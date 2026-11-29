Diễn viên cho hay, anh kết hôn khi gần 40 tuổi. Khi ấy, sự nghiệp tưởng chừng đã ổn định nhưng suy nghĩ và nhận thức về cuộc sống của anh lại chưa thực sự trưởng thành. Anh thừa nhận bản thân đánh giá sai về cuộc đời cũng như hôn nhân, thậm chí bất chấp lời khuyên của cha mẹ để làm theo ý mình. Tài tử tự giễu bản thân khi đó "khá ngốc nghếch".

Huỳnh Hiểu Minh từng nghĩ, chỉ cần nỗ lực kiếm thật nhiều tiền, bảo đảm đầy đủ điều kiện vật chất cho gia đình là hoàn thành trách nhiệm người chồng. Tuy nhiên, anh lại bỏ qua sự đồng hành, quan tâm và giao tiếp về mặt cảm xúc. Theo thời gian, cả hai dần trở nên xa cách và không còn tìm được tiếng nói chung.

Diễn viên còn tiết lộ: "Trước đây, trong các mối quan hệ tình cảm, tôi thường quen với việc cho đi và nhường nhịn, nhưng điều đó không nhất thiết sẽ đổi lại được sự trân trọng tương xứng".

Suốt cuộc trò chuyện, diễn viên không trực tiếp nhắc tên hay đổ lỗi cho vợ cũ - Dương Dĩnh (Angelababy). Tài tử nhìn nhận vấn đề từ chính bản thân, cho rằng khi ấy anh chưa đủ thấu hiểu và chưa biết cách vun đắp, gìn giữ hôn nhân.

Một số khán giả đồng tình với quan điểm của Huỳnh Hiểu Minh, cho rằng sau nhiều năm kể từ khi ly hôn, việc anh sẵn sàng nhìn nhận lại bản thân, không đổ lỗi cho đối phương hay công kích người cũ là thái độ đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, một luồng ý kiến khác lại tập trung vào vấn đề tuổi tác. Khi kết hôn, diễn viên đã 38 tuổi, vì vậy việc dùng lý do "chưa đủ trưởng thành" để lý giải những vấn đề trong hôn nhân khiến không ít người khó đồng tình. Một số người nhắc lại chuyện cũ, như việc Dương Dĩnh từng có mặt ủng hộ chồng trong thời gian mang thai hay những tin đồn thất thiệt về việc cô mang thai hộ. Họ cho rằng những đóng góp và hy sinh của nữ diễn viên trong cuộc hôn nhân này chưa được nhìn nhận đúng mức.

Tài tử Huỳnh Hiểu Minh. Ảnh: ON

Huỳnh Hiểu Minh sinh năm 1977 tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Anh tốt nghiệp khoa Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, hiện là diễn viên, ca sĩ và giữ chức Phó chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc. Diễn viên bắt đầu được biết đến rộng rãi với vai chính trong bộ phim cổ trang Đại Hán Thiên Tử năm 2001. Sau đó, anh ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Tân Bến Thượng Hải, Phong Thanh, Đối tác Trung Quốc, Thần Điêu Đại Hiệp...

Trong sự nghiệp, Huỳnh Hiểu Minh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại ba giải thưởng điện ảnh hàng đầu Trung Quốc gồm Kim Kê, Bách Hoa và Hoa Biểu. Năm 2024, anh tiếp tục được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải với bộ phim Câu lạc bộ Ánh Dương (Sunshine Club). Gần đây anh đi học tiến sĩ.

Về đời tư, Huỳnh Hiểu Minh từng có cuộc hôn nhân nổi tiếng với diễn viên Angelababy. Hai người có một con trai trước khi ly hôn vào năm 2022. Năm 2024, tài tử công khai hẹn hò người mẫu Diệp Kha nhưng mối quan hệ vấp phải nhiều tranh cãi trên mạng xã hội do quá khứ phức tạp của cô. Sau một thời gian kín tiếng, Diệp Kha xác nhận cả hai chia tay vào tháng 8/2025. Một số nguồn tin nói cô đã sinh một con gái cho Huỳnh Hiểu Minh.