Theo China Newsweek, ông Khương kết hôn với bà Lý vào tháng 12/2002, ở thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông. Hai người có con trai đầu năm 2004 và con trai thứ hai năm 2014.

Ngay sau khi con thứ hai chào đời, một người đàn ông khác tặng cậu bé căn nhà rộng 265 m2, trị giá khoảng 3 triệu nhân dân tệ. Ông Khương thấy món quà quá lớn và bất thường nên nhiều lần hỏi vợ, nhưng không nhận được lời giải thích thỏa đáng.

Tháng 5/2023, hai vợ chồng ly hôn. Họ thống nhất tặng một căn hộ chung cư và một căn nhà cho con trai cả, đồng thời tiếp tục cùng lo chi phí ăn học, chữa bệnh và cưới vợ cho con.

Sau ly hôn, người con trai cả nhiều lần đến xin tiền cha và ông bà nội, dẫn đến cãi vã. Trong một lần xô xát, anh nói ông Khương không phải cha ruột của mình. Câu nói ấy khiến ông nghi ngờ cả hai con.

Gia đình ông Khương. Ảnh: China News

Ông bí mật theo dõi nơi ở của con trai cả trong 5 ngày, rồi lấy hai chiếc bàn chải đánh răng ở nhà các con. Tháng 9/2024, ông gửi mẫu đi xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy ông không có quan hệ cha con với cả hai người dùng bàn chải.

Ông Khương khởi kiện, yêu cầu tòa xác nhận ông không phải cha của hai cậu. Cả hai người con đều từ chối đi xét nghiệm ADN theo yêu cầu của tòa. Dựa vào kết quả ông nộp và không có bằng chứng nào ngược lại, tòa chấp nhận yêu cầu của ông.

Sau đó, ông kiện tiếp vợ cũ, đòi hủy phần tặng nhà trong thỏa thuận ly hôn, đòi lại tiền đã nuôi con và đòi bồi thường tổn thất tinh thần.

Tại tòa, bà Lý không đồng ý. Bà nói ông Khương mới là người có lỗi vì nhiều lần ngoại tình, điều ông phủ nhận. Bà cũng cho rằng kết quả xét nghiệm do một cơ sở tư nhân thực hiện không đáng tin, và chưa chắc mẫu bàn chải là của hai con. Bà nói thêm rằng ông không có giấy tờ chứng minh đã đóng góp tiền nuôi con, vì phần lớn chi phí do bà tự lo.

Hồi tháng 10, Tòa án quận Trương Điếm xử ông Khương thắng. Tòa cho rằng bà Lý là mẹ ruột nên biết rõ cha của các con là ai, nhưng đã giấu suốt hơn 20 năm. Vì tin hai con là con mình, ông mới đồng ý tặng nhà và gánh tiền nuôi con. Tòa xác định đây là hành vi lừa dối và làm tổn thương nặng nề tình cảm của người chồng.

Theo phán quyết, bà Lý phải trả cho ông Khương 300.000 nhân dân tệ tiền nuôi con và bồi thường 80.000 nhân dân tệ tổn thất tinh thần. Tòa cũng hủy việc tặng nhà cho con trai cả. Căn hộ chung cư được tính là tài sản chung của vợ chồng và chia đôi, bà Lý phải đưa cho ông 425.000 nhân dân tệ, tương ứng một nửa giá trị căn hộ.

Dù không hài lòng với việc căn hộ phải chia đôi, ông Khương vẫn chấp nhận phán quyết, mong sớm giải quyết xong tranh chấp để trở lại cuộc sống bình thường.

Ông Khương tại tòa án. Ảnh: HK01

Ngày 17/11, bà Lý xác nhận đã kháng cáo. Bà phủ nhận chuyện ngoại tình, khẳng định hai con là con ruột của ông Khương và cho biết từng khuyên con trai cả đi xét nghiệm ADN cùng cha nhưng không được.

Bà cũng kể một nguyên nhân khác của mâu thuẫn giữa cha con. Theo bà, ông Khương từng bắt con trai cả gọi vợ mới là mẹ. Khi con từ chối, ông đuổi con ra khỏi nhà. Người con trai cả cũng từng nói với báo chí rằng anh không đi xét nghiệm vì quá thất vọng với cha sau lần bị đuổi ấy.

Vụ kiện liên quan đến căn hộ thương mại dự kiến xét xử ngày 25/11.