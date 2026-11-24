Hôm 23/11, Uyển Ân - em gái út của Trấn Thành - chia sẻ một số hình ảnh từ chuyến du lịch tại thành phố ngàn hoa.

Trước đó vài ngày, Negav cũng đăng các khoảnh khắc check-in tại những địa điểm giống hệt, từ nơi lưu trú đến quán ăn, cocktail bar... Quan sát sự trùng hợp, nhiều người hâm mộ cho rằng cặp nghệ sĩ trẻ đã tận hưởng kỳ nghỉ Đà Lạt cùng nhau.

Không chỉ vậy, phía dưới bài đăng của Uyển Ân, Negav bình luận: "Ủa, ấy cũng ở chỗ này luôn hả?", khiến khán giả càng khẳng định thông tin đồn đoán là sự thật.

"Ngầm công khai rồi. Chúc mừng hai bạn"; "Ai cũng hiểu luôn"; "Trung bình các cặp không chụp ảnh chung nhưng ai cũng biết là đi cùng nhau"; "Coi ông ấy giả bộ kìa"; "Họ bên nhau nhưng người hạnh phúc là tôi"..., một số tài khoản Instagram bình luận.

Hai trong số nhiều địa điểm giống nhau mà Uyển Ân - Negav check-in trong chuyến du lịch Đà Lạt mới đây. Ảnh: IGNV

Uyển Ân và Negav quen biết trước khi cùng góp mặt trong Bộ tứ báo thủ của đạo diễn Trấn Thành. Trong phim, cả hai đóng vợ chồng nên có nhiều phân cảnh tình cảm. Sau khi dự án kết thúc, họ thường xuyên xuất hiện trong những buổi tụ tập chung với nhóm bạn.

Tin đồn Uyển Ân - Negav hẹn hò rộ lên khoảng nửa năm nay, khi họ nhiều lần được bắt gặp đi chơi riêng trên phố. Cả hai thoải mái nắm tay, trò chuyện tự nhiên nơi đông người. Đôi trẻ còn nhiều lần đi chung xe, về một căn chung cư tại TP HCM. Trong một buổi đi ăn cùng Uyển Ân và Negav, Pháp Kiều tự nhận là "bóng đèn" khiến mọi người cho rằng rapper đang ẩn ý việc hai bạn thân hẹn hò.

Huỳnh Uyển Ân sinh năm 1999, là em gái út của MC, đạo diễn Trấn Thành. Cô bén duyên với nghề từ năm 18 tuổi qua vai diễn đầu tay trong web drama học đường Cô gái đến từ bên kia. Năm 2019, người đẹp gia nhập showbiz Việt khi đóng phim điện ảnh đầu tiên cùng chị dâu - ca sĩ Hari Won - trong Oppa, phiền quá nha. Cơ hội đến với Uyển Ân khi tham gia web drama Bố già do Trấn Thành sản xuất, ra mắt năm 2020. Mùa Tết 2023, vai diễn trong phim Nhà bà Nữ của anh trai giúp cô lần đầu được đề cử "Nữ diễn viên chính xuất sắc" ở Liên hoan phim Việt Nam 2023.

Negav tên thật Đặng Thành An, sinh năm 2001, là rapper trưởng thành từ tổ đội GERDNANG của HIEUTHUHAI. Thời gian qua, anh tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, đoạt cúp quán quân Anh trai say hi mùa 2. Tuy nhiên, Negav từng vướng không ít ồn ào đời tư. Sau phát ngôn liên quan đến việc nghỉ học, anh hứng chịu nhiều ý kiến chỉ trích từ khán giả. Trên mạng xã hội, những bình luận và bài đăng cũ của rapper vài năm trước cũng bị "đào" lại, cho là thiếu chuẩn mực. Trước làn sóng đả kích, Negav đã lên tiếng xin lỗi, mong khán giả ghi nhận nỗ lực của anh hiện tại.