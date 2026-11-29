Theo kênh YouTube chuyên về bất động sản Building Tap, năm 2014, Won Bin mua một tòa nhà tại khu Seongsu-dong 1-ga, quận Seongdong, Seoul với giá 2,1 tỷ won. Đến nay, tòa nhà được ước tính đã vượt 7 tỷ won. Tòa nhà nằm gần công viên Seoul Forest và khu phức hợp căn hộ cao cấp Galleria Foret, mới được sửa sang, hiện có quy mô một tầng hầm và 5 tầng nổi. Won Bin hiện cho thuê nhà với giá khoảng 20 triệu won mỗi tháng, theo Chosun.

Khi Won Bin mua bất động sản này, nhiều ý kiến cho rằng anh "đã trả mức giá cao hơn thị trường", theo Nate. Dữ liệu giao dịch do Công ty môi giới bất động sản Building Road công bố cho thấy, thời điểm đó khu vực này còn được gọi là 'phố sườn bò Seongsu-dong', tầng một của tòa nhà được một công ty phá dỡ thuê làm trụ sở. Khi đó, giá đất xung quanh dao động khoảng 25-27 triệu won cho mỗi 3,3 m² (3,3 m² tương đương 1 pyeong, một đơn vị đo diện tích truyền thống của Hàn Quốc). Won Bin mua tòa nhà với mức giá 30,05 triệu won/3,3 m² và đứng tên sở hữu cá nhân.

Won Bin và tòa nhà của anh. Ảnh: Osen

Ngoài ra, một tòa nhà khác anh mua tại Cheongdam-dong, tháng 2/2018, giá 14,5 tỷ won - đã được định giá lên tới 43,2 tỷ won vào năm ngoái, theo Chosun. Bất động sản nằm trong một con phố nhỏ phía trong khu phố hàng hiệu Cheongdam, có hai tầng hầm và 5 tầng nổi, cách ga Apgujeong Rodeo khoảng 6 phút đi bộ. Tòa nhà có nhà hàng cao cấp đạt 3 sao Michelin thuê mặt bằng ổn định.

Ngoài hai tòa nhà trên, Won Bin còn có nhà riêng tại Samseong-dong, quận Gangnam. Anh mua một căn nhà cũ vào tháng 7/2014 với giá 2,35 tỷ won, sau đó phá dỡ và xây dựng biệt thự riêng để gia đình sinh sống.

Tài tử Won Bin. Ảnh: Instagram

Theo SBS, Won Bin suốt 16 năm qua không đóng phim, chỉ thi thoảng đóng quảng cáo. Dù vậy, anh vẫn có dòng tiền ổn định nhờ cho thuê nhà và các hợp đồng quảng cáo giá trị cao. SBS Entertainment News từng cho hay năm 2025, cát-xê đóng quảng cáo của anh khoảng 600 triệu won mỗi hợp đồng. Thống kê cho thấy Won Bin làm đại diện cho một thương hiệu cà phê suốt 12 năm. Từ 2020, anh tiếp tục xuất hiện trong bộ ảnh quảng cáo thời trang golf. Tháng 1/2025, tờ DongA đưa tin, Won Bin xuất hiện trở lại trong quảng cáo mỹ phẩm. Cũng trong năm này, anh được lựa chọn làm đại diện thương hiệu cho nền tảng dịch vụ đời sống Ajungdang.

Won Bin nổi tiếng từ năm 2000 với vai Han Tae Seok, chàng trai đơn phương yêu Eun Seo (Song Hye-kyo đóng) trong bộ phim truyền hình Trái tim mùa thu của đài KBS. Trên màn ảnh rộng, anh từng đóng cùng Jang Dong Gun trong Cờ Thái cực giương cao, vào vai hai anh em bị cuốn vào chiến tranh. Trong bộ phim Mother của đạo diễn Bong Joon Ho, anh đảm nhận vai Do Joon, người con trai bị tình nghi liên quan đến một vụ án mạng, diễn xuất bên cạnh Kim Hye Ja.

Năm 2010, Won Bin gây tiếng vang với vai Cha Tae Sik trong The Man from Nowhere, người đàn ông lên đường giải cứu cô bé hàng xóm bị bắt cóc. Bộ phim trở thành tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc có doanh thu cao nhất năm đó và cũng là dự án điện ảnh cuối cùng của nam diễn viên tính đến nay. Dù vắng bóng trong các tác phẩm phim ảnh suốt thời gian dài, Won Bin vẫn duy trì hoạt động với vai trò người mẫu quảng cáo.