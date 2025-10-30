Câu chuyện cuộc sống tiếp tục lên sóng với những chủ đề gần gũi như: “Thải độc kỹ thuật số” trong cuộc sống hiện đại; “Giữ khoảng cách đúng để có mối quan hệ bền vững” và “Đừng để sự tự ti cản lối thành công”.

“Thải độc kỹ thuật số” trong cuộc sống hiện đại

“Thải độc kỹ thuật số” đã trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều người (Ảnh minh họa)

Cuộc sống hiện đại mang đến nhiều tiện ích từ công nghệ, nhưng việc sử dụng thiết bị điện tử thiếu kiểm soát đang khiến nhiều người đối mặt với căng thẳng và mất cân bằng. Vì vậy, “thải độc kỹ thuật số” đã trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều người.

Chị Trần Ngọc Anh (TP.HCM) cho biết, trước đây chị sử dụng điện thoại gần như cả ngày, kể cả khi đi ngủ, dẫn đến mất ngủ và rối loạn sinh hoạt. Sau này, chị quyết định để điện thoại ngoài phòng ngủ và dành cuối tuần cho bản thân, nhờ đó cảm thấy thư giãn và tỉnh táo hơn.

Theo ThS Nguyễn Thị Bích Phượng, vấn đề không phải con người thiếu ý chí, mà là công nghệ đã trở thành một phần của cuộc sống. “Điều quan trọng là phải làm chủ công nghệ, đừng để bản thân bị lệ thuộc,” bà nhấn mạnh.

Chị Nguyễn Thúy Liễu (TP.HCM) chọn cách không dùng điện thoại khi ăn và duy trì “ngày không mạng xã hội” để cả gia đình gắn kết hơn.

TS Nguyễn Thị Vân cho rằng “thải độc kỹ thuật số” không phải là ngắt kết nối hoàn toàn, mà là sử dụng đúng lúc, đúng cách. “Khi biết kiểm soát công nghệ, con người sống khỏe mạnh hơn và kết nối thật sự hơn,” bà nói.

Giữ khoảng cách đúng để có mối quan hệ bền vững

Giữ khoảng cách đúng mực là biết thiết lập ranh giới và thể hiện sự tôn trọng. (Ảnh minh họa)

Không phải lúc nào sự quan tâm cũng mang lại cảm giác thoải mái. Một câu hỏi vô tình hay một lời khuyên quá mức có thể khiến người khác khó chịu.

Anh Nguyễn Hùng Anh (TP.HCM) nói rằng trong công việc, ai cũng cần không gian riêng. “Sự quan tâm là tốt, nhưng can thiệp quá sâu lại gây ngột ngạt,” anh chia sẻ.

Theo ThS Đoàn Thị Minh Thoa (Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM) giữ khoảng cách đúng mực là biết thiết lập ranh giới và thể hiện sự tôn trọng. “Không quá xa để lạnh nhạt, cũng không quá gần để xâm phạm quyền riêng tư,” bà nói.

Chuyên gia Trương Đài Trang (Trung tâm NHC Việt Nam) cho rằng, quan tâm quá mức có thể khiến người khác thấy bị kiểm soát và áp lực, từ đó làm rạn nứt mối quan hệ.

ThS Minh Thoa ví von: “Giữ khoảng cách đúng không phải dựng tường, mà là xây hàng rào đủ thấp để có thể mỉm cười và trò chuyện cùng nhau.”

Đừng để sự tự ti cản lối thành công

Sự tự ti có thể khiến ta nghi ngờ bản thân và bỏ lỡ cơ hội (Ảnh minh họa)

Mỗi người đều có tiềm năng riêng, nhưng sự tự ti có thể khiến ta nghi ngờ bản thân và bỏ lỡ cơ hội. Có người sợ thất bại, có người lo bị đánh giá, có người mãi so sánh mình với người khác.

Chị Phạm Thị Như Quỳnh (Lâm Đồng) từng rất rụt rè khi khởi nghiệp homestay. Chị bắt đầu từ việc nhỏ, lắng nghe khách hàng, và dần nhận ra mình hoàn toàn có thể làm được. “Mỗi lời góp ý là một động lực để tôi cố gắng hơn,” chị nói.

Theo ThS Nguyễn Văn Sang (Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng), nhiều bạn trẻ tự ti về ngoại hình, năng lực hoặc điều kiện sống. “Sự so sánh khiến họ thu mình, ngại thể hiện, và dần mất niềm tin,” ông nhận định.

ThS Võ Minh Thành (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) cho rằng, tự ti khiến nhiều người không dám thử thách bản thân, sợ sai và bỏ lỡ cơ hội.

TS Trịnh Viết Then (Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng) nhấn mạnh: “Không ai hoàn hảo. Hãy hiểu rõ bản thân, phát huy điểm mạnh, rèn luyện điểm yếu và tin vào giá trị của chính mình.”

Ông cho rằng, việc chia sẻ với người thân hoặc chuyên gia tâm lý cũng giúp con người nhận diện và vượt qua cảm giác tự ti, từ đó lấy lại sự tự tin và phát huy năng lực bản thân.

Vượt qua tự ti là hành trình nhận diện và khẳng định giá trị của mình. Mỗi ngày, hãy tin tưởng, dám thử và không sợ sai. Khi vượt qua được nỗi sợ ấy, ta sẽ mở ra nhiều cơ hội và tiến gần hơn đến thành công.