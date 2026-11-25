Trong cuộc họp trực tuyến với toàn thể nhân viên ngày 24/11, Jensen Huang gọi đây là một trong những buổi họp khó khăn nhất sự nghiệp. Ông thừa nhận đã mắc sai lầm nghiêm trọng và xin lỗi những người bị ảnh hưởng bởi hành vi của mình.

"Tôi đã không chung thủy với Lori, làm tổn thương các con và tất nhiên cả tất cả các bạn", Huang nói, theo nội dung được New York Times dẫn lại. Lori là người vợ đã gắn bó với ông hơn 40 năm.

Lãnh đạo Nvidia cũng tiết lộ đang tham gia trị liệu mỗi ngày trong 90 phút. "Việc này đã giúp tôi rất nhiều", ông nói trong cuộc họp, theo tạp chí Wired.

Jensen Huang khi trở lại ghế CEO Nvidia hôm 23/11. Ảnh: Nvidia

Buổi gặp diễn ra một ngày sau khi Huang trở lại vị trí CEO Nvidia. Ông từ chức ngày 12/11, sau khi các báo cáo đề cập những mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có một phụ nữ bị giới chức Mỹ nghi có liên hệ với tình báo Trung Quốc, một nữ lãnh đạo và một nhân viên Nvidia.

Hội đồng quản trị Nvidia thông báo khôi phục chức vụ cho Huang ngày 23/11, sau khi đánh giá các thông tin liên quan và nhận được ý kiến từ giới chức cấp cao Mỹ. Công ty cho biết việc bổ nhiệm lại ông không gây rủi ro an ninh quốc gia.

Trong cuộc họp với nhân viên, Huang phủ nhận việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép buộc hội đồng quản trị đưa ông trở lại. Ông nói quyết định được đưa ra sau khi các thành viên hội đồng xem xét sự việc và đánh giá khả năng lãnh đạo của mình.

Huang cũng đề cập đến phong cách quản lý vốn gây nhiều tranh luận. Ông thừa nhận cách điều hành khắt khe đôi khi khiến nhân viên mất quyền chủ động. "Điều đó không trao quyền cho họ, và như vậy là không đúng. Tôi cần đặt ra tiêu chuẩn cao hơn cho bản thân vào lúc này", ông nói.

CEO Nvidia cho biết sẵn sàng trải qua các đợt đánh giá hiệu suất, có thể lấy ý kiến đồng nghiệp hàng tháng. Ông cũng khẳng định công ty sẽ không dung thứ những hành vi vi phạm quy tắc ứng xử, dù không phải mọi vi phạm đều dẫn đến sa thải. Việc xử lý sẽ tùy thuộc vào tình tiết và mức độ cụ thể.

CEO Nvidia Jensen Huang cùng vợ, bà Lori Huang, dự lễ trao giải Đột phá thường niên lần thứ 12 tại Los Angeles, bang California, Mỹ, ngày 18/4. Ảnh: AFP

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh việc Huang trở lại gây chia rẽ trong nội bộ Nvidia. Một số nhân viên ủng hộ nhà sáng lập tiếp tục điều hành công ty, trong khi những người khác bày tỏ lo ngại về bê bối và cách hội đồng quản trị xử lý vụ việc.

Cuộc điều tra nội bộ của Nvidia về khả năng Huang bị tình báo nước ngoài nhắm tới vẫn chưa kết thúc. Ông dự kiến phải trả lời chất vấn tại Quốc hội Mỹ vào đầu tháng 12.