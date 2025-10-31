Dừng xe cứu người gặp tai nạn, nữ sinh viên điều dưỡng bị tông tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h30 trên tuyến cao tốc số 7, đoạn qua xã Bang Phra, huyện Si Racha, tỉnh Chon Buri. Lực lượng cảnh sát giao thông cùng đội cứu hộ của Tổ chức Piao Yiang Tai Foundation đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường.

Vụ va chạm liên hoàn liên quan đến 5 phương tiện, gồm xe đầu kéo 18 bánh hiệu Hino, SUV Toyota Fortuner, xe Toyota Camry, SUV điện GAC Aion Y Plus và một xe MG, khiến ba người thiệt mạng. Nạn nhân đầu tiên tử vong tại chỗ là Phanuphan Ratsamee (40 tuổi), tài xế xe Toyota Camry. Nạn nhân thứ hai Jeon Kiyoung (43 tuổi), quốc tịch Hàn Quốc, đi cùng xe với Phanuphan. Nạn nhân thứ ba là Jirawadee Tonthongdaeng, 22 tuổi, sinh viên điều dưỡng, điều khiển chiếc SUV điện.

Ngoài ra, 5 người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện gần đó cấp cứu. Nhà chức trách hiện chưa công bố tình trạng sức khỏe của họ.

Hiện trường vụ đâm xe liên hoàn rạng sáng 31/10 ở tỉnh Chon Buri. Ảnh: The Thai Tiger

Theo các nhân chứng, chiếc Toyota Fortuner mất lái và đâm vào đuôi xe đầu kéo 18 bánh. Ngay sau đó, Toyota Camry va vào hông chiếc Fortuner rồi lao vào dải phân cách, khiến một người bị thương nặng và tử vong sau đó.

Jirawadee, nữ sinh điều dưỡng, chứng kiến vụ tai nạn nên dừng xe để giúp đỡ các nạn nhân. Cô được cho là đã gọi đội cứu hộ và đứng trên đường để ra hiệu cho các phương tiện đang tới. Tuy nhiên, tài xế chiếc sedan MG chạy với tốc độ cao đã tông trúng cô.

Wanchaloem Anchunee, chồng Jirawadee, cũng bị thương bởi chiếc MG khi xuống hỗ trợ cùng vợ. Anh hiện trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Chon Buri và chờ phẫu thuật. Tuy nhiên, do nguồn máu dự trữ cạn kiệt, bệnh viện đã phát đi thông báo khẩn, kêu gọi người dân hiến máu để phục vụ ca phẫu thuật cấp cứu.

Theo Channel 7, cặp vợ chồng đang trên đường du lịch mừng sinh nhật Jirawadee thì gặp nạn.

Nữ sinh viên điều dưỡng Jirawadee Tonthongdaeng và chồng Wanchaloem Anchunee. Ảnh: The Thai Tiger

Thi thể Jirawadee đã được đưa về quê nhà ở tỉnh Si Saket, vùng Đông Bắc Thái Lan, để làm lễ tang.

Cảnh sát giao thông sẽ điều tra vụ tai nạn và lấy thông tin từ những người bị thương sau khi họ ổn định tình hình.