Dưới đây là những chia sẻ, dự đoán mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, công việc... của tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 28/11. Chúc bạn có những kế hoạch hoàn hảo cho ngày mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng.

Lưu ý: Các thông tin bài viết về tử vi 12 con giáp hôm nay chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, giải trí!

Tử vi 12 con giáp hôm nay 28/11: Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp ngày 28/11/2026, hôm này là ngày Tý và Ngọ Xung nhau trực diện, khiến tâm lý của tuổi Tý dễ dao động, mọi việc cần bàn bạc hay đàm phán đều có nguy cơ lệch hướng. Thay vì cố gắng vượt qua trở ngại, bạn nên lùi lại một nhịp để nạp lại năng lượng. Một buổi nghỉ ngơi đúng lúc sẽ giúp bạn tránh được những tổn thất không đáng có.

Cái tôi cao khiến bạn khó nhường nhịn, và chỉ một chuyện vặt như cách nói chuyện hay việc ai quên nhắn tin cũng đủ thành cuộc tranh cãi gay gắt. Người đang yêu nên chủ động xuống nước trước, vì nhún một chút lúc này giữ được nhiều hơn mất.

Hãy xem ngày thứ Bảy này là dịp để chậm lại, dọn dẹp nhà cửa, ngủ đủ giấc, nghe chút nhạc nhẹ và tránh xa mọi quyết định liên quan đến tiền bạc, bởi chỉ cần giữ được sự bình tĩnh đến hết ngày là bạn đã tránh được phần lớn rắc rối mà ngày xung này có thể mang lại.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 28/11: Tuổi Sửu

Tiếp nối tử vi 12 con giáp ngày 27/11/2026, Sửu và Ngọ Tương Hại, năng lượng ngày hôm nay mang đến cảm giác nặng nề, như thể mọi việc đều chậm hơn dự tính. Công việc có xu hướng kéo dài hơn dự kiến, và bạn cảm thấy sự đóng góp của mình chưa được ghi nhận xứng đáng. Hãy tự tin thể hiện vai trò không thể thay thế của mình trong tập thể, bằng kết quả cụ thể chứ không bằng lời than phiền.

Việc kiếm tiền khó khăn hơn hẳn thường ngày. Cơ hội thành công tưởng như đã gần trong tầm tay, nhưng chỉ vì nhẹ dạ cả tin mà bạn có thể trả giá đắt và hao hụt tiền của. Trước khi đặt bút ký hay chuyển tiền, hãy đọc kỹ từng điều khoản.

Trong mối quan hệ tình cảm, bạn dễ sinh nghi ngờ rằng người ấy đang giấu mình điều gì đó, nhất là khi họ bận rộn hoặc ít trả lời tin nhắn. Rất có thể đó chỉ là hiểu lầm do tâm trạng nhạy cảm. Hãy tìm hiểu kỹ và trò chuyện cởi mở trước khi đưa ra bất kỳ lời buộc tội nào.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 28/11: Tuổi Dần

Dần và Ngọ nằm trong thế Tam Hợp Hỏa cục nên ngày Bính Ngọ mang đến cho tuổi Dần nhiều niềm vui. Năng lực của bạn được khẳng định rõ nét. Nhiệm vụ khó đến đâu, bạn cũng nhanh chóng tìm ra phương án gọn gàng và hợp lý nhất. Đồng nghiệp và cấp trên vì thế ngày càng tin tưởng, mở ra cơ hội được giao những việc quan trọng hơn.

Dòng tiền ổn định, không có biến động lớn. Bạn có thể chi tiêu hợp lý cho các buổi gặp gỡ bạn bè hay những khoản nhỏ nhằm làm đẹp không gian sống mà không phải băn khoăn. Những ai có ý định tích lũy dài hạn nên tranh thủ ngày thuận lợi này để lên kế hoạch.

Đời sống cảm xúc đang ở thế cân bằng, mang lại sự thư giãn tuyệt đối trong tinh thần. Dù xung quanh có ai đó đang khủng hoảng, với bạn mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Người độc thân có thể nhận được lời mời gặp gỡ từ bạn bè, hãy nhận lời để nhắc lại những kỷ niệm cũ.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 28/11: Tuổi Mão

Chịu ảnh hưởng từ Phá Thái Tuế nên thử thách trong công việc của tuổi Mão là không ít, nhất là khi bạn tiếp xúc với cấp trên, lãnh đạo hay các cơ quan chức năng. Việc cố chứng minh mình đúng lúc này chỉ khiến bạn thiệt thòi. Hãy lắng nghe nhiều hơn nói, và nếu bất đồng thì ghi nhận ý kiến để bàn lại vào thời điểm thích hợp.

Tiền bạc không biến động lớn nhưng có nguy cơ hao hụt vì các khoản phát sinh ngoài dự tính như phí dịch vụ, tiền phạt hay chi phí sửa chữa. Hãy chuẩn bị sẵn một khoản dự phòng nhỏ và tránh mua sắm theo cảm hứng.

Các cặp đôi đứng trước nhiều rạn nứt. Hai bạn có quan điểm trái chiều và xảy ra tranh cãi. Vấn đề không lớn nhưng cả hai đều không muốn nói ra, khiến mối quan hệ dần xa cách. Im lặng kéo dài còn đáng sợ hơn một cuộc trò chuyện thẳng thắn.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 28/11: Tuổi Thìn

Nhờ Thực Thần nâng đỡ, công việc của tuổi Thìn phát triển nhanh chóng dù không ít rắc rối xuất hiện. Điều đáng quý là mọi vấn đề đều được bạn giải quyết bằng chính năng lực của mình mà không cần nhờ vả. Hãy tiếp tục giữ nhịp làm việc đều đặn để củng cố uy tín.

Tài lộc ổn định, bạn giỏi kiếm tiền và không ngừng mở rộng cơ hội vì chưa hài lòng với hiện tại. Điều cần nhắc nhở là đừng quá tham lam và nóng vội, vì thành công cần nền tảng vững chắc, nếu không sẽ nhanh chóng sụp đổ.

Chuyện tình cảm cũng đang ở giai đoạn ngọt ngào. Bạn có nhiều thời gian bên cạnh đối phương nên tình cảm thêm gắn bó, hai bạn dành những điều tốt nhất cho nhau. Người độc thân có thể sớm gặp được người phù hợp thông qua sự giới thiệu của bạn bè hoặc đồng nghiệp.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 28/11: Tuổi Tị

Tị gặp Tỷ Kiên, đại diện cho sự đồng hành, bạn bè và những người ngang vai ngang vế. Ngày hôm nay bạn không đơn độc, nhưng cũng cần giữ vững lập trường để không bị tác động bởi những ý kiến bên ngoài. Hãy chọn lọc điều để nghe và điều để làm.

Tài chính ở mức bình ổn, dù ngày này bạn không có khoản thu lớn nhưng cũng chưa đáng lo ngại. Nhưng nên lưu ý rằng, sao Tỷ Kiên đôi khi làm bạn chi tiêu theo bạn bè, vì vậy hãy xem lại mức chi trong các buổi gặp mặt để không vượt ngân sách.

Nhân duyên trong ngày này không quá vượng nhưng bạn hoàn toàn có thể tự tạo cơ hội cho bản thân. Bạn nên tích cực tham gia các hoạt động xã hội để có thể gặp những người phù hợp và có thêm cảm hứng sống. Người đã có đôi nên cùng nhau tham gia các buổi giao lưu để làm mới mối quan hệ.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 28/11: Tuổi Ngọ

Ngày Ngọ gặp Ngọ tạo thành thế Tự Hình. Cục diện tử vi này thường khiến bản thân mâu thuẫn với chính mình. Bạn dễ cảm thấy trì trệ, thiếu động lực và hay tự dằn vặt. Mọi việc có xu hướng chậm trễ, và bạn phải cố gắng gấp đôi để vượt qua khó khăn. Ngày này đòi hỏi sự trung thực với cảm xúc và nỗ lực gấp đôi bình thường.

Công việc ảm đạm cũng kéo theo tài vận không mấy sáng sủa. Tài chính chưa có biến động lớn nhưng tâm lý thiếu ổn định có thể dẫn đến chi tiêu bốc đồng để giải tỏa căng thẳng. Hãy chọn những hình thức thư giãn không tốn kém như đi dạo hay tập thể thao.

Ngày này nhắc nhở Ngọ đừng gượng ép bản thân, nhất là trong chuyện tình cảm, vì cảm xúc là điều không thể che giấu hay cưỡng ép. Hãy tôn trọng người khác cũng như chính mình bằng cách thẳng thắn đối mặt với tình cảm thật của bản thân.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 28/11: Tuổi Mùi

Hôm nay là ngày Lục Hợp, báo hiệu mọi thứ đều xuôi chèo mát mái. Cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác đáng tin cậy cũng xuất hiện, hãy nhanh tay nắm bắt. Các cuộc gặp, trao đổi trong ngày đều mang tính xây dựng. Hãy tận dụng thời cơ để hoàn thành những dự định còn dang dở.

Vận tài chính hanh thông, bạn có thể nhận được tin vui từ khoản thu nhập kỳ vọng hoặc đối tác thanh toán đúng hẹn. Đây là thời điểm tốt để chốt các hợp đồng nhỏ, tuy nhiên vẫn nên đọc kỹ điều khoản. Sức khỏe tốt và tâm lý lạc quan là nền tảng để bạn hành động, vậy nên hãy tranh thủ gặp gỡ đối tác tiềm năng.

Người đã có đôi có cặp đón một ngày ngọt ngào và ấm áp bên nửa kia. Cả hai cùng chia sẻ buồn vui, lắng nghe và tận hưởng giây phút ý nghĩa bên nhau. Người độc thân dễ tạo ấn tượng tốt trong các buổi gặp gỡ.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 28/11: Tuổi Thân

Được Thiên Tài hỗ trợ, tài vận của tuổi Thân khá vượng, các khoản thu đến từ nhiều nguồn. Đặc biệt, bản mệnh có khả năng nhìn ra cơ hội kiếm tiền từ những kênh phụ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về một hướng đầu tư nhỏ, song hãy dừng ở mức nghiên cứu, chưa nên xuống tiền vội vàng.

Bạn nên dành thời gian cho những hoạt động thú vị cùng gia đình, hoặc xem lại những gì đã diễn ra trong cuộc sống để rút ra bài học. Việc nhìn lại giúp bạn trưởng thành hơn trong quan điểm sống và cách xử lý các vấn đề cả cá nhân lẫn tập thể.

Vận đào hoa đưa đẩy, có thể bạn gặp người khiến tim rung động trong những tình huống rất bất ngờ. Đừng e dè nữa, duyên đến mà không nắm chắc thì sẽ đi rất nhanh. Người biết nắm bắt mới xứng đáng có hạnh phúc.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 28/11: Tuổi Dậu

Ngày Dậu – Ngọ Tương Hình có thể là nguyên nhân khiến thể trạng lẫn tinh thần của tuổi Dậu có phần hao tổn. Bạn có thể trở nên thiếu tự tin về con đường mình đã chọn. Chính những suy nghĩ tiêu cực này sẽ trở thành rào cản cho chặng đường phía trước. Hãy dành ngày cuối tuần này để nghỉ ngơi thật sự, đừng để công việc chiếm hết tâm trí.

Tâm lý chán nản dễ khiến bạn mua sắm để giải tỏa hoặc bỏ lỡ cơ hội vì thiếu quyết đoán. Bạn tốt nhất nên tạm hoãn các quyết định tài chính lớn đến khi tinh thần ổn định hơn. Hãy cho cơ thể một ngày nghỉ trọn vẹn với giấc ngủ đủ, bữa ăn nhẹ nhàng và vài phút hít thở sâu để thanh lọc đầu óc, rồi mới quay lại với những lo toan của mình.

Với các cặp đôi, hai bạn có những tranh cãi to tiếng vì chuyện khá vụn vặt. Cả hai đều muốn mình là người chiến thắng và bảo vệ quan điểm của bản thân, khiến xung đột càng thêm gay gắt. Hãy nhớ rằng trong tình yêu, thắng thua không quan trọng bằng sự thấu hiểu.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 28/11: Tuổi Tuất

Tam Hợp xuất hiện nên ngày hôm nay là một ngày đáng vui. Mọi việc đều đang đi đúng hướng, bạn nhận được những dấu hiệu tích cực cả trong sự nghiệp lẫn đời sống riêng tư. Công việc đang trên đà thuận lợi, cơ hội phát triển đang mở ra trước mắt. Việc siêng năng và tập trung cao độ giúp bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bạn có thể thoải mái chi tiêu cho nhu cầu và sở thích cá nhân khi nhận được thông báo tăng lương từ cấp trên. Đó chính là phần thưởng cho nỗ lực không ngừng nghỉ trong thời gian qua. Dù vậy, hãy dành một phần cho tiết kiệm.

Người độc thân có cơ hội gặp gỡ giao lưu với những đối tượng khá hợp ý. Hãy mở lòng, đừng dè dặt mãi, cơ hội tìm thấy một nửa của bạn đang tới, bỏ lỡ thêm lần nữa sẽ rất đáng tiếc. Mối quan hệ gia đạo yên bình, các thành viên luôn dành sự quan tâm và tôn trọng cho nhau, bầu không khí vô cùng ấm áp.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 28/11: Tuổi Hợi

Thiên Quan gây không ít áp lực, thử thách cho người tuổi Hợi trong hôm nay. Sự xuất hiện của hung tinh có thể đẩy bạn vào cuộc tranh đấu không lường trước. Thay vì đưa ra quyết định vội vàng, hãy giữ bình tĩnh và suy xét kỹ từng vấn đề nhỏ. Ngày này không nên chủ quan, nhưng cũng không cần lo lắng quá mức vì Thiên Quan nếu được chế ngự sẽ giúp bạn rèn luyện bản lĩnh.

Tiền bạc dễ phát sinh rắc rối từ những sai sót nhỏ như nhầm số, quên hạn thanh toán hay thiếu giấy tờ. Hãy rà soát lại các khoản thu chi và tránh ký kết trong lúc đầu óc chưa thật tỉnh táo. Đừng chủ quan lơ là để xảy ra những sai sót đáng tiếc.

Vận trình tình cảm cũng có nhiều biến động không dứt. Nguyên nhân khiến người độc thân đến giờ vẫn lẻ loi có thể là quá khắt khe khi chọn bạn đời. Có thể bạn đã bỏ qua không ít mối nhân duyên tốt để đi tìm một người yêu lý tưởng nhưng xa rời thực tế.