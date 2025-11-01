Hà Nội đề nghị ca sĩ Đan Trường không bắn pháo hoa trong concert

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản số 5865/UBND-NC ngày 31/10/2025 về việc không tổ chức bắn pháo hoa sau khi kết thúc chương trình biểu diễn live concert Đan Trường - 30 năm - Dấu ấn thanh xuân.

Công văn nêu rõ sau khi xem xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao (VH - TT) về việc tổ chức bắn pháo hoa và hiệu ứng hỏa thuật sân khấu kết thúc chương trình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo thời điểm hiện tại, các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ kéo dài, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và cơ sở hạ tầng.

Live concert của Đan Trường tổ chức ngày 1/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội), mở bán 6 hạng vé.

Với tinh thần chia sẻ, đồng hành với đồng bào vùng thiên tai, UBND TP Hà Nội đề nghị không tổ chức bắn pháo hoa sau khi kết thúc live concert Đan Trường - 30 năm - Dấu ấn thanh xuân.

Cũng trong ngày 31/10, UBND TP Hà Nội có văn bản gửi Ban chỉ đạo Hội chợ mùa thu lần thứ I - năm 2025, đề nghị dừng tổ chức bắn pháo hoa nổ tại lễ bế mạc Hội chợ mùa thu vào tối 4/11.

Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chuyển tiền hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ. Một số nghệ sĩ như Lương Thùy Linh, Dương Domic tạm hoãn ra mắt sản phẩm, tổ chức sự kiện giao lưu người hâm mộ.

Người dân TP Huế khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tính đến 18h chiều 31/0, số người chết và mất tích do mưa lũ ở miền Trung là 34 người. Khoảng hơn 22.000 hộ dân bị ngập. Lũ trên các sông Quảng Trị - Đà Nẵng lại lên. 80 vị trí trên các tuyến quốc lộ gặp tình trạng ách tắc giao thông.

Bộ Chính trị đề nghị các cơ quan, đơn vị, cấp uỷ, chính quyền các địa phương khẩn trương chỉ đạo khắc phục kịp thời hậu quả do mưa, lũ gây ra, nhất là công tác hỗ trợ người dân ở những khu vực còn bị ngập nặng, khu vực miền núi bị cô lập do sạt lở đường sá, sớm ổn định tình hình, khôi phục các công trình dân sinh cấp thiết để người dân trở lại đời sống bình thường.