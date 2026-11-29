Cô gái đang khuấy đảo toàn cầu
Sara Boustany mang vẻ đẹp huyền bí của Trung Đông và sự nổi loạn sắc sảo của phương Tây vào tác phẩm "The Body" do Netflix sản xuất. Tác phẩm đang đứng top 1 phim được yêu thích nhất toàn cầu.
Ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc đang chứng kiến một thực trạng thẩm mỹ cực đoan. Hàng loạt nghệ sĩ bất chấp sức khỏe để ép cân hay bọc răng sứ...
Theo Minh Vũ ([Tên nguồn])
Nguồn: https://tienphong.vn/co-gai-dang-khuay-dao-toan-cau-post1898054.tpoNguồn: https://tienphong.vn/co-gai-dang-khuay-dao-toan-cau-post1898054.tpo-28/11/2026 09:54 AM (GMT+7)