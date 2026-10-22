Tâm sự của người đàn ông ngoại tình: Say đắm, nồng nhiệt khi bắt đầu, nghẹn khuất khi kết thúc

Ngoại tình tự nhiên như một cơn mưa

Tôi gặp cô ấy trong một vụ tai nạn giao thông trong chiều mưa, tôi và cô ấy đều là người chứng kiến, cùng giúp người bị nạn là 1 người phụ nữ mang thai vào bệnh viện. Vì người nhà của nạn nhân đến muộn nên chúng tôi lại cùng nhau chờ.

Đến lúc ra về đã 8 giờ tối, trời mưa nhỏ, cô ấy không có xe nên tôi đã đề nghị đưa cô ấy về. Cô ấy chần chừ rồi đồng ý. Đường về nhà cô ấy khá xa, đủ để chúng tôi có cuộc nói chuyện cởi mở, hiểu nhau và thân thiết như bạn bè lâu ngày không gặp.

Cô ấy cũng như tôi đã có gia đình. Chồng cô ấy làm Thu nhập ít hơn đi làm công ty, nhưng được cái tự chủ, giờ giấc linh hoạt, không phải cúi đầu nhìn sắc mặt ai.

Chồng cô làm xây dựng, quanh năm xa nhà. Ngay cả khi cùng thành phố, anh ấy cũng hiếm khi về, phần lớn ngủ lại lán ở công trường. Cô mở cửa hàng tạp hóa, chăm con trai đang học tiểu học. Cô nói về cuộc sống ấy bằng giọng bình thản, thậm chí có chút tự hào - trọn vẹn và hạnh phúc theo cách của cô.

Vài tháng ngoại tình như vậy trôi đi, tưởng như có thể cứ lén lút mãi.

Cô bảo cô là gái quê, không được học hành nhiều. Nhưng nhìn cô không ai nghĩ vậy. Cô chừng ngoài ba mươi, biết cách ăn mặc rất đẹp. Không phải kiểu đẹp phô trương, mà là gọn gàng, tinh tế.

Áo sơ mi trắng đóng thùng, quần jean vừa vặn, tóc buộc thấp. Da trắng hồng, mắt to. Ngay cả khi không trang điểm, cô đã có nét quyến rũ rất đàn bà. Lời nói của cô cũng rõ ràng, mạch lạc, vừa hài hước vừa nghiêm túc, khiến người đối diện muốn lắng nghe.

Nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng vì mưa của cô ấy lúc xuống xe, tôi bất giác nghĩ đến vợ mình.

Vợ tôi năm nay mới ba lăm tuổi, nhưng nước da đã tái, người sồ sề sau hai lần sinh nở. Không phải chúng tôi nghèo. Tôi làm kỹ thuật, thu nhập đủ để sống thoải mái ở thành phố này. Chỉ là vợ tôi nghèo từ nhỏ, cái nghèo đã ăn vào nếp nghĩ.

Tôi có đưa bao nhiêu tiền để cô ấy mua bộ quần áo mới, cô ấy cũng lắc đầu. Tiền để bụi bám trong tủ còn hơn là ăn một bữa ngon, mặc một chiếc váy đẹp. Câu cửa miệng của cô ấy là: "Mặc đẹp thì ăn được chắc?" - một câu khiến tôi nhiều lần cứng họng, không biết trả lời sao.

Tôi và vợ đã kết hôn gần mười năm. Phải nói thật lòng, cô ấy là một người vợ tốt. Chăm sóc gia đình chu đáo, chịu thương chịu khó, chưa một ngày để nhà cửa bề bộn, con cái thiếu thốn. Nhưng cô ấy cá tính mạnh, nói năng bộc trực, thiếu đi sự dịu dàng mềm mại của đàn bà.

Giữa chúng tôi hiếm khi có những cuộc trò chuyện. Về đến nhà là cơm nước, con cái, tiền nong. Lâu dần, chúng tôi sống cạnh nhau như hai người bạn cùng phòng đã quá quen với sự im lặng của đối phương.

Khi cô ấy chuẩn bị xuống xe, tôi đã tranh thủ xin kết bạn Facebook. Tôi nói, gặp nhau thế này cũng là duyên. Cô ấy cười, bấm đồng ý rất nhanh. Tôi không ngờ, cái duyên chớp nhoáng ấy lại dẫn đến một sự vướng mắc kéo dài nhiều tháng sau này.

Một đêm, tôi không ngủ được vì tiếng ngáy của vợ. Âm thanh đều đều, nặng nhọc vang lên trong căn phòng tối khiến lồng ngực tôi tức nghẹn. Tôi trở dậy, ra ngoài ban công, mở Facebook lướt xem cho dễ ngủ. Bài đăng đầu tiên đập vào mắt tôi lại là của cô ấy. Một bức ảnh chụp quầy hàng lúc nửa đêm, kèm dòng chữ: "Lại mất ngủ."

Hóa ra không chỉ mình tôi thức. Tôi nhắn một icon mặt cười. Cô ấy nhắn riêng cho tôi gần như ngay lập tức.

Đêm đó chúng tôi nói rất nhiều. Từ Bắc vào Nam, từ chuyện giá rau ngoài chợ đến chuyện nuôi dạy con cái. Rồi câu chuyện tự nhiên trôi sang những nỗi cô đơn. Đàn ông cô đơn, đàn bà cô đơn, gặp nhau giữa một đêm mất ngủ, củi khô gặp lửa, cháy lúc nào không hay.

Tôi ngoại tình với người khác xa cô vợ xuề xòe của tôi.

Sau đêm đó, chúng tôi ngoại tình. Tôi tranh thủ mọi khoảng trống để đến với cô ấy. Buổi trưa giao hàng ngang qua, ghé vào cửa hàng cô mười phút. Chiều đón con sớm, vòng qua phụ cô dọn hàng.

Chúng tôi yêu nhau say đắm theo cái kiểu của những người đã có gia đình - vừa nồng nhiệt, vừa sợ hãi, vừa tiếc nuối vì gặp nhau quá muộn. Chúng tôi trân trọng từng phút bên nhau và tận hưởng cái gọi là "tình yêu vụng trộm" ấy, đến mức gần như quên mất rằng cả hai đều đã có một mái ấm cần phải trở về.

Vài tháng ngoại tình như vậy trôi đi, tưởng như có thể cứ lén lút mãi. Cho đến một buổi chiều, cô ấy gọi cho tôi, giọng run run. Chồng cô bị tai nạn, gãy chân, phải về nhà dưỡng thương mấy tháng.

Cô nói trong điện thoại: "Anh ấy sắp về rồi. Chúng ta nên dừng lại thôi anh."

Tôi sững người. Tất nhiên tôi không muốn. Nhưng tôi lấy tư cách gì để níu kéo? Tôi không thể ép cô ấy làm trái ý mình. Ngoại tình là thứ mà người đời đều lên án, là con dao hai lưỡi. Nếu vỡ lở, không chỉ chúng tôi đau khổ, mà hai gia đình, bốn đứa trẻ sẽ tan nát. Lý trí bảo tôi phải dừng lại, phải cắt đứt.

Nhưng cơ thể và thói quen đã từng ngoại tình thì không nghe lý trí.

Sau thời gian dài ngoại tình, tôi đã quen với sự hiện diện của cô ấy. Quen với giọng nói nhỏ nhẹ, với cách cô ấy gọi tôi là "anh" rất khẽ, với mùi hương thoang thoảng mùi bồ kết và xà phòng trên tóc cô. Tôi say mê mọi thứ thuộc về cô ấy một cách điên cuồng.

Tôi ghen tị đến phát điên với người đàn ông kia, người có thể đường hoàng nắm tay cô đi giữa chợ, còn tôi thì không. Tôi phẫn uất với số phận, tại sao lại cho chúng tôi gặp nhau theo cách tréo ngoe như vậy.

Có những buổi chiều, tôi cố tình chạy xe qua cửa hàng của cô. Không dám vào, chỉ đứng từ xa nhìn. Nhưng trong cửa hàng giờ đây chỉ thấy bóng dáng người chồng chống nạng đi lại, bận rộn sắp xếp hàng hóa. Tôi lại quay xe về, tay không.

Tôi đã gõ rồi lại xóa tin nhắn cho cô ấy không biết bao nhiêu lần. Sợ nhắn vào lúc chồng cô ở bên cạnh, sợ một chấm xanh đã xem sẽ kéo theo một cơn địa chấn. Cuối cùng tôi chỉ tắt điện thoại, nằm xuống, nghe tiếng ngáy quen thuộc của vợ bên cạnh.

Đêm đó tôi trằn trọc mãi. Theo thói quen, tôi lại mở tin nhắn, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của cô ấy. Tôi khẽ thở dài. Đột nhiên, một chấm đỏ hiện lên quanh ảnh đại diện ấy. Tim tôi thắt lại. Tôi vội vàng cầm điện thoại chạy vào nhà tắm, đóng cửa lại.

Người ta nói đàn ông ngoại tình là ngoại tình bằng thân xác, có thể tách bạch rạch ròi. Nhưng ai thực sự làm được điều đó?

Cô ấy đã gửi một tin nhắn dài:

"Anh à, em thực sự thích anh, nhưng chúng ta không thể liên lạc nữa. Chồng em rất tốt với em. Anh ấy bảo sau đợt này sẽ không đi xa nữa, tìm việc nhẹ gần nhà, rồi chúng em tính sinh thêm đứa nữa.

Trước khi gặp anh, nghe những lời ấy em đã rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ em thấy rối bời quá. Em biết tất cả là vì anh mà em mới chênh vênh thế này. Mấy ngày nay em nghĩ nhiều lắm. Em quyết định sẽ quay về với gia đình, sống cho yên ổn với chồng con. Sau này nếu gặp nhau ngoài đường, mình giả vờ không quen nhé. Em sẽ xóa anh. Anh cũng xóa em đi."

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy trong nhà tắm chật hẹp. Tiếng nước rò rỉ từ vòi sen, tiếng ngáy của vợ vọng vào qua khe cửa, còn lòng tôi nghẹn khuất.

Người ta nói đàn ông ngoại tình là ngoại tình bằng thân xác, có thể tách bạch rạch ròi. Nhưng ai thực sự làm được điều đó? Thể xác và tâm trí, làm sao có thể bóc tách nhau ra?

Tôi hiểu, chuyện ngoại tình này nên kết thúc khi cần kết thúc, nên buông khi cần buông. Nhưng biết là một chuyện, làm được lại là chuyện khác.

Tôi đứng đó rất lâu, giữa mùi xà phòng ẩm mốc của nhà tắm nhà mình, nhớ da diết mùi hương bồ kết thoang thoảng của một người đàn bà khác, và tự hỏi: Có bao nhiêu người đàn ông như tôi, giằng xé giữa vợ và người tình, cuối cùng lại tự tay phá hỏng đi cái hạnh phúc bình dị mà mình vốn đã có?