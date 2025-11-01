Theo truyền thông Trung Quốc, bồn tắm "lẩu uyên ương" độc đáo này nằm trong một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Bồn được chia thành hai nửa đỏ và trắng, một bên là nước đỏ với ớt và rau củ nổi trên mặt, trông như nồi lẩu cay Tứ Xuyên; bên còn lại là nước trắng pha sữa, gợi nhớ đến phần nước dùng ngọt thanh hoặc có vị béo của sữa trong "lẩu uyên ương" truyền thống.

Ý tưởng bồn tắm lẩu nhanh chóng được chia sẻ, thu hút đông đảo du khách tới chụp ảnh, trải nghiệm. Nhiều du khách cho biết đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một bể tắm được thiết kế độc đáo như vậy. Không ít người ví von mình như "nguyên liệu trong nồi lẩu" và tranh thủ ghi lại khoảnh khắc này.

Một du khách bày tỏ sự thích thú, cho hay đây là "trải nghiệm chưa từng có" và muốn đăng lên WeChat để khoe với bạn bè.

Du khách thích thú khi ngâm mình trong bồn tắm lẩu ở Cáp Nhĩ Tân. Ảnh: China News

Đại diện khu nghỉ dưỡng cho biết bồn tắm "lẩu uyên ương" được thiết kế nhằm mang lại trải nghiệm độc đáo cho du khách, chủ yếu để chụp ảnh lưu niệm, chứ không có tác dụng trị liệu hay chăm sóc sức khỏe. Theo người này, màu đỏ của "nồi lẩu" được tạo ra từ cánh hoa hồng ngâm nước, được thay mới mỗi ngày để đảm bảo độ tươi và an toàn cho da; ớt nổi trên mặt nước là loại không cay, giúp kích thích tuần hoàn. Trong khi đó, màu trắng của bồn được pha thêm sữa để tạo cảm giác giống nước dùng lẩu, còn các loại rau trang trí sẽ được thay đổi thường xuyên tùy theo tình hình thực tế.

Bồn tắm "lẩu uyên ương" nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một số khen ý tưởng độc đáo, cho rằng mô hình này mang đến làn gió mới cho văn hóa tắm nước khoáng nóng truyền thống ở Đông Bắc, bình luận rằng: "Người Đông Bắc thật sáng tạo, ngay cả tắm cũng nghĩ ra cách vui thế này". Tuy nhiên, không ít ý kiến chỉ trích đây là chiêu trò gây chú ý, cho rằng việc thả rau củ, ớt và sữa vào bồn tắm là "lãng phí thực phẩm", đồng thời kêu gọi các điểm du lịch không nên quá sa đà vào những trào lưu câu khách nhất thời.