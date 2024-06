Được ly hôn sau hai năm bị chồng bạo hành

Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc (CNR) đưa tin nạn nhân họ Xie, 30 tuổi, phải dùng túi hậu môn giả sau khi bị chồng đánh đập dã man tại nhà ở thành phố Thành Đô, tỉnh, Tứ Xuyên vào ngày 25/4/2023.

"Gan, lá lách, dạ dày, thận và tá tràng của tôi đều bị tổn thương. Ruột bị vỡ nên các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt ruột kết cho tôi", Xie kể lại.

Vụ bạo hành khiến Xie phải nằm trong khoa chăm sóc đặc biệt 8 ngày trước khi được chuyển đến phòng bệnh bình thường. Trong một tháng sau đó, cô được truyền máu 22 tiếng mỗi ngày. Theo báo cáo, chồng của cô, họ He, đã bị bắt và buộc tội lạm dụng, cố ý gây thương tích.

Xie phải nằm viện cả tháng sau khi bị chồng bạo hành dã man năm ngoái. Ảnh: QQ

Xie đã đệ đơn ly hôn và giành quyền nuôi con gái hai tuổi.

Phiên tòa xét xử vụ việc diễn ra tại Tòa án nhân dân quận Vũ Hầu ở Thành Đô vào ngày 31/5. Xie cho biết tại cuộc họp tư vấn trước đó, He đã thuận tình ly hôn và đồng ý để vợ nuôi con gái. Tuy nhiên, tại tòa, He lại rút lại lời nói. He cũng yêu cầu Xie viết một lá thư trong đó nói cô tha thứ cho anh, tin rằng việc này sẽ giúp anh ta giảm án tù. Nếu cô không làm vậy, He sẽ không đồng ý ly hôn.

"Tôi không ngờ anh ta lại nuốt lời như thế. Tại tòa, anh ta nhiều lần nói không muốn ly hôn với tôi, rằng anh ta vẫn còn yêu tôi. Anh ta muốn tiếp tục sống với tôi và cùng nhau nuôi dạy con. Tôi thực sự suy sụp khi nghe những lời nói đó. May mắn thay, tòa án đã đưa ra phán quyết để tôi được ly hôn", cô nói thêm.

Xie cho biết He đã đánh cô 16 lần kể từ khi họ kết hôn vào tháng 5/2021. Vụ bạo hành đầu tiên xảy ra vào tháng 7 năm đó, khi Xie đang ở giai đoạn đầu của thai kỳ. Cô cho biết đã báo cảnh sát sau vụ hành hung đầu tiên.

Cảnh sát đã cảnh cáo He và anh ta cũng quỳ xuống trước mặt bố mẹ Xie, hứa sẽ không đánh cô nữa. Nhưng anh ta vẫn không dừng lại, tiếp tục hành hung cô nhiều lần.

Xie nói: "Tôi hy vọng bi kịch của mình có thể giúp đỡ và cảnh tỉnh mọi người, để họ không phải lâm vào hoàn cảnh như tôi".

Câu chuyện của Xie đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.

"Bạo lực gia đình có thể xảy ra với bất kỳ phụ nữ nào. Nhiều bạn nữ nói với tôi rằng họ không muốn kết hôn vì điều này", một người bình luận trên Douyin.

"Đọc câu chuyện của bạn, tôi thấy tim mình đau nhói", một người khác viết. "Tôi cũng nhiều lần hứng chịu bạo lực gia đình, nhưng vì các con, tôi không biết mình phải làm gì nữa".

