3 năm nuôi con của vợ và nhân tình, chồng vẫn không chịu ly hôn vì một bí mật đau lòng

Ba năm sống trong ngột ngạt

Ngày cưới Diện, Hằng từng nghĩ mình đã tìm được một người đàn ông hiền lành, tử tế và có thể cùng cô xây dựng một gia đình bình yên. Nhưng chỉ vài tháng sau khi về làm dâu, cô mới hiểu cuộc sống hôn nhân không giống những gì mình từng tưởng tượng.

Mẹ chồng vốn khó tính, chuyện gì cũng soi xét khiến Hằng luôn cảm thấy mình phải dè chừng trong từng lời ăn tiếng nói.

Hằng nấu ăn mặn thì bị chê không biết chăm chồng, nấu nhạt lại bị nói vụng về. Đi làm về muộn, cô bị trách không biết vun vén gia đình, còn những hôm tranh thủ về sớm làm việc nhà, mẹ chồng vẫn có thể tìm ra một chuyện nào đó để phàn nàn.

Điều khiến Hằng đau lòng nhất là Diện chẳng bao giờ đứng về phía vợ. Mỗi lần hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn, anh chỉ khuyên cô nhẫn nhịn: "Mẹ có mỗi mình anh, em là con dâu thì để ý một chút. Đừng chuyện gì cũng tính toán với mẹ."

Lương của Diện vốn không cao nên mẹ chồng giữ để lo các khoản sinh hoạt trong gia đình. Trong khi đó, tiền Hằng kiếm được gần như phải dùng cho những khoản đối nội, đối ngoại. Càng sống lâu trong căn nhà ấy, Hằng càng cảm thấy mình giống một người làm công hơn là một người vợ được yêu thương.

Ba năm trôi qua trong sự ngột ngạt khiến Hằng dần trở nên mệt mỏi. Cô bắt đầu nhận thêm việc ngoài giờ, một phần để kiếm thêm tiền, một phần vì guồng quay bận rộn giúp cô ít phải đối diện với người chồng nhu nhược và mẹ chồng khó tính.

Diện cho biết trước khi cưới Hằng, anh từng đi kiểm tra và biết mình không thể có con. Nhưng vì sĩ diện, anh không dám nói với mẹ và cũng không muốn Hằng phải chịu áp lực vì chuyện đó. Ảnh minh họa

Mối tình cũ trở lại

Cũng chính trong khoảng thời gian ấy, Hằng tình cờ gặp lại người yêu cũ. Người đàn ông này xuất hiện đúng lúc cô đang yếu lòng nhất, liên tục hỏi han, lắng nghe và khiến cô có cảm giác được quan tâm mà lâu nay cô thiếu trong cuộc hôn nhân của mình.

Hằng biết mình đang bước qua giới hạn nhưng vẫn không đủ tỉnh táo để dừng lại. Những cuộc gặp lén lút ngày càng nhiều, cho đến khi mối quan hệ ấy vượt quá giới hạn và Hằng phát hiện mình mang thai.

Khi biết con dâu có bầu, mẹ chồng Hằng thay đổi hoàn toàn thái độ. Người phụ nữ vốn luôn soi mói cô bỗng trở nên vui vẻ, chăm sóc con dâu từng chút một, mua đồ bổ và liên tục nhắc Hằng nghỉ ngơi. Bà còn nói chỉ cần có cháu nội thì mọi chuyện trước đây đều có thể bỏ qua.

Hằng vừa hạnh phúc vừa day dứt. Cô biết đứa trẻ trong bụng không phải con của Diện nhưng vẫn im lặng, bởi cô không đủ can đảm đối diện với hậu quả của việc mình đã làm.

Đứa trẻ chào đời, cả gia đình Diện vui mừng như có thêm một báu vật. Diện cũng dành cho cậu bé tất cả tình yêu thương của một người cha, từ việc thức đêm chăm con đến đưa con đi khám mỗi khi ốm. Càng nhìn thấy chồng yêu thương đứa trẻ, Hằng càng cảm thấy tội lỗi.

Bí mật bị phơi bày

Nhưng người yêu cũ của Hằng không muốn biến mất khỏi cuộc sống của cô. Anh ta liên tục nhắn tin, gọi điện và yêu cầu được gặp con. Ban đầu Hằng tìm đủ lý do để từ chối, nhưng sau nhiều lần bị thuyết phục, cô vẫn lén đưa con ra ngoài để gặp cha ruột của đứa trẻ.

Hằng không biết rằng mẹ chồng đã bắt đầu nghi ngờ từ trước. Thấy con dâu thường xuyên lén lút nghe điện thoại và tìm cách ra ngoài một mình, bà âm thầm theo dõi. Cho đến một lần, bà tận mắt nhìn thấy Hằng đưa đứa trẻ cho một người đàn ông lạ rồi cả hai cùng nhau đưa bé đi chơi.

Mẹ chồng chết lặng khi nhận ra người đàn ông ấy không phải họ hàng hay bạn bè của Hằng. Bà lập tức về nhà chất vấn con dâu, và lần này Hằng không thể tiếp tục che giấu.

Sự thật nhanh chóng được phơi bày: Hằng đã ngoại tình, còn đứa trẻ mà cả gia đình Diện yêu thương suốt ba năm lại là con của người tình cũ.

Hằng biết mọi chuyện đã không thể cứu vãn nên âm thầm ký sẵn đơn ly hôn. Cô đặt tờ giấy trước mặt Diện, cúi đầu nói trong nước mắt: "Em xin lỗi. Em sẽ rời khỏi đây, anh không cần phải nhìn thấy em nữa."

Hằng tưởng Diện sẽ nổi giận, thậm chí sẽ ném đơn ly hôn vào mặt cô. Nhưng người đàn ông ấy chỉ ngồi im rất lâu rồi bật khóc, khiến Hằng càng thêm bất ngờ.

Chồng đã biết chuyện từ lâu

"Anh biết chuyện này từ lâu rồi."

Hằng ngẩng phắt lên, không tin nổi những gì mình vừa nghe. Diện lau nước mắt, giọng nghẹn lại: "Ngay từ khi em mang thai, anh đã biết đứa bé không phải con anh."

Hằng sững sờ hỏi tại sao anh biết mà vẫn im lặng. Diện cúi đầu một lúc lâu rồi mới nói ra bí mật mà anh đã giấu suốt nhiều năm: anh bị vô sinh.

Diện cho biết trước khi cưới Hằng, anh từng đi kiểm tra và biết mình không thể có con. Nhưng vì sĩ diện, anh không dám nói với mẹ và cũng không muốn Hằng phải chịu áp lực vì chuyện đó. Đến khi Hằng mang thai, anh hiểu ngay đứa trẻ không thể là con ruột của mình, nhưng nhìn thấy mẹ vui mừng, anh lại chọn cách im lặng.

"Anh nghĩ chỉ cần em ở bên anh thì có con hay không cũng không quan trọng. Đến lúc em mang thai, mẹ vui như vậy, anh càng không dám nói. Anh chỉ nghĩ rằng dù thế nào, đứa bé cũng là con của anh."

Diện nhìn về phía cậu bé đang ngủ rồi nghẹn ngào nói rằng anh chưa từng coi đứa trẻ là người ngoài. Suốt ba năm qua, anh bế con, thức đêm khi con sốt, đưa con đi học, mua từng hộp sữa và chứng kiến từng bước trưởng thành của con. Với anh, tình cảm ấy không thể bị xóa bỏ chỉ vì hai người không cùng huyết thống.

Mẹ chồng nghe đến đó vẫn không thể tha thứ cho Hằng. Bà tức giận, nhất quyết yêu cầu con dâu rời khỏi nhà ngay lập tức và cho rằng Hằng không còn tư cách làm vợ của Diện.

Nhưng khi mẹ chồng vừa định kéo Hằng ra khỏi cửa, Diện bất ngờ đứng dậy rồi bật khóc: "Không ai được đuổi cô ấy nếu cô ấy chưa muốn đi. Thằng bé không có lỗi. Dù nó là con của ai thì nó vẫn là con của con!"

Hằng nhìn người đàn ông trước mặt mà nước mắt không ngừng rơi. Cô từng nghĩ Diện nhu nhược, không dám bảo vệ mình, từng oán trách anh chưa bao giờ cho cô cảm giác được yêu thương và chở che. Nhưng đến giây phút cô phản bội, người anh nghĩ đến đầu tiên vẫn là đứa trẻ vô tội.

Hằng cầm tờ đơn ly hôn trong tay, chân muốn bước ra khỏi căn nhà đã khiến cô chịu đựng suốt nhiều năm. Thế nhưng khi nhìn những giọt nước mắt của Diện và cách anh ôm đứa trẻ vào lòng, cô lại không thể bước tiếp.

Bởi đến lúc ấy, Hằng mới nhận ra điều mà cô từng cố tình quên đi: sâu trong lòng mình, cô vẫn còn yêu người chồng ấy.

Còn việc có đủ can đảm để ở lại, đối diện với sự phản bội của chính mình và bắt đầu lại cuộc hôn nhân từ con số không hay không, có lẽ mới là lựa chọn khó khăn nhất mà Hằng phải đối mặt.