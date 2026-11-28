Trên ghế nóng chương trình Ai Là Triệu Phú phiên bản Anh, người chơi Gareth Kendall đối mặt với câu hỏi trị giá 125.000 bảng (hơn 4,2 tỉ đồng) và không còn sự trợ giúp nào.

Nhưng anh Kendall biết rõ câu trả lời vì một sự trùng hợp đặc biệt.

Câu hỏi trị giá 125.000 bảng có 4 tên hồ

Tình huống này diễn ra trong chương trình phát sóng vào tháng 5/2018. Theo trang Indy100, câu hỏi mà anh Kendall nhận được không hề dễ.

Câu hỏi đó là: Tàn tích của lâu đài Urquhart nằm trên bờ hồ nào?

Bốn lựa chọn là:

A. Loch Lomond

B. Loch Ness

C. Loch Broom

D. Loch Maree

Cả bốn đáp án này đều bắt đầu bằng chữ Loch, theo ngôn ngữ được dùng ở Scotland thì có nghĩa là “hồ”, tuy nhiên ở một số nước vẫn dùng cả chữ “hồ” kèm với chữ Loch.

Người chơi Gareth Kendall với câu hỏi trị giá 125.000 bảng. Ảnh: Sky News.

Anh Kendall đọc 4 phương án rồi nói: “Tôi biết câu này, và tôi biết là vì tôi mất một chân ở đó”. Câu nói của người chơi khiến khán giả vừa bất ngờ, vừa không khỏi ngậm ngùi.

Người chơi giải thích thế nào?

Khi khán giả ồ lên, Kendall giải thích tiếp rằng không phải anh bị mất một chân ở lâu đài được nhắc đến trong câu hỏi, mà là ở thành phố Inverness (Scotland) gần đó, theo trang Sky News.

Sau đó, Kendall nói với MC: “…Trên hồ có một lạch nước nhỏ với tàn tích của một lâu đài ở đó, vậy tôi sẽ chọn Loch Ness”.

Đó là câu trả lời chính xác cho câu hỏi trị giá hơn 4,2 tỉ đồng. Trả lời xong câu hỏi, Kendall còn đùa: "Vợ tôi sẽ không để tôi yên nếu tôi làm mất nhiều tiền đến vậy (vì không trả lời được câu hỏi này)".

MC cũng sững sờ khi nghe người chơi giải thích. Ảnh: Sky News.

Kendall kể, anh nhớ khu vực trong câu hỏi vì đó chính là nơi anh và vợ định tới tham quan, nhưng rồi anh gặp tai nạn ô tô ngay gần địa điểm ấy và anh đã phải cắt bỏ một chân. Trên chân còn lại, anh có một hình xăm ghi ngày 25/5/2012 - thời điểm anh gặp nạn.

Đến câu hỏi trị giá 250.000 bảng (hơn 8,4 tỉ đồng), là một câu về các bảo tàng ở London, Kendall không chắc chắn nên quyết định dừng lại và ra về với 125.000 bảng.

Lâu đài Urquhart ở bờ hồ Loch Ness. Ảnh: Sky News.

MC Jeremy Clarkson nhận xét, đây là chương trình "hay nhất từng có" và nhiều khán giả cũng đồng ý như vậy. Bởi vì một vụ tai nạn đã làm thay đổi cuộc đời của một người, một cách vô tình lại góp phần khiến cuộc đời người đó thay đổi một lần nữa, theo cách tích cực hơn nhiều.