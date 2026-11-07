Ngoại tình rồi đòi bỏ người vợ tào khang, chồng sững sờ trước sự thật mẹ tiết lộ

Chồng ngoại tình, quay lưng với vợ con

Khánh từng được xem là người đàn ông thành đạt, có gia đình êm ấm và sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng, mọi thứ bắt đầu thay đổi từ ngày Diễm My, cô thư ký trẻ trung, khéo léo xuất hiện khiến anh trở thành người chồng ngoại tình.

Ban đầu, Khánh chỉ nghĩ My là một nhân viên có năng lực. Cô giúp anh xử lý công việc, kết nối đối tác và mang về nhiều hợp đồng giá trị. Những chuyến công tác kéo dài, những buổi gặp gỡ riêng tư dần biến thành cơ hội để cả hai nảy sinh tình cảm.

Khánh bắt đầu ngoại tình nhưng luôn tìm được lý do để che giấu vợ. Khi thì anh nói phải đi công tác vài ngày, lúc lại viện cớ tiếp khách đến khuya. Lệ, vợ anh, chưa từng tra hỏi hay kiểm tra điện thoại chồng. Cô tin rằng người đàn ông mình đã đồng hành suốt bao năm sẽ không phản bội gia đình.

Trong khi đó, Lệ vẫn chu toàn mọi việc. Hai đứa con được chăm sóc, học hành tử tế. Nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, ngăn nắp, bàn ăn luôn có những món Khánh yêu thích. Mỗi chiều, cô vẫn cắm một lọ hoa tươi như cách giữ cho tổ ấm luôn có sức sống.

Nhưng Khánh ngày càng ít trở về ăn cơm. Những tin nhắn hỏi han của vợ khiến anh cảm thấy phiền phức, còn những lời ngọt ngào của Diễm My lại khiến anh say mê.

Một lần, My thẳng thắn nói: "Anh có tiền bạc, sự nghiệp, tại sao cứ phải sống trong một cuộc hôn nhân mà anh không còn cảm thấy hạnh phúc? Nếu thật sự yêu em, anh nên giải quyết dứt khoát".

Lời nói ấy khiến Khánh bắt đầu nghĩ đến chuyện ly hôn.

Khánh bắt đầu ngoại tình nhưng luôn tìm được lý do để che giấu vợ. Khi thì anh nói phải đi công tác vài ngày, lúc lại viện cớ tiếp khách đến khuya. Ảnh minh họa

Đòi ly hôn vợ, Khánh còn trách móc cả con gái

Khánh tỏ ra mất kiên nhẫn. Anh cho rằng tình cảm vợ chồng đã cạn, không muốn tiếp tục sống trong cuộc hôn nhân mà bản thân không còn hạnh phúc. Nói xong, anh thu dọn vài bộ quần áo, rời khỏi nhà để chuyển đến căn hộ của Diễm My.

Những ngày sau đó, Khánh gần như không liên lạc với vợ con. Anh mải mê tận hưởng cuộc sống mới bên nhân tình, thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải nghe những lời hỏi han từ Lệ.

Một buổi tối, khi đang ăn uống cùng Diễm My, điện thoại Khánh bất ngờ đổ chuông. Người gọi là con gái lớn. Anh miễn cưỡng nghe máy, giọng có phần lạnh nhạt.

"Bố ơi, điện thoại của con bị hỏng rồi. Con muốn mua một chiếc mới để tiện học tập, bố có thể chuyển cho con một ít tiền được không ạ?"

Đang không vui vì bị làm phiền, Khánh lập tức cau có: "Con cần gì cũng hỏi tiền bố à? Mẹ con ở nhà không có tiền hay sao? Bố đã nói mỗi tháng sẽ chu cấp rồi, đừng có chuyện gì cũng gọi điện vòi vĩnh!".

Đầu dây bên kia im bặt. Một lúc sau, cô bé mới lí nhí: "Con xin lỗi bố. Con không mua nữa đâu ạ!". Nói rồi, con gái vội vàng tắt máy.

Khánh chẳng mấy bận tâm, tiếp tục bữa tối với Diễm My. Nhưng ngay sau đó, anh nhắn tin cho Lệ, trách cô không biết dạy con, để đứa trẻ mới lớn đã học cách đòi hỏi tiền bạc từ bố.

Anh không hề biết rằng, sau khi kết thúc cuộc gọi, con gái đã ôm mặt khóc nức nở. Chiếc điện thoại cũ của cô bé đã hỏng từ nhiều ngày trước. Lệ vốn định tự mua cho con nhưng cô bé nhất quyết muốn hỏi bố một lần, bởi từ ngày bố chuyển đi, hai chị em đã rất ít khi được trò chuyện với anh.

Còn Lệ, sau khi đọc tin nhắn trách móc của chồng, chỉ lặng lẽ ôm con vào lòng. Cô không giải thích, cũng chẳng nhắn lại một lời. Chính sự im lặng ấy càng khiến Khánh tin rằng mình đã đúng.

Cuộc điện thoại của mẹ khiến người chồng ngoại tình chết lặng

Mọi chuyện có lẽ đã đi đến kết thúc nếu không có cuộc điện thoại từ quê nhà vào chiều hôm sau.

Mẹ Khánh gọi lên, giọng hồ hởi: "Khánh à, mẹ vừa bán được mảnh đất ngoài quê, người ta trả giá tốt lắm. Mẹ định chia cho các con một ít, phần còn lại gửi tiết kiệm để dưỡng già. Từ nay con không cần gửi tiền về nữa nhé. Bao năm nay con vất vả rồi".

Khánh nghe xong thì ngỡ ngàng. Anh chưa bao giờ có thói quen gửi tiền hàng tháng cho bố mẹ. Ngoài những dịp lễ Tết, thỉnh thoảng về quê anh mới biếu ông bà một khoản nhỏ. Vì thế, anh ngạc nhiên hỏi lại: "Mẹ nói ai gửi tiền hàng tháng cho mẹ? Con có gửi đâu".

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mẹ anh đáp: "Thì vợ con chứ ai! Tháng nào Lệ cũng chuyển cho bố mẹ 7 triệu đồng. Con bé bảo đó là tiền con đưa, dặn bố mẹ cứ thoải mái chi tiêu, đừng tiết kiệm quá. Nó còn thường xuyên hỏi thăm sức khỏe, mua thuốc, gửi quà về cho các bác trong họ nữa".

Khánh bỗng thấy tai mình ù đi. Anh không tin nổi những gì vừa nghe. Hóa ra suốt bao năm qua, người vợ mà anh cho rằng chỉ biết ở nhà hưởng thụ lại âm thầm chăm lo cho bố mẹ và họ hàng bên nội. Lệ chưa từng kể công, cũng chưa bao giờ đòi hỏi anh phải ghi nhận.

Mẹ anh tiếp tục nói, giọng đầy tự hào: "Con bé Lệ đúng là có phúc mới lấy được. Bố mẹ già rồi, không biết sau này thế nào, nhưng có con dâu như nó, bố mẹ chẳng còn mong gì hơn. Con phải biết trân trọng vợ mình nhé".

Khánh cầm điện thoại mà không nói được lời nào.

Người chồng ngoại tình nhận ra mình đã đánh mất điều quý giá

Cúp máy, Khánh ngồi bất động rất lâu. Anh chợt nhớ lại những năm đầu khởi nghiệp, khi công việc còn khó khăn, Lệ từng bán cả món trang sức cưới để giúp anh xoay xở vốn.

Ngày anh thất bại, cô ở bên động viên. Khi anh thành công, cô lặng lẽ đứng phía sau chăm sóc gia đình để chồng yên tâm phát triển sự nghiệp.

Khánh vẫn luôn nghĩ chỉ cần kiếm được nhiều tiền, đưa đủ chi phí sinh hoạt là đã hoàn thành trách nhiệm của một người chồng. Anh không nhận ra Lệ cũng có công việc riêng, những hy sinh riêng và cả những tổn thương mà cô chưa từng nói ra.

Anh càng đau đớn hơn khi nhớ đến hai đứa con. Từ ngày bố mẹ căng thẳng, cả hai đều chọn ở với mẹ nếu gia đình tan vỡ. Đã lâu rồi chúng không chủ động gọi điện cho anh.

Khánh nhìn lại cuộc sống của mình. Diễm My trẻ trung, xinh đẹp, nhưng liệu cô có sẵn sàng cùng anh đi qua những năm tháng tuổi già, khi sự nghiệp không còn là ưu tiên và sức khỏe dần suy giảm?

Còn người phụ nữ đã cùng anh đi qua những ngày nghèo khó, người từng nắm tay anh từ hai bàn tay trắng, giờ đây lại sắp rời khỏi cuộc đời anh.

Tối hôm đó, Khánh chủ động chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng với Diễm My. Sau đó, anh trở về nhà, quỳ xuống trước mặt vợ, nghẹn ngào xin lỗi và mong Lệ cho mình một cơ hội sửa sai.

Lệ nhìn chồng, nước mắt lặng lẽ rơi. Cô không đồng ý tha thứ ngay lập tức, cũng không xé lá đơn ly hôn, chỉ lặng lẽ cầm nó lên rồi đặt vào ngăn tủ.

Hành động ấy khiến Khánh vừa hy vọng vừa sợ hãi. Anh hiểu rằng vợ chưa hoàn toàn đóng cánh cửa hôn nhân, nhưng điều đó không có nghĩa mọi tổn thương đã được xóa bỏ.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Khánh nhận ra có những thứ tiền bạc không thể mua lại được. Và nếu muốn giữ gia đình, anh sẽ phải dùng chính những hành động của mình để chứng minh rằng bản thân xứng đáng có thêm một cơ hội.