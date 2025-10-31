Cô dâu tự tử sau khi bị gia đình chồng chỉ trích váy cưới quá gợi cảm

Theo trang Khaosod, vụ việc xảy ra hôm 18/10 tại thành phố Mingachevir, Azerbaijan và đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Theo đó, một cô dâu 19 tuổi đã tự kết liễu đời mình chỉ vài ngày sau lễ cưới.

Nguyên do bắt nguồn từ việc cô bị gia đình chồng chỉ trích dữ dội, cho rằng chiếc váy cưới của cô “quá gợi cảm”, “thiếu đứng đắn” và “trông như không mặc gì”.

Nạn nhân được xác định là cô Lyaman Mammadli, vừa tổ chức hôn lễ với chồng là Elnur Mamedli, 33 tuổi. Theo truyền thông địa phương, sau lễ cưới, cô gái trẻ rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần nghiêm trọng do liên tiếp bị gia đình chồng công kích, chê bai ngoại hình và trang phục trong ngày trọng đại của mình.

Cô dâu bị nhà chồng chê mặc váy cưới hở vai là thiếu đứng đắn. Ảnh: Khaosod

Cha của cô, ông Murad Bayramov, kể lại trong nước mắt: "Sau đám cưới, con rể tôi và bố mẹ anh ta đến nhà, gây gổ ầm ĩ chỉ vì chiếc váy cưới. Họ nói rằng con gái tôi ăn mặc quá hở hang, làm mất mặt gia đình họ. Chúng tôi giải thích đó chỉ là kiểu váy cưới phổ biến, nhưng họ không chịu nghe, tiếp tục mắng nhiếc".

Theo người cha, cuộc cãi vã kéo dài sang cả ngày hôm sau, khiến con gái ông không chịu nổi áp lực. Cuối cùng, cô quyết định tìm đến cái chết trong vườn nhà cha mẹ.

Ông Bayramov cũng phủ nhận tin đồn lan truyền trên mạng rằng con gái ông bị ép cưới người đàn ông lớn tuổi hơn: "Không có chuyện ép hôn. Cả hai yêu nhau và tự nguyện cưới. Chỉ vì những lời nói cay nghiệt mà con tôi đã ra đi”.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, gia đình chú rể có đến dự tang lễ, nhưng người cha nói rằng, ông đã đuổi họ ra khỏi nhà.

Chính quyền Azerbaijan đang xem xét khởi tố hình sự liên quan đến hành vi bắt nạt, xúc phạm tinh thần, bị cho là đã dẫn tới cái chết thương tâm của cô dâu.

Sự việc cũng đang gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm với cô gái trẻ, đồng thời lên án thái độ cực đoan và bạo lực tinh thần của gia đình chồng cô.

Theo các chuyên gia xã hội, vụ việc phơi bày định kiến giới và sự khắt khe trong quan niệm truyền thống tại một số khu vực của Azerbaijan.