngại trong giao tiếp nên đã mời cụ lên xe cảnh sát đưa về đồn.

Tại đây, thông qua công nghệ nhận diện khuôn mặt cùng các biện pháp nghiệp vụ khác, cảnh sát xác định được danh tính của cụ bà, từ đó tìm ra tên chính xác của người con trai. Các sĩ quan đưa cụ bà trở lại bệnh viện và tìm thấy phòng bệnh của con bà.

Khi bước vào phòng với sự hỗ trợ của cảnh sát và nhìn thấy con trai đang nằm an toàn trên giường bệnh, tâm trạng căng thẳng của người mẹ dịu lại. Đêm đó, bà ở lại bệnh viện để chăm sóc con.

Con trai cụ bà sau đó chia sẻ rằng, ban đầu anh không định để mẹ biết chuyện mình nhập viện vì lo bà đã lớn tuổi, sẽ không khỏi bận tâm về tình trạng của anh. Thế nhưng, dù gặp khó khăn trong việc đi lại, cụ bà vẫn nhất quyết tìm đến bệnh viện để thăm con.

Qua kiểm tra hình ảnh từ camera giám sát, cảnh sát phát hiện ra rằng sau khi rời khỏi nhà một mình vào đêm đó, cụ bà đã chống gậy, lần theo ánh đèn đường để chậm rãi bước đi. Quãng đường từ nhà đến bệnh viện dài khoảng 4km; đối với một phụ nữ 75 tuổi với khả năng vận động hạn chế thì mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn.

Đoạn video đã chạm đến cảm xúc của nhiều cư dân mạng. Một số người kể chuyện khi họ bị đột quỵ hay ốm đau, mẹ nhất quyết tìm đến bệnh viện để thăm nom, đồng thời xúc động bày tỏ: Dù con cái có trưởng thành đến đâu, trong mắt người mẹ, chúng vẫn mãi là những đứa trẻ mà bà chẳng thể nào thôi lo lắng hay buông tay mặc kệ.