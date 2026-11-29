Đạo diễn Victor Vũ và bà xã, diễn viên Đinh Ngọc Diệp, tình tứ sánh đôi trên thảm đỏ. Nhiều năm nay, cặp vợ chồng đồng hành với nhau trong công việc làm phim. Nữ diễn viên thường đảm nhận vai trò nhà sản xuất cho các phim của chồng.

Việt Anh - Quỳnh Nga nắm chặt tay không rời, như hình với bóng khi có mặt tại lễ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF), diễn ra ở trung tâm triển lãm Việt Nam.

Từ ngày công khai chuyện hẹn hò, cả hai thoải mái thể hiện tình cảm và thường xuyên sánh bước bên nhau.

Vợ chồng Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ bay từ TP HCM ra Hà Nội dự chương trình.

Diễn viên Kaity Nguyễn xuất hiện trong dàn giám khảo của mùa giải năm nay.

Diễn viên Uyển Ân khoe đường cong gợi cảm với mẫu đầm đuôi cá bó sát.

Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương - Đỗ Kỷ diện áo dài đồng điệu khi sánh đôi.

Diễn viên Hiếu Nguyễn.

Đạo diễn, diễn viên Huỳnh Lập.

Diễn viên Trương Thế Vinh bảnh bao trên thảm đỏ.

Dàn diễn viên 'Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh'. Tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình là phim Việt Nam duy nhất tranh giải ở hạng mục phim dài.

Người mẫu Minh Anh.

HANIFF diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12, dự kiến đón khoảng 350 đại biểu, khách mời quốc tế, gồm các nhà quản lý, nghệ sĩ, chuyên gia, nhà sản xuất và phát hành phim. Theo Cục Điện ảnh, ban tổ chức nhận gần 870 phim đăng ký, tuyển chọn 124 tác phẩm vào các hạng mục tranh giải và giới thiệu.

Sự kiện lần đầu tổ chức năm 2010, sau đó tiếp diễn hai năm một lần. Nhiều sao quốc tế như hai tài tử Hong Kong Ngô Ngạn Tổ - Trương Gia Huy, nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Min Hee, nam diễn viên Go Soo, David Wenham từng tham gia.

Ảnh: Giang Huy, BTC cung cấp