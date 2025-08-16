7 người vào nhà hàng chỉ gọi 1 bát mì, chủ quán nhờ dân mạng 'phân xử'

Sự việc xảy ra tại một quán mì nhỏ ở Trịnh Châu, Hà Nam (Trung Quốc). Theo đoạn video đang lan truyền, chủ quán cầm hóa đơn, quay cảnh một phụ nữ đang ăn cùng 5 đứa trẻ và một người lớn khác. Nhóm này chỉ gọi một bát mì giá 15 NDT (55.000 đồng), rồi tận dụng chương trình khuyến mãi của quán để 2 lần xin thêm mì.

Khi người phụ nữ xin thêm lần thứ 3, chủ quán từ chối. Không hài lòng, vị khách lập tức lên nền tảng bán hàng trực tuyến đánh giá 1 sao cho quán. Biết chuyện, chủ quán tức giận quay video đăng tải lên mạng, nhờ cộng đồng “phân xử”.

Không chịu thua, người phụ nữ tố quán “quảng cáo sai sự thật”. Hai bên lời qua tiếng lại, khiến vụ việc càng gây chú ý.

Chủ quán và khách hàng tranh cãi dữ dội. Ảnh: Sohu

Theo Sohu, quán mì rộng khoảng 50m², trước cửa dán biển: “Một người được ăn no – thêm mì miễn phí”. Ý tưởng ban đầu là khuyến mãi để giữ khách nhưng ngay hôm sau đã gặp nhóm 7 người chỉ mua một suất mì, còn xin thêm 2 lần. Đến lần thứ 3 bị từ chối, họ phản đòn bằng đánh giá xấu.

Với giá 15 NDT/bát, trừ chi phí mặt bằng, nguyên liệu và nhân công, lãi chẳng còn bao nhiêu, chủ quán cho biết. Nhiều dân mạng đồng cảm với chủ quán, cho rằng thêm mì 2 lần là quá rộng rãi, quán đâu phải làm từ thiện.

Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng chủ quán nóng vội. Nhìn kỹ hóa đơn, nhóm khách ngoài 2 bát mì còn gọi 2 món nguội, một phần sách bò và vài xiên thịt nướng miễn phí từ gói mua theo nhóm, tổng cộng hơn 61 NDT (hơn 200.000 đồng).

Một bát mì thường chỉ tốn khoảng 2 NDT (hơn 7.000 đồng) tiền nguyên liệu, nên cho ăn 3 bát cũng không lỗ nhiều. Song, việc làm ầm ĩ lại ảnh hưởng tới hình ảnh quán. Một số người khuyên quán nên ghi rõ “miễn phí thêm mì áp dụng cho một suất ăn/một người” để tránh bị lợi dụng.

Nhà hàng rộng 50m2. Ảnh: Sohu

Về phía người phụ nữ, việc dẫn 5 đứa trẻ tới và ăn chung một bát mì không chỉ gây tranh cãi về vệ sinh, mà còn đặt ra vấn đề về giáo dục. Cha mẹ là tấm gương của con, hành động “ăn gian” vài đồng có thể khiến trẻ hình thành suy nghĩ lệch lạc.

Những người am hiểu kinh doanh cho biết, nhìn từ góc độ sinh kế, quán cũng cần tồn tại. Chương trình miễn phí nào cũng phải có giới hạn, không thể trả tiền một suất mà mong 7 người ăn no. Sự việc hiện vẫn gây tranh cãi trên mạng xã hội.