Theo cáo phó, bà Loo Siew Chin mất hôm 12/11. Tang lễ được tổ chức ngày 16/11 tại nghĩa trang nhà thờ Trinity. Hơn 120 thành viên trong gia đình đã bay từ Singapore, Australia, Anh và Ireland về Malaysia, cùng tiễn đưa bà đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Di ảnh bà Loo tại lễ tang. Ảnh: The Star

Theo The Star, đại gia đình bà Loo hiện có 61 người làm bác sĩ qua nhiều thế hệ, bao gồm con trai, dâu rể và các cháu. Một số thành viên trẻ vẫn đang theo học ngành y tại các trường đại học. Truyền thống này bắt nguồn từ quyết định của bà Loo và người chồng quá cố, ông Lim Tang Too. Xuất thân nghèo khó, hai vợ chồng từng làm nghề cạo mủ cao su tại thị trấn Muar, bang Johor, với thu nhập ít ỏi. Tuy nhiên, họ luôn coi giáo dục là con đường giúp các con thay đổi tương lai.

Karin Lim, hiện 66 tuổi, con gái bà Loo kể rằng nhiều năm trước, gia đình từng trải qua biến cố mất một thành viên vì bệnh tật trong hoàn cảnh khó tiếp cận dịch vụ y tế. Nỗi đau này khiến cha mẹ bà quyết tâm cho các con theo học ngành y, với mong muốn chúng có thể cứu chữa và giúp đỡ những người khác.

"Biến cố đó khiến cha mẹ tôi quyết tâm cho các con trở thành bác sĩ để có thể giúp đỡ người khác. Dù xuất thân nghèo khó, cha mẹ luôn tin rằng giáo dục là chìa khóa mở ra tương lai tốt đẹp hơn", Karin chia sẻ với The Star.

Tất cả các thành viên trong đại gia đình của bà Loo có mặt ở tang lễ. Ảnh: The Star

Theo Karin, năm 1964, Lim Boon Sho - anh trai cả, khi đó 19 tuổi - sang Ấn Độ học y, trở thành người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp bác sĩ, mở đường cho các em tiếp bước. Trong 11 người con của vợ chồng bà Loo, có 8 con trai theo nghề y, một người kinh doanh, người làm luật sư kiêm kế toán, con gái út nội trợ. Khi các thành viên lập gia đình, nhiều con cháu cũng nối nghiệp y, đưa số người làm bác sĩ trong đại gia đình lên 61.

Bản thân từng có ý định học y nhưng Karin sau đó quyết định chọn hướng đi riêng, làm nghề luật tại Penang. "Một người anh nhận xét gia đình đã có quá nhiều bác sĩ nên tôi chuyển sang học luật", bà kể.

Karin cho rằng việc có nhiều bác sĩ trong nhà có thể góp phần giúp mẹ sống thọ, song yếu tố quan trọng hơn là tính cách mạnh mẽ và tinh thần lạc quan của cụ. "Mẹ là người rất kiên cường, có cá tính mạnh mẽ. Chúng tôi có được ngày hôm nay là nhờ sự dạy dỗ của mẹ và người cha quá cố", bà bày tỏ.

Không chỉ định hướng nghề nghiệp, vợ chồng Loo Siew Chin luôn mong con cháu thành công trong lĩnh vực mình lựa chọn, đồng thời coi trọng sự gắn bó giữa các thành viên.

"Nhà đông con nên cha mẹ luôn dạy chúng tôi phải đoàn kết, sum họp vào các dịp lễ Tết và sự kiện đặc biệt. Đó là điều chúng tôi sẽ tiếp tục gìn giữ. Giờ cả cha lẫn mẹ đều đã qua đời, chúng tôi sẽ luân phiên tổ chức các buổi đoàn tụ để duy trì tình cảm gắn kết", bà nói.