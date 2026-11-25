Những món đồ mua chỉ để thể hiện đẳng cấp

Những món đồ hàng hiệu đắt tiền đôi khi được mua để khẳng định vị thế hơn là đáp ứng nhu cầu thực tế. Ảnh: Ask me wear

Ở tuổi 40, nhiều phụ nữ có thu nhập ổn định hơn bắt đầu quan tâm đến hình ảnh cá nhân và chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, việc liên tục mua túi xách hàng hiệu, quần áo đắt tiền hay phụ kiện xa xỉ để chứng minh vị thế có thể trở thành gánh nặng tài chính. Một món đồ đắt tiền không đồng nghĩa với giá trị sử dụng tương xứng. Đặc biệt, nếu mua sắm chủ yếu vì muốn theo kịp đồng nghiệp, bạn bè hoặc duy trì hình ảnh trên mạng xã hội, khoản tiền bỏ ra có thể không mang lại sự hài lòng lâu dài.

Thay vì chạy theo thương hiệu, phụ nữ có thể xây dựng tủ đồ tinh gọn, ưu tiên những món chất lượng, dễ phối hợp và sử dụng được nhiều năm. Phần tiền tiết kiệm nên chuyển vào quỹ dự phòng hoặc tài khoản tích lũy dài hạn.

Mỹ phẩm và sản phẩm làm đẹp theo trào lưu

Nhu cầu chăm sóc ngoại hình không giảm đi khi phụ nữ bước qua tuổi 40, thậm chí có thể tăng khi các dấu hiệu lão hóa bắt đầu rõ rệt. Đây cũng là thời điểm họ dễ bị thu hút bởi những sản phẩm được quảng cáo có khả năng xóa nhăn, làm trắng cấp tốc, trẻ hóa làn da hoặc đảo ngược tuổi tác. Việc liên tục mua mỹ phẩm theo xu hướng, thử nhiều loại serum, kem dưỡng hay thực phẩm bổ sung có thể khiến chi phí làm đẹp tăng đáng kể. Không ít sản phẩm có công dụng trùng lặp, trong khi người dùng chưa chắc đã cần đến tất cả.

Phụ nữ nên ưu tiên một quy trình chăm sóc da phù hợp, tập trung vào những nhu cầu thực sự như chống nắng, dưỡng ẩm và sử dụng hoạt chất có bằng chứng khoa học. Với thực phẩm bổ sung, nên căn cứ vào nhu cầu dinh dưỡng và tư vấn chuyên môn thay vì mua theo lời quảng cáo. Tiết kiệm ở đây không có nghĩa bỏ bê bản thân mà là ngừng trả tiền cho những lời hứa làm đẹp thiếu cơ sở.

Quần áo theo xu hướng ngắn hạn

Chạy theo xu hướng thời trang khiến nhiều phụ nữ tốn tiền cho những món đồ chỉ mặc vài lần rồi bỏ quên trong tủ. Ảnh: Konsument

Thời trang thay đổi liên tục, nhưng không phải xu hướng nào cũng phù hợp với vóc dáng, nhu cầu và phong cách sống của phụ nữ sau tuổi 40. Việc mua quần áo chỉ vì đang thịnh hành, giảm giá hoặc được người nổi tiếng quảng bá dễ dẫn đến tình trạng tủ đồ đầy nhưng ít món được sử dụng thường xuyên. Đây còn là khoản chi có tính lặp lại. Một chiếc váy mặc vài lần rồi bỏ xó, nhiều món đồ mua theo cảm hứng hoặc những bộ trang phục không phù hợp với sinh hoạt hàng ngày đều khiến tiền bạc bị lãng phí.

Thay vì mua nhiều, phụ nữ có thể đầu tư vào những món cơ bản, có chất liệu tốt, kiểu dáng bền vững và phù hợp với nhiều hoàn cảnh. Một tủ đồ vừa đủ giúp tiết kiệm tiền, thời gian lựa chọn và giảm áp lực phải liên tục cập nhật hình ảnh bản thân.

Những khoản đăng ký và dịch vụ không thực sự sử dụng

Một số khoản chi không lớn nhưng âm thầm kéo dài qua nhiều tháng như các ứng dụng xem phim, nghe nhạc, phòng tập thể hình, dịch vụ làm đẹp định kỳ, khóa học trực tuyến hoặc các gói thành viên. Nhiều người đăng ký vì có chương trình ưu đãi, dự định sử dụng thường xuyên nhưng sau đó lại quên hủy. Khi cộng dồn trong một năm, những khoản phí nhỏ này có thể trở thành số tiền đáng kể.

Sau tuổi 40, phụ nữ nên dành thời gian rà soát các khoản thanh toán định kỳ, kiểm tra dịch vụ nào thực sự mang lại giá trị và hủy những gói không còn cần thiết. Số tiền tiết kiệm được có thể không quá lớn trong từng tháng nhưng tạo ra khác biệt nếu được duy trì trong nhiều năm.

Chi tiêu để làm hài lòng người khác

Nhiều phụ nữ sẵn sàng chi tiêu cho gia đình và người thân nhưng đôi khi quên dành một khoản tài chính riêng để bảo vệ tương lai của mình. Ảnh: The Kitchn

Đây có thể là khoản chi khó nhận ra nhất, đặc biệt với những phụ nữ quen đặt nhu cầu của gia đình, con cái và người thân lên trước bản thân. Họ có thể mua quà vượt quá khả năng tài chính, thường xuyên chi trả cho những buổi gặp gỡ không thực sự muốn tham gia, cho con tiền nhiều hơn mức cần thiết hoặc nhận thêm trách nhiệm tài chính của người khác dù bản thân chưa có khoản dự phòng.

Sự hào phóng là điều đáng trân trọng nhưng không nên đánh đổi bằng sự an toàn tài chính của chính mình. Phụ nữ cần phân biệt giữa hỗ trợ người thân trong khả năng và chi tiêu vì áp lực phải được công nhận, yêu mến. Khi bước vào tuổi trung niên, việc có một khoản tiết kiệm riêng, bảo hiểm phù hợp và kế hoạch nghỉ hưu không phải biểu hiện của sự ích kỷ. Đó là cách mỗi người chủ động giảm nguy cơ trở thành gánh nặng tài chính cho gia đình khi về già.

Tiền nên được chuyển đến đâu sau khi cắt giảm những khoản chi này?

Thay vì chỉ tập trung vào việc ngừng mua sắm, phụ nữ sau tuổi 40 nên xác định rõ mục tiêu sử dụng số tiền tiết kiệm được.

Trước hết là xây dựng quỹ dự phòng tương đương khoảng 3-6 tháng chi phí sinh hoạt, tùy hoàn cảnh và mức độ ổn định thu nhập. Tiếp đó, cần có kế hoạch tích lũy dài hạn cho tuổi nghỉ hưu, tìm hiểu các hình thức đầu tư phù hợp với khả năng chịu rủi ro và không sử dụng tiền dự phòng cho những khoản đầu tư thiếu kiểm chứng.

Bên cạnh tài chính, sức khỏe cũng là một khoản đầu tư quan trọng. Chi phí khám sức khỏe định kỳ, dinh dưỡng hợp lý, vận động thường xuyên và chăm sóc răng miệng có thể giúp phụ nữ chủ động hơn trước những vấn đề sức khỏe khi lớn tuổi.

Chuẩn bị cho tuổi già không bắt đầu khi phụ nữ nghỉ hưu mà từ cách họ sử dụng từng đồng tiền ở tuổi 40. Biết từ chối những khoản chi không cần thiết cũng là cách dành nhiều lựa chọn hơn cho bản thân trong tương lai.