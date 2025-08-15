Chú mèo chuyên lấy đồ "lạ" từ nhà hàng xóm về tặng chủ

Thông thường mèo thường săn chuột, chim nhưng chú một chú mèo 15 tháng tuổi tên Leo đến từ Auckland, New Zealand, thì khác. Chú mèo này mang đồ lót và nhiều loại quần áo khác về nhà, gây xôn xao dư luận và trở thành cái tên quen thuộc trong vùng.

Mỗi ngày, Leo đều lấy trộm quần áo từ phòng ngủ hoặc dây phơi đồ của hàng xóm: tất, áo len, quần đùi, áo phông, tất trẻ em, găng tay và thú nhồi bông.

Theo Khaosod, Helen North, chủ nhân của chú mèo, tiết lộ rằng trong chín tháng qua, Leo đã mang về nhà hơn 150 món quần áo, với kỷ lục là chín món trong một ngày. Chú mèo này cũng có sở thích ăn cắp đồ hiệu, với món đồ thường xuyên nhất là đồ lót, đó là lý do tại sao cô đặt cho chú biệt danh "Leonardo Da Pinchy" (có nghĩa là kẻ trộm vặt).

Cũng vì hành động "lạ " của chú mèo mà chủ nhân vô cùng đau khổ. Cô đã chia sẻ những bức ảnh lên một nhóm cộng đồng để tìm kiếm chủ nhân của những bộ quần áo. Tuy nhiên, vì nhiều món đồ vẫn còn thất lạc, cô đã chia sẻ chúng lên Facebook, không ngờ Leo lại trở nên nổi tiếng và nhận được nhiều tình cảm của cư dân mạng đến vậy.

Chú mèo nghịch ngợm vì quá buồn chán nên nghĩ ra trò lấy quần áo phơi ngoài dây của nhà hàng xóm khiến chủ nhân phải "muối mặt" đăng đàn xin lỗi và trả lại đồ.

Hơn nữa, những người hàng xóm thấy điều này buồn cười, một số người thậm chí còn thắc mắc tại sao Leo vẫn chưa đến lấy trộm quần áo của họ.

Helen kể Leo chỉ thích mang đồ về nhà rồi vứt bừa xuống sàn mà không thèm để ý. Nó chỉ "muốn những thứ không phải của mình".

Sau khi bài viết được chia sẻ nhiều cư dân mạng đã gợi ý cô nên nuôi thêm một chú mèo nữa, nói rằng nếu Leo có bạn chơi cùng, nó có thể bỏ được thói quen ăn cắp. Tuy nhiên, cô lại do dự, nghĩ rằng Leo có thể sẽ dạy những chú mèo khác ăn cắp. Cô đã cố gắng sửa chữa hành vi của Leo nhiều lần nhưng không thành công. Cô hy vọng rằng khi Leo trở nên điềm tĩnh hơn, bớt nghịch ngợm hơn và ít ăn cắp đồ của hàng xóm hơn, Leo sẽ ngừng ăn cắp...