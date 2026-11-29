Sogand Moshtareki, sống tại tỉnh Kerman, Iran, bị sát hại hôm 6/11 sau khi xin chồng cho về thăm gia đình. Cô gái vừa sinh con được 10 ngày và bị ép kết hôn từ năm 13 tuổi.

Theo Ủy ban Phụ nữ thuộc Hội đồng Kháng chiến Quốc gia Iran (NCRI), người chồng đã nhận tội sát hại vợ, với lý do mâu thuẫn gia đình. Nữ sinh này vừa trải qua một vụ tai nạn giao thông và vẫn đang trong thời gian hồi phục thì sinh con.

Tổ chức Nhân quyền Iran (IHR) dẫn lời bố của Sogand cho biết người chồng thường hạn chế vợ liên lạc với gia đình, thậm chí nhốt cô trong nhà mỗi khi ra ngoài. Theo IHR, nghi phạm đã bị bắt giữ.

Sogand Moshtareki, nạn nhân tảo hôn ở Iran, thiệt mạng vì chồng đánh. Ảnh: Mail

Sogand bị sát hại cùng ngày với Sepideh Raeisi, 21 tuổi, một phụ nữ mang thai ở tỉnh Fars.

Sepideh Raeisi, 21 tuổi, cũng bị ép kết hôn. Cô có một đứa con 3 tuổi và đang mang thai tháng thứ 4. Cô bị chồng bắn sau khi tìm cách ly hôn. Thai nhi không qua khỏi, còn mẹ cô bị thương.

Theo NCRI, Sepideh kết hôn năm 13 tuổi và chịu bạo hành gia đình suốt nhiều năm.

Hai vụ sát hại phụ nữ trẻ làm dấy lên lo ngại về những hệ lụy của nạn tảo hôn tại Iran. Theo NCRI, các bé gái bị ép kết hôn thường bị tước quyền học tập, phát triển bản thân và tự quyết định cuộc đời. Nhiều người phải đối mặt với nguy cơ bị bạo hành, mang thai khi còn quá trẻ, phụ thuộc kinh tế và thậm chí bị sát hại.

Báo cáo mới đây của NCRI ghi nhận riêng tháng 10/2026, Iran có 24 phụ nữ bị sát hại vì giới tính (femicide). Phần lớn nạn nhân bị giết ngay tại nhà bởi những người đàn ông quen biết.